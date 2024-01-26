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Арина Соболенко — Чжэн Циньвэнь: время начала финала Australian Open 2024

Соболенко сыграет с Циньвэнь в финале Australian Open 27 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Арина Соболенко.
Фото Reuters

Вторая ракетка мира Арина Соболенко сыграет с 16-м номером рейтинга WTA Чжэн Циньвэнь в финале Открытого чемпионата Австралии во вторник, 27 января. Время начала решающего матча — в 11.30 по московскому времени.

Представительница Китая в полуфинале Australian Open победила украинку Даяну Ястремскую — 6:4, 6:4. Белорусская теннисистка в двух сетах обыграла американку Кори Гауфф в матче 1/2 финала AO — 7:6 (7:2), 6:4.

Ранее теннисистки встречались лишь единожды, это было в четвертьфинале US Open-2023. Тогда Соболенко обыграла китаянку со счетом 6:1, 6:4.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию женского финала Australian Open-2024.

Белорусская теннисистка является действующей чемпионкой Открытого чемпионата Австралии. В финале-2023 она обыграла Елену Рыбакину из Казахстана (4:6, 6:3, 6:4.).

Открытый чемпионат Австралии 2024: сетка турнира, результаты и новости

Теннис
Australian Open
Арина Соболенко
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