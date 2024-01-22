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Сегодня, 13:05

Калинская: «Провести так много матчей на Australian Open — это нечто особенное»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Анна Калинская.
Фото Reuters

Российская теннисистка Анна Калинская поделилась эмоциями от выхода в четвертьфинал Australian Open-2024. В четвертом круге она обыграла Жасмин Паолини со счетом 6:4, 6:2.

«Было потрясающе пройти два круга на «Большом шлеме», но провести так много матчей на таком прекрасном турнире — это нечто особенное. Я улучшила игру — это ключевое для того, чтобы одерживать победы. И я борюсь, сохраняю положительный настрой. Может быть, я не показываю, что нервничаю. Но вообще первые три круга получились такими тяжелыми, что я больше не могу нервничать. (Смеется)», — сказала Калинская после матча.

Также 25-летняя россиянка заявила, что поверила бы, если бы неделю назад ей сказал, что она будут в четвертьфинале.

Калинская впервые в карьере добралась до этой стадии турнира «Большого шлема». В 1/4 финала турнира она сыграет с победительницей матча Чжэн Циньвэнь (Китай) — Осеан Доден (Франция).

Теннис
Australian Open
Анна Калинская
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