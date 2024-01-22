Зверев в пяти сетах обыграл Норри в четвертом круге Australian Open
Немецкий теннисист Александр Зверев победил британца Кэмерона Норри в четвертом круге Australian Open-2024.
Матч завершился со счетом 7:5, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6 (10:3). Спортсмены провели на корте 4 часа 9 минут.
В 1/4 финала турнира Зверев сыграет с победителем матча Миомир Кецманович (Сербия) — Карлос Алькарас (Испания).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 58 910 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Александр Зверев (Германия, 6) — Кэмерон Норри (Великобритания, 19) — 7:5, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6 (10:3)
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