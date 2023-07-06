Ангелина Калинина вышла во второй круг Уимблдона
Украинская теннисистка Ангелина Калинина обыграла испанку Джессику Бусас Манейро в первом круге Уимблдона (6:4, 6:3).
Во втором круге Калинина сыграет с победительницей пары Анна Бондар (Венгрия) — Бьянка Андрееску (Канада).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 57 290 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Ангелина Калинина (Украина, 26) — Джессика Бусас Манейро (Испания, Q) — 6:4, 6:3
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