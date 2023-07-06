Джокович — о возможном матче с Вавринкой: «Он отобрал у меня два турнира «Большого шлема»

Сербский теннисист Новак Джокович рассказал об ожиданиях от потенциальной встречи со швейцарцем Станисласом Вавринкой в третьем круге Уимблдона.

Серб вспомнил, как Вавринка обыгрывал его в финале Ролан Гаррос в 2015 голу и US Open — годом позже.

«Он отобрал у меня два турнира Большого шлема. Вот какую роль он сыграл, обыграв меня в двух финалах турниров Большого шлема (улыбается).

Он мне нравится, отличный человек. Вдохновляет то, что он делает в своем возрасте. Ему почти 40 лет, а он все еще держится. Мало кто на такое способен», — цитирует Джоковича tennis-infinity.

Вавринка станет соперником Джоковича в случае победы над аргентинцем Томасом Этчеверри во втором круге турнира.