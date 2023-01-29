Ольховский: «Сегодня Джокович был хорош. Серб очень уверенно играет»

Экс-теннисист Андрей Ольховский высказался о победе Новака Джоковича в финальном матче Australian Open против Стефаноса Циципаса (6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5).

«Хочется поздравить Джоковича. Огромное достижение, что Новак вернулся на первую строчку рейтинга, не сыграв много турниров в прошлом году. Сегодня от Новака чуть больше ожидалось, но этого хватило для победы. Почему не выиграл Циципас? Новак был хорош сегодня. Серб очень уверенно играет. В решающий момент серб показывает то, что другие показать не могут», — приводит слова Ольховского «Газета.ру».

Джокович выиграл 22-й турнир «Большого шлема» в своей карьере и сравнялся по этому показателю с рекордсменом испанцем Рафаэлем Надалем. У сербского теннисиста 10 титулов на Australian Open, семь — на Уимблдоне, три — на US Open и два — на «Ролан Гаррос».