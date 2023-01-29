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Сегодня, 16:39

Чесноков: «Рыбакина потенциально может выигрывать турниры «Большого шлема» в будущем»

Иван Шитик
Корреспондент
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Финалист Кубка Дэвиса-1995 Андрей Чесноков поделился мнением о прогрессе финалистки Открытого чемпионата Австралии по теннису Елены Рыбакиной, с которой он работал несколько лет назад.

«Рыбакина потенциально может выигрывать турниры «Большого шлема» в будущем. Когда я с ней работал четыре года назад, она была абсолютно другим игроком. У нее были медленные ноги. Сейчас все поменялось, ногами она хорошо держит корт. Уимблдон, Австралия в следующем году — Елена точно будет в списке претенденток на титул. С «Ролан Гаррос» только сложнее, ее игра больше подходит под быстрые покрытия. Девушки не справляются с ее подачей и мощной игрой на задней линии», — сказал Чесноков «РБ Спорт».

Рыбакина проиграла в финале Открытого чемпионата Австралии Арине Соболенко. В прошлом году Рыбакина победила на Уимблдоне.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-chesnokov-ry-bakina-tochno-budet-v-spiske-pretendentok-na-titul-na-turnirah-bol-shogo-shlema/
Australian Open
Андрей Чесноков
Елена Рыбакина
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