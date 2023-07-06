Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Игры
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 17:07

Андрееску сыграет с Калининой во втором круге Уимблдона

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Канадца Бьянка Андрееску обыграла венгерку Анну Бондар в первом круге Уимблдона — 6:3, 3:6, 6:2. Матч длился 1 час 57 минут.

Во втором круге победительница US-Open-2019 встретится с украинкой Ангелиной Калининой.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Бьянка Андрееску (Канада) — Анна Бондар (Венгрия) — 6:3, 3:6, 6:2

Источник: Сетка Уимблдона-2023
Теннис
Уимблдон
Бьянка Андрееску
0
Читайте также
Российская конькобежка Голубева приняла решение выступать за Казахстан
Экоактивисты сорвали матч первого круга Уимблдона
Лукашенко заявил об отсутствии Пригожина на территории Белоруссии
Набиуллина назвала причины ослабления курса рубля
В бюджет РФ поступило более 17 млрд невыясненных доходов в 2022 году
Как работает система стабилизации цен на продукты: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: Уимблдон 2023: главные материалы
Александрова и Чжаосюань прошли во второй круг Уимблдона в парном разряде
Уимблдон-2023: расписание 6 июля в мужском одиночном разряде
Рублев обыграл Карацева и вышел в третий круг Уимблдона
Зверев прошел во второй круг Уимблдона
Федерер: «Надеюсь, Джокович выиграет восьмой Уимблдон»
Мирра разгромила победительницу «Большого шлема». Андреева точно дебютирует в топ-100
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Берреттини, Шаповалов и Де Минаур вышли в следующий круг Уимблдона

Федерер: «Надеюсь, Джокович выиграет восьмой Уимблдон»
Новости
RSS RSS
Все новости