Андрееску сыграет с Калининой во втором круге Уимблдона
Канадца Бьянка Андрееску обыграла венгерку Анну Бондар в первом круге Уимблдона — 6:3, 3:6, 6:2. Матч длился 1 час 57 минут.
Во втором круге победительница US-Open-2019 встретится с украинкой Ангелиной Калининой.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 57 290 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Бьянка Андрееску (Канада) — Анна Бондар (Венгрия) — 6:3, 3:6, 6:2
Источник: Сетка Уимблдона-2023
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