Алькарас прервал серию Джоковича из 15 выигранных тай-брейков на турнирах «Большого шлема»

Испанский теннисист Карлос Алькарас на тай-брейке второго сета обыграл серба Новака Джоковича в финале Уимблдона-2023 — 1:6, 7:6 (8:6).

В этом матче прервалась серия Джокович из победных 15 тай-брейков на турнирах «Больших шлемах». Алькарас стал первым игроком, выигравшим тай-брейк у серба на ТБШ со времен Энцо Куако на Australian Open этого года.

Серия Джоковича из 15 выигранных тай-брейков является второй по длительности в Открытой эре.