Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Игры
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 19:10

Алькарас обыграл Джоковича со счетом 6:1 в третьем сете финала Уимблдона

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Испанский теннисист Карлос Алькарас выиграл третий сет у серба Новака Джоковича в финале Уимблдона-2023.

Сет продлился 1 час и завершился со счетом 6:1 в пользу 20-летнего игрока. В нем Джокович 1 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта из 2. На счету Алькараса ни одного эйса и двойной, и 3 реализованных брейк-пойнта из 11.

Отметим, что 5-й гейм третьего сета на подаче Джоковича продлился 26 минут. В нем было 13 раз «ровно» и закончился он брейком испанца.

В матче со счетом 1:6, 7:6 (8:6), 6:1 ведет Алькарас.

Новак Джокович&nbsp;&mdash; Карлос Алькарас. Алькарас вышел вперед по сетам в матче с Джоковичем: финал Уимблдона. Онлайн-трансляция матча
Теннис
Уимблдон
Карлос Алькарас
Новак Джокович
0
Читайте также
Сколько заработали на Уимблдоне Мирра Андреева, Касаткина и другие российские теннисистки
Любимая певица фанатов МакSим временно ушла со сцены: песни, по которым все скучают
Брошенный годовалый ребенок найден у жилого дома в Москве
Праправнучка полицейского заявила, что установила личность Джека-потрошителя
Переход на возраст: число работающих пенсионеров снизится на треть к 2025-му
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: №1 в рейтинге ATP: гонка Медведева, Алькараса и Джоковича
Актриса Эмма Уотсон наблюдала за финалом Уимблдона между Джоковичем и Алькарасом
Селиваненко поделился ожиданиями от матча между Джоковичем и Алькарасом в финале Уимблдона
Виландер — о матче Джоковича и Алькараса: «Это финал мечты»
Джокович — о финале Уимблдона: «Алькарас — удивительный игрок, но я, несомненно, хочу забрать этот титул»
Дмитриева: «Алькарас сейчас сильнее Медведева. Возможно, Джокович найдет пути, как его остановить»
Селиваненко: «Алькарас играл против Медведева практически без ошибок»
Материалы сюжета: Уимблдон 2023: главные материалы о турнире «Большого шлема»
Кирьос — о финале Уимблдона: «Если Джокович перевернет игру, поверю, что он не человек»
Алькарас вышел вперед по сетам в матче с Джоковичем: финал Уимблдона. Онлайн-трансляция матча
Пятый гейм третьего сета финала Уимблдона между Джоковичем и Алькарасом длился 26 минут
Алькарас прервал серию Джоковича из 15 выигранных тай-брейков на турнирах «Большого шлема»
Российский юниор сотворил историю, но остался без титулов на Уимблдоне
Алькарас на тай-брейке вырвал победу во втором сете у Джоковича в финале Уимблдона
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Пятый гейм третьего сета финала Уимблдона между Джоковичем и Алькарасом длился 26 минут

Кирьос — о финале Уимблдона: «Если Джокович перевернет игру, поверю, что он не человек»
Новости
RSS RSS
Все новости