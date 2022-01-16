Кафельников: «У Медведева и до депортации Джоковича был хороший шанс на победу»

Олимпийский чемпион Евгений Кафельников поделился мнением о шансах Даниила Медведева выиграть Australian Open, после депортации Новака Джоковича.

«Медведев является главным фаворитом турнира? Даниил изначально был одним из главных фаворитов, но не думаю, что его нужно впереди всего паровоза ставить, считать главным фаворитом, — приводит слова Кафельникова ТАСС. — Будет много достойных соперников у него. Но сейчас реально у него появляется шанс. У него и до решения по депортации Джоковича был хороший шанс на победу, потому что он играл достойно. Поэтому будем надеяться, что Медведев использует свои шансы по полной».

25-летний Медведев занимает второе место в рейтинге ATP и посеян на первом в сезоне турнире Большого шлема под вторым номером.

В первом круге открытого чемпионата Австралии россиянин сыграет с Хенри Лааксоненом из Швейцарии.

Australian Open пройдет с 17 по 30 января в Мельбурне.