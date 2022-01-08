Адвокаты Джоковича допустили ошибку в фамилии теннисиста в анкете апелляции

Адвокаты первой ракетки мира Новака Джоковича допустили орфографическую ошибку в анкете апелляции, которую подали после аннулирования австралийской визы сербского теннисиста.

Фамилия теннисиста в анкете указана как «Джокавич».

Let's hope his lawyers do better job of defending him than spelling his name pic.twitter.com/vKmskUYI4R — Tennis Axe (@TennisAxe) January 8, 2022

5 января Джокович прибыл в Мельбурн для участия в Australian Open, который стартует 17 января. Пограничная служба Австралии задержала теннисиста в аэропорту из-за ошибки, связанной с оформлением визы. Серб пытался въехать в страну по типу визы, который не допускает того факта, что у него есть медицинское освобождение от вакцинации от коронавируса.

В настоящее время он находится в иммиграционном изоляторе, обжаловав решение пограничных служб в суде. Окончательное решение суд примет 10 января.