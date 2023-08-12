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Поражение «Спартака» в Екатеринбурге — афродизиак для «Зенита». Теперь питерцы не пожалеют «Факел»

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Зенит» — «Факел» 13 августа 2023 года
Евгений Коростелев
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Данил Круговой.
Фото Global Look Press
Семаку и компании нужно подойти к дерби на коне.

13 августа в Санкт-Петербурге действующий чемпион России «Зенит» сыграет с «Факелом». Игру четвертого тура примет «Газпром Арена», стартовый свисток арбитра Павла Шадыханова прозвучит в 17.30 по московскому времени. В прямом эфире встреча будет показана на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Старт трансляции в 17.00 мск.

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
13 авг, 17:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Факел

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Зенит» — «Факел» 13 августа 2023 года

«Зенит» — абсолютный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet. На победу сине-бело-голубых можно поставить с коэффициентом 1.37, вероятность этого результата — около 72%. Ничья предложена за 5.18 (19%), триумф «Факела» — за 8.75 (9%).

Ставка в 1000 рублей на клуб из Воронежа, если он неожиданно заберет три очка, принесет выплату в 8750 рублей.

В прошлом сезоне «Факел» проиграл «Зениту» три из четырех матчей и забил только в одном из них. Победа хозяев и «обе забьют — нет» идет за 1.96.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.77, ТМ 2.5 — за 2.10. Опять же, в сезоне-2022/23 соперники ни разу не пробили «верх» по голам.

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Считаете, что дома после серии не самых удачных матчей озлобленный «Зенит» покромсает соперника? Ф1(-1.5) доступна за 2.04. На то, что «Факел» не уступит с разницей более одного мяча, котировка — 1.82.

Три наиболее вероятных точных счета говорят о всепоглощающем превосходстве хозяев:

  • 2:0 в пользу «Зенита» — за 5.68;

  • 1:0 — за 6.25;

  • 3:0 — за 7.75.

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«Зенит» — «Факел»: прогноз и анализ матча 4-го тура РПЛ 13 августа 2023 года

После пяти матчей нового сезона стоит признать очевидное — «Зенит» оказался не готов к расставанию с Малкомом. Бразилец за рекордные 60 млн евро улетел покорять Саудовскую Аравию, а клуб из Санкт-Петербурга остался с Бакаевым на правом краю атаки и толпой недовольных иностранцев. Вендел несколько недель скрывался в Бразилии и мечтал больше не сыграть в России, а Барриос грезил об АПЛ, но не был услышан. Возможно, душевные терзания испытывал и Клаудиньо, но его также никуда не отпустили.

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В результате сине-бело-голубые в трех стартовых турах РПЛ взяли лишь четыре очка, приплюсовав к ним две довольно натужные победы в Кубке — «Ахмат» и тем более «Крылья» вполне могли рассчитывать на большее. На фоне этих результатов веселые и победные матчи «Спартака» смотрелись намного привлекательнее. По этой причине после третьего тура в Москве даже заикнулись о чемпионстве. Но в четвертом случилось короткое замыкание — красно-белые за три минуты проиграли в Екатеринбурге и тем самым дадут толчок «Зениту».

Команда Семака встретится с «Факелом» и может сократить отставание от коллектива Абаскаля до двух очков. Матч состоится в Санкт-Петербурге, где в прошлом сезоне питерцы сломили сопротивление воронежцев даже без Малкома: в Кубке дублем выстрелил Кассьерра, в чемпионате отличился Ерохин. Понимание, как обыграть этого соперника малыми силами, у действующих чемпионов есть.

Тем более команда Вадима Евсеева пока не показывает характер: проиграла четыре стартовых матча сезона «Ростову» (1:2), «Сочи» (1:3), «Локомотиву» (1:4), «Балтике» (1:2) и лишь во втором туре Кубке одержала какую-то аномальную победу над ЦСКА. Открытку с благодарностью после игры получил лично Антон Заболотный.

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Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Факел»

Надо понемногу привыкать, что без Малкома «Зенит» потеряет в резкости и станет более тягучим в атаке, но мастерство других игроков с уходом бразильца никуда не делось — они свои шансы реализуют. И создадут моменты для других, как это в Кубке сделали Матуан с Сергеевым, организовавшие единственный гол. Команда постепенно перестроится и придет в себя.

Во-многом неожиданное поражение «Спартака» в игре с «Уралом» отрезвит питерцев и добавит им агрессии в предстоящей битве с «Факелом». Разгромить на своем поле аутсайдера и в приподнятом настроении начать подготовку ко встрече с красно-белыми 20 августа — то, что доктор прописал. Это наверняка понимают и игроки, и тренеры, и фанаты. Так что воронежцев ждет горячий и болезненный прием.

Рекомендуемая ставка: победа «Зенита» с форой (-1.5) гола за 2.04.

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РПЛ
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
4
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
7
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
8
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
14
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
15
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
Результаты / календарь
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30 тур
11.08 18:00
Урал – Спартак
 3 : 2
12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 1 : 1
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 - : -
12.08 20:00
Ростов – Рубин
 - : -
13.08 15:00
Динамо – Балтика
 - : -
13.08 17:30
Зенит – Факел
 - : -
13.08 20:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
14.08 19:30
Пари НН – Ахмат
 - : -
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Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 2 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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