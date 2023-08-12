Семаку и компании нужно подойти к дерби на коне.

13 августа в Санкт-Петербурге действующий чемпион России «Зенит» сыграет с «Факелом». Игру четвертого тура примет «Газпром Арена», стартовый свисток арбитра Павла Шадыханова прозвучит в 17.30 по московскому времени. В прямом эфире встреча будет показана на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Старт трансляции в 17.00 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Зенит» — «Факел» 13 августа 2023 года

«Зенит» — абсолютный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet. На победу сине-бело-голубых можно поставить с коэффициентом 1.37, вероятность этого результата — около 72%. Ничья предложена за 5.18 (19%), триумф «Факела» — за 8.75 (9%).

Ставка в 1000 рублей на клуб из Воронежа, если он неожиданно заберет три очка, принесет выплату в 8750 рублей.

В прошлом сезоне «Факел» проиграл «Зениту» три из четырех матчей и забил только в одном из них. Победа хозяев и «обе забьют — нет» идет за 1.96.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.77, ТМ 2.5 — за 2.10. Опять же, в сезоне-2022/23 соперники ни разу не пробили «верх» по голам.

Считаете, что дома после серии не самых удачных матчей озлобленный «Зенит» покромсает соперника? Ф1(-1.5) доступна за 2.04. На то, что «Факел» не уступит с разницей более одного мяча, котировка — 1.82.

Три наиболее вероятных точных счета говорят о всепоглощающем превосходстве хозяев:

2:0 в пользу «Зенита» — за 5.68;

1:0 — за 6.25;

3:0 — за 7.75.

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«Зенит» — «Факел»: прогноз и анализ матча 4-го тура РПЛ 13 августа 2023 года

После пяти матчей нового сезона стоит признать очевидное — «Зенит» оказался не готов к расставанию с Малкомом. Бразилец за рекордные 60 млн евро улетел покорять Саудовскую Аравию, а клуб из Санкт-Петербурга остался с Бакаевым на правом краю атаки и толпой недовольных иностранцев. Вендел несколько недель скрывался в Бразилии и мечтал больше не сыграть в России, а Барриос грезил об АПЛ, но не был услышан. Возможно, душевные терзания испытывал и Клаудиньо, но его также никуда не отпустили.

В результате сине-бело-голубые в трех стартовых турах РПЛ взяли лишь четыре очка, приплюсовав к ним две довольно натужные победы в Кубке — «Ахмат» и тем более «Крылья» вполне могли рассчитывать на большее. На фоне этих результатов веселые и победные матчи «Спартака» смотрелись намного привлекательнее. По этой причине после третьего тура в Москве даже заикнулись о чемпионстве. Но в четвертом случилось короткое замыкание — красно-белые за три минуты проиграли в Екатеринбурге и тем самым дадут толчок «Зениту».

Команда Семака встретится с «Факелом» и может сократить отставание от коллектива Абаскаля до двух очков. Матч состоится в Санкт-Петербурге, где в прошлом сезоне питерцы сломили сопротивление воронежцев даже без Малкома: в Кубке дублем выстрелил Кассьерра, в чемпионате отличился Ерохин. Понимание, как обыграть этого соперника малыми силами, у действующих чемпионов есть.

Тем более команда Вадима Евсеева пока не показывает характер: проиграла четыре стартовых матча сезона «Ростову» (1:2), «Сочи» (1:3), «Локомотиву» (1:4), «Балтике» (1:2) и лишь во втором туре Кубке одержала какую-то аномальную победу над ЦСКА. Открытку с благодарностью после игры получил лично Антон Заболотный.

Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Факел»

Надо понемногу привыкать, что без Малкома «Зенит» потеряет в резкости и станет более тягучим в атаке, но мастерство других игроков с уходом бразильца никуда не делось — они свои шансы реализуют. И создадут моменты для других, как это в Кубке сделали Матуан с Сергеевым, организовавшие единственный гол. Команда постепенно перестроится и придет в себя.

Во-многом неожиданное поражение «Спартака» в игре с «Уралом» отрезвит питерцев и добавит им агрессии в предстоящей битве с «Факелом». Разгромить на своем поле аутсайдера и в приподнятом настроении начать подготовку ко встрече с красно-белыми 20 августа — то, что доктор прописал. Это наверняка понимают и игроки, и тренеры, и фанаты. Так что воронежцев ждет горячий и болезненный прием.

Рекомендуемая ставка: победа «Зенита» с форой (-1.5) гола за 2.04.

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