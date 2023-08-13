Прогнозы на спорт
Игры
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 09:15

«Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»: «красные дьяволы» не вспомнят о Де Хеа

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон» 14 августа 2023 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Андре Онана («Манчестер Юнайтед»).
Фото Global Look Press
У «вулвз» была худшая атака в минувшем розыгрыше АПЛ.

«Манчестер Юнайтед» начнет новый сезон АПЛ домашним матчем с «Вулверхэмптоном», который в прошлой кампании боролся за выживание. Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 22.00 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Саймон Хупер. В России легально не показывают чемпионат Англии.

Англия. Премьер-лига. 1-й тур
14 авг, 22:00. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон» 14 августа 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «красных дьяволов» однозначными фаворитами: поставить на их успех можно с коэффициентом 1.31, это примерно 75% вероятности. Триумф гостей доступен за 10.0 (9%), даже ничья идет с существенно меньшей котировкой 5.77 (16%).

В прошлом сезоне манкунианцы дважды обыграли «вулвз», а в последних шести столкновениях в АПЛ добыли пять побед. Эксперты сомневаются, что «волкам» удастся избежать поражения в грядущей разборке — этот рынок предложен за солидные 3.62.

Три наиболее вероятных, по мнению букмекеров, итога поединка отражают серьезное преимущество хозяев:

• 2:0 в пользу «МЮ» — за 6.45;

• 1:0 — за 7.75;

• 3:0 — за 8.00.

Рис Джеймс (&laquo;Челси&raquo;). «Челси» — «Ливерпуль»: прогноз на матч АПЛ 13 августа 2023 года

Противостояние команд не славятся результативностью: в минувшем розыгрыше «Манчестер» оба раза победил всухую (2:0 и 1:0), а за последние 10 игр во всех турнирах оппоненты лишь однажды пробили отметку в три забитых мяча на двоих. При этом тотал больше 2.5 гола на предстоящий матч доступен всего за 1.61, а ТМ 2.5 — за 2.41.

Вероятность увидеть обмен точными ударами оценена в 2.03, обратный вариант можно взять за 1.79. В восьми из предыдущих 10 очных встреч отличалась только одна сторона (либо вообще никто).

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей

«Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»: прогноз и анализ матча АПЛ 14 августа 2023 года

Соперники провели прошлый сезон по-разному: манкунианцы стремительно прогрессировали под руководством Эрика тен Хага и финишировали на третьей позиции — голландец поднял команду с шестого места и вернул в ЛЧ. При этом старт для «МЮ» получился тяжелым, в топ-4 клуб проник только в 17-м туре.

Данил Круговой. Поражение «Спартака» в Екатеринбурге — афродизиак для «Зенита». Теперь питерцы не пожалеют «Факел»

Для закрепления результатов и дальнейшего развития «красные дьяволы» провели яркую трансферную кампанию: 191,7 миллиона евро улетело на форварда Расмуса Хейлунна, полузащитника Мэйсона Маунта и вратаря Андре Онана. Также в статусе свободного агента клуб вернул 35-летнего воспитанника Джонни Эванса, у которого истек контракт с вылетевшим «Лестером».

В предыдущей кампании меньше «Юнайтед» (43) пропустили только «Ман Сити» и «Ньюкасл» (по 33). Считаете, что в предстоящем поединке хозяева отыграют на ноль? Рынок «Вулверхэмптон» не забьет" оценен в 1.95.

«Волки» в минувшем розыгрыше АПЛ рисковали понизиться в классе: лишь в 20-м туре вылезли из зоны вылета, откуда постепенно подпрыгнули на 13-ю строчку. Правда, отрыв от роковой 18-й позиции составил жалкие семь очков.

За лето «вулвз» вряд ли усилили состав: купили нападающего Матеуса Кунью и полузащитника Бубакара Траоре, а в качестве свободных агентов забрали Тома Кинга и Мэтта Доэрти. Потерь случилось не меньше: Рубен Невеш, Рауль Хименес, Конор Коади, Натан Коллинс и другие футболисты основы попрощались с командой.

Коди Гакпо и&nbsp;Виджил ван Дейк (&laquo;Ливерпуль&raquo;). «Челси» — «Ливерпуль»: парни Клоппа испортят дебют Почеттино во главе синих

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»

«Вулвз» в прошлом сезоне испытывали огромные проблемы в атаке: за 38 туров выжали 31 гол — это худший результат чемпионата. Команда осталась без ключевого полузащитника и лучшего бомбардира минувшего розыгрыша Рубена Невеша (шесть мячей), а также без опытного нападающего Рауля Хименеса. Вряд ли один трансфер Куньи решит атакующие проблемы клуба. Тем более, что «красные дьяволы» отлично действуют в обороне и обновили нестабильного Давида де Хеа на Андре Онану. Статистика личных встреч тоже говорит о том, что гостям будет очень тяжело отличиться: в последних десяти очных матчах «Вулверхэмптон» поразил ворота манкунианцев всего трижды.

Рекомендуемая ставка: «Вулверхэмптон» не забьет" за 1.95.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

0
Читайте также
Умерла дочь основоположника пилотируемой космонавтики Сергея Королева
Владелец взорвавшегося в Москве BMW М8 предположил участие в аварии своего сына
В США восхитились возможностями обновленных систем российского Су-57
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Овечкин: Кубок Стэнли vs Олимпиада, отдаст ли сына в хоккей, «Динамо»
Шарипзянов оценивает зарплату Ткачева
Роман Ротенберг: хоккей 3х3, банкротство ИИХФ, новая арена СКА
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Владимир Ткачев вернулся в родной клуб
Корбэн Найт покидает «Авангард»
Петр Гуменник: Программа под песню Rammstein
Дэвис и Смолкин: произвольный танец под «Лебединое озеро»
Алина Загитова: Очень личный клип с танцем!
Мичков стал центрфорвардом
Роман Ротенберг отвечает на острые вопросы
Новая хитрость с гражданством
Жизнь «Динамо»: специальный репортаж Шевченко
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Судьи КХЛ снова играют в хоккей: специальный репортаж Шевченко
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Предсезонка «Салавата», запреты Козлова, уверенность Панина
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Поражение «Спартака» в Екатеринбурге — афродизиак для «Зенита». Теперь питерцы не пожалеют «Факел»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
4
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
5
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
6
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
7
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
8
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
9
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
14
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
11.08 18:00
Урал – Спартак
 3 : 2
12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 1 : 1
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 0 : 2
12.08 20:00
Ростов – Рубин
 3 : 0
13.08 15:00
Динамо – Балтика
 - : -
13.08 17:30
Зенит – Факел
 - : -
13.08 20:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
14.08 19:30
Пари НН – Ахмат
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 2 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости