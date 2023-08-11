ЦСКА допустил неожиданную осечку в Кубке. Теперь армейцы оторвутся на «Сочи»
13 августа на «ВЭБ Арене» в Москве состоится поединок ЦСКА и «Сочи». Встреча начнется в 20.00 по столичному времени по свистку судьи Артема Чистякова. Прямую трансляцию игры четвертого тура РПЛ покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер». Эфир стартует в 19.55 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ ЦСКА — «Сочи» 13 августа 2023 года
В букмекерской компании Olimpbet считают хозяев безоговорочными фаворитами. На победу красно-синих можно поставить с коэффициентом 1.59, вероятность такого исхода — примерно 59%. Раздел очков доступен за 4.18 (24%), успех «Сочи» — за 5.97 (17%).
В середине недели ЦСКА неожиданно влетел в Кубке России — всухую «Факелу» (0:2) на «ВЭБ Арене». Считаете, что южане тоже как минимум не уступят? Опция Х2 идет за 2.44.
Обмен меткими выстрелами предлагают взять за 1.99, обратный рынок — за 1.81. Команды огорчили друг друга в двух из пяти последних встреч.
Аналитики не уверены, что матч получится результативным: на тотал больше 2.5 мяча дали котировку 1.92, на ТМ 2.5 — аналогичные 1.92.
В предыдущем туре коллектив Владимира Федотова дома смел «Локомотив» (4:1), а до этого на выезде одолел «Ахмат» (3:2). Индивидуальный тотал армейцев выше 1.5 гола в поединке с «барсами» оценили в 1.73.
Наиболее возможный точный счет, по мнению экспертов, — 1:0 в пользу ЦСКА. Финиш противостояния с таким итогом представлен за 6.40.
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ЦСКА — «Сочи»: прогноз и анализ матча РПЛ 13 августа 2023 года
К третьему поединку подряд на своем поле парни Владимира Федотова подходят в смешанном состоянии. Все начиналось великолепно: в дебютной домашней игре сезона красно-синие размазали «Локомотив», оформив по паре голов в каждом из таймов. Радость от крупной победы в дерби не испортил даже сорванный сухарь Игоря Акинфеева, который мог стать для капитана ЦСКА первым в нынешнем чемпионате.
Через четыре дня после разборки с железнодорожниками в гости к армейцам наведался «Факел», который уступил во всех четырех предыдущих встречах этого лета с общим счетом 4:11. Казалось, действующих победителей Кубка России ожидает легкая прогулка — новый розыгрыш турнира москвичи открыли разгромом «Оренбурга» (6:0). Но вместо будничной расправы над аутсайдером зрители «ВЭБ Арены» увидели сухое поражение фаворита. Красно-синие превзошли соперника по владению мячом (60% — 40%) ударам по воротам (18 — 5) и попаданиям в створ (6 — 3), а вот ответа на дубль Максима Максимова у них не нашлось. Игра против «Сочи» покажет, насколько случайной была эта осечка.
В прошлом году «барсы» приезжали к ЦСКА дважды, и оба раза уступили — в РПЛ (0:3) и Кубке (1:2). Хотя до этого не знали поражений на «ВЭБ Арене» в трех сезонах подряд — увезли из Москвы две ничьих (0:0, 1:1) и победу (1:0). Прервать неудачную серию в ближайшие выходные будет непросто: команда Дмитрия Хохлова начала август с двух проигрышей — дома от «Ахмата» (1:2) в чемпионате и на выезде от «Оренбурга» в Кубке (0:2). А если вспомнить, что июль сочинцы тоже закрыли проигрышем — «Краснодару» (0:2) в южном дерби, возникают мысли о кризисе.
Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Сочи»
Несмотря на сенсационное фиаско в разборке с «Факелом» армейцы — очевидные фавориты противостояния. В двух предыдущих турах чемпионата красно-синие оформили семь мячей, а до этого вонзили шесть «Оренбургу» в Кубке. Тогда как «барсы» в трех последних встречах выжали только один гол. Коллектив Владимира Федотова обыграл сочинцев на «ВЭБ Арене» дважды подряд — нет никаких предпосылок на то, что удачный отрезок прервется сейчас.
Рекомендуемая ставка: победа ЦСКА и ТБ 1.5 за 1.81.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Спартак
|3
|3
|0
|0
|9-4
|9
|
2
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
3
|Кр. Советов
|3
|2
|1
|0
|10-5
|7
|
4
|Урал
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|
5
|ЦСКА
|3
|2
|0
|1
|8-5
|6
|
6
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|7-8
|4
|
7
|Зенит
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
8
|Локомотив
|3
|1
|1
|1
|7-7
|4
|
9
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|4-7
|4
|
10
|Ахмат
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
11
|Сочи
|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
|
12
|Балтика
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|
13
|Рубин
|3
|0
|2
|1
|4-7
|2
|
14
|Оренбург
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
|
15
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
16
|Факел
|3
|0
|0
|3
|3-8
|0
|11.08
|18:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|12.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|12.08
|17:30
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|12.08
|20:00
|
Ростов – Рубин
|- : -
|13.08
|15:00
|
Динамо – Балтика
|- : -
|13.08
|17:30
|
Зенит – Факел
|- : -
|13.08
|20:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|14.08
|19:30
|
Пари НН – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|2
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0