«Салават Юлаев» — СКА: Хайруллин и Яшкин не скрасят матч во Владивостоке
6 января в матче регулярного чемпионата КХЛ встретятся «Салават Юлаев» и СКА. Игра пройдет во Владивостоке на льду «Фетисов-Арены», начало в 14.30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL Prime, эфир стартует в 14.15 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Салават Юлаев» — СКА 6 января 2023 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают гостей серьезными фаворитами матча: поставить на победу петербуржцев в основное время можно с коэффициентом 2.08, что составляет примерно 46% вероятности. Успех хозяев предложен с котировкой 3.30 (29%), ничья доступна за 3.70 (25%).
Взять триумф «Салавата» с учетом овертайма и серии буллитов можно за 2.36, этот рынок на СКА предложен за 1.59.
Также доступен широкий выбор ставок на результат с форой:
• Ф1(-1.5) идет за 4.50, Ф2(+1.5) — за 1.18;
• Ф2(-1.5) — за 2.60, Ф1(+1.5) — за 1.46.
Аналитики сомневаются в том, что матч получится результативным. Тотал больше 5.5 шайбы предложен за 2.20, ТМ 5.5 — за 1.67.
Команды уже встречались в этом сезоне: 3 сентября коллектив Романа Ротенберга обыграл уфимцев в овертайме (3:2). Поставить на то, что «Салават Юлаев» снова как минимум не уступит в основное время, можно с котировкой 1.70.
«Салават Юлаев» — СКА: прогноз и анализ матча КХЛ 6 января 2023 года
СКА — лучшая команда текущего сезона КХЛ. Коллектив Романа Ротенберга лидирует в Западной конференции и общей турнирной таблице лиги: ближайший преследователь «Локомотив» отстал уже на 11 очков. К матчу с «Салаватом» петербуржцы подходят после уверенной победы над «Трактором» (9:3), хотя до этого армейцы потерпели два поражения подряд.
Красно-синие забивают больше всех в лиге: за 47 игр забросили 171 шайбу, в среднем это 3.64 гола за игру. За армейцев выступают Дмитрий Яшкин и Марат Хайруллин, которые входят в топ-5 лучших бомбардиров КХЛ. Оба оформили по 42 результативных действия.
Из 47 игр сезона армейцы лишь в 15 забросили меньше трех шайб в основное время. Индивидуальный тотал петербуржцев больше 2.5 гола на предстоящий матч можно взять за 1.70, ИТМ2 (2.5) — за 2.08.
«Салават» идет четвертым на «Востоке» и лишь на пять очков отстает от лидирующего «Автомобилиста». При этом в общей турнирной таблице разрыв между уфимцами и СКА достиг уже 19 очков.
В первом матче в 2023 году зеленые обыграли крепкий «Локомотив» (2:1), но до этого, как и армейцы, потерпели два поражения подряд. «Салават Юлаев» входит в топ-10 команд КХЛ по результативности: за 46 игр уфимцы забросили 119 шайб, в среднем 2.59 гола за игру.
Также обе команды очень мало пропускают: СКА получили 100 шайб, «Салават» — 101. С этими показателями коллективы входят в топ-5 по надежности в КХЛ.
Прогноз и ставка на матч «Салават Юлаев» — СКА 6 января 2023 года
Обе команды славятся отличной обороной — пропускают в среднем чуть больше двух шайб за игру. Также в матче этого сезона в основное время соперники на двоих оформили лишь четыре гола, в пяти из последних семи встреч в регулярке коллективы забивали на двоих не больше пяти шайб. А еще «Салават» в семи из последних 10 игр КХЛ в основное время забивал не больше двух раз.
Рекомендуемая ставка: ТМ 5.5 за 1.67.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2