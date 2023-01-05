Команды продолжат тренд на низкую результативность.

6 января в матче регулярного чемпионата КХЛ встретятся «Салават Юлаев» и СКА. Игра пройдет во Владивостоке на льду «Фетисов-Арены», начало в 14.30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL Prime, эфир стартует в 14.15 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Салават Юлаев» — СКА 6 января 2023 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают гостей серьезными фаворитами матча: поставить на победу петербуржцев в основное время можно с коэффициентом 2.08, что составляет примерно 46% вероятности. Успех хозяев предложен с котировкой 3.30 (29%), ничья доступна за 3.70 (25%).

Взять триумф «Салавата» с учетом овертайма и серии буллитов можно за 2.36, этот рынок на СКА предложен за 1.59.

Также доступен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 4.50, Ф2(+1.5) — за 1.18;

• Ф2(-1.5) — за 2.60, Ф1(+1.5) — за 1.46.

Аналитики сомневаются в том, что матч получится результативным. Тотал больше 5.5 шайбы предложен за 2.20, ТМ 5.5 — за 1.67.

Команды уже встречались в этом сезоне: 3 сентября коллектив Романа Ротенберга обыграл уфимцев в овертайме (3:2). Поставить на то, что «Салават Юлаев» снова как минимум не уступит в основное время, можно с котировкой 1.70.

«Салават Юлаев» — СКА: прогноз и анализ матча КХЛ 6 января 2023 года

СКА — лучшая команда текущего сезона КХЛ. Коллектив Романа Ротенберга лидирует в Западной конференции и общей турнирной таблице лиги: ближайший преследователь «Локомотив» отстал уже на 11 очков. К матчу с «Салаватом» петербуржцы подходят после уверенной победы над «Трактором» (9:3), хотя до этого армейцы потерпели два поражения подряд.

Красно-синие забивают больше всех в лиге: за 47 игр забросили 171 шайбу, в среднем это 3.64 гола за игру. За армейцев выступают Дмитрий Яшкин и Марат Хайруллин, которые входят в топ-5 лучших бомбардиров КХЛ. Оба оформили по 42 результативных действия.

Из 47 игр сезона армейцы лишь в 15 забросили меньше трех шайб в основное время. Индивидуальный тотал петербуржцев больше 2.5 гола на предстоящий матч можно взять за 1.70, ИТМ2 (2.5) — за 2.08.

«Салават» идет четвертым на «Востоке» и лишь на пять очков отстает от лидирующего «Автомобилиста». При этом в общей турнирной таблице разрыв между уфимцами и СКА достиг уже 19 очков.

В первом матче в 2023 году зеленые обыграли крепкий «Локомотив» (2:1), но до этого, как и армейцы, потерпели два поражения подряд. «Салават Юлаев» входит в топ-10 команд КХЛ по результативности: за 46 игр уфимцы забросили 119 шайб, в среднем 2.59 гола за игру.

Также обе команды очень мало пропускают: СКА получили 100 шайб, «Салават» — 101. С этими показателями коллективы входят в топ-5 по надежности в КХЛ.

Прогноз и ставка на матч «Салават Юлаев» — СКА 6 января 2023 года

Обе команды славятся отличной обороной — пропускают в среднем чуть больше двух шайб за игру. Также в матче этого сезона в основное время соперники на двоих оформили лишь четыре гола, в пяти из последних семи встреч в регулярке коллективы забивали на двоих не больше пяти шайб. А еще «Салават» в семи из последних 10 игр КХЛ в основное время забивал не больше двух раз.

Рекомендуемая ставка: ТМ 5.5 за 1.67.