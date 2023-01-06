«Вильярреал» — «Реал»: Винисиус и Бензема обойдут «Барселону»?
7 января лидирующий на пару с «Барселоной» в чемпионате Испании мадридский «Реал» сыграет с «Вильярреалом». Встреча 16-го тура состоится на «Эстадио де ла Серамика» и начнется в 18.15 по московскому времени. Главным арбитром назначен Сесар Сото Градо. Посмотреть матч в прямом эфире можно по платной подписке на онлайн-платформе «Okko Спорт».
Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Вильярреал» — «Реал» 7 января 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Реал» фаворитом встречи. На победу мадридцев можно поставить с коэффициентом 2.10, вероятность исхода — примерно 48%. Ничья доступна за 3.90 (23%), успех «Вильярреала» — за 3.40 (29%).
«Желтая подлодка» не проиграла «бланкос» в двух последних матчах. На вариант 1Х котировка — 1.79.
Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.67, ТМ 2.5 — за 2.30.
На то, что команды не обменяются забитыми мячами, коэффициент 2.36. Предыдущие два матча между командами завершились 0:0.
Пенальти предложен за 2.75, удаление — за 4.00. Комбо этих событий — за 7.50.
На победу «Реала» хотя бы в одном тайме котировка — 1.53. Такое же условие на «Вильярреал» идет за 2.10.
Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:
«Вильярреал» — «Реал»: прогноз и анализ матча 16-го тура ла лиги 7 января 2022 года
Мадридский «Реал» после перерыва на чемпионат мира провел два матча и оба удачно — обыграл «Вальядолид» (2:0) и «Касереньо» в 1/16 Кубка Испании (1:0). При этом игра в чемпионате сложилась для мадридцев очень непросто: «бланкос» открыли счет только на 83-й минуте с пенальти, а дожали соперника на 89-й, когда тот уже был в меньшинстве. Оба мяча забил Карим Бензема, который окончательно восстановился после травмы и готов снова стать лидером команды.
Победа позволила «Реалу» догнать «Барселону», которая не справилась с «Эспаньолом» (1:1). У команд по 38 очков, но мадридцы уступают из-за худшей разницы голов. Любые набранные очки во встрече с «Вильярреалом» позволят команде Карло Анчелотти хотя бы на сутки опередить каталонцев — те 8 января сыграют с «Атлетико».
«Вильярреал» идет за серии из пяти побед: три матча в Кубке и два в чемпионате выиграны с общим счетом 18:3. При этом в примере коллектив Кике Сетьена недостаточно результативен — оформил всего 17 мячей в 15 играх (1.13 за игру). На то, что хозяева забьют «Реалу» больше 1.5 гола, котировка — 2.45. На ТМ 1.5 — 1.55.
Мадридцам будет непросто удержать ворота «сухими», так как в них не будет Тибо Куртуа. Бельгиец травмирован, а вместо него, скорее всего, появится Андрей Лунин. Также не будет Дани Карвахаля. В их отсутствие «Вильярреалу» будет чуть легче закатить хотя бы один мяч.
Прогноз и ставка на матч «Вильярреал» — «Реал»
«Вильярреал» — обладатель уникальной статистики: «желтая подлодка» не проигрывает дома «Реалу» на протяжение пяти матчей. Все они завершились вничью, причем трижды команды сыграли 2:2. Также у хозяев предстоящего матча одна из лучших оборонительных линий в чемпионате: они пропустили всего 11 мячей, меньше только у «Барселоны» (6).
«Реал» последние встречи проводит не слишком убедительно, а еще за клуб не сыграют Куртуа с Карвахалем. Победить «Вильярреал» в такой ситуации будет непросто, но на ничью за счет звездной атаки гости вполне могут рассчитывать.
Рекомендуемая ставка: Х2 и ТМ 4.5 за 1.62.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2