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«Вильярреал» — «Реал»: Винисиус и Бензема обойдут «Барселону»?

Прогноз и ставка на матч ла лиги «Вильярреал» — «Реал» 7 января 2023 года
Евгений Коростелев
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Карим Бензема празднует гол в ворота «Вальядолида».
Фото Global Look Press
«Бланкос» вырвутся в лидеры чемпионата как минимум на сутки.

7 января лидирующий на пару с «Барселоной» в чемпионате Испании мадридский «Реал» сыграет с «Вильярреалом». Встреча 16-го тура состоится на «Эстадио де ла Серамика» и начнется в 18.15 по московскому времени. Главным арбитром назначен Сесар Сото Градо. Посмотреть матч в прямом эфире можно по платной подписке на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Испания. Лига 1. 16-й тур
07 янв, 18:15. Ciudad de Valencia (Валенсия)
Вильярреал
Реал

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Вильярреал» — «Реал» 7 января 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Реал» фаворитом встречи. На победу мадридцев можно поставить с коэффициентом 2.10, вероятность исхода — примерно 48%. Ничья доступна за 3.90 (23%), успех «Вильярреала» — за 3.40 (29%).

«Желтая подлодка» не проиграла «бланкос» в двух последних матчах. На вариант 1Х котировка — 1.79.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.67, ТМ 2.5 — за 2.30.

На то, что команды не обменяются забитыми мячами, коэффициент 2.36. Предыдущие два матча между командами завершились 0:0.

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Пенальти предложен за 2.75, удаление — за 4.00. Комбо этих событий — за 7.50.

На победу «Реала» хотя бы в одном тайме котировка — 1.53. Такое же условие на «Вильярреал» идет за 2.10.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • ничья 1:1 доступна за 7.10;

  • 2:1 в пользу «Реала» — 8.30;

  • 1:0 — 9.20.

«Вильярреал» — «Реал»: прогноз и анализ матча 16-го тура ла лиги 7 января 2022 года

Мадридский «Реал» после перерыва на чемпионат мира провел два матча и оба удачно — обыграл «Вальядолид» (2:0) и «Касереньо» в 1/16 Кубка Испании (1:0). При этом игра в чемпионате сложилась для мадридцев очень непросто: «бланкос» открыли счет только на 83-й минуте с пенальти, а дожали соперника на 89-й, когда тот уже был в меньшинстве. Оба мяча забил Карим Бензема, который окончательно восстановился после травмы и готов снова стать лидером команды.

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Победа позволила «Реалу» догнать «Барселону», которая не справилась с «Эспаньолом» (1:1). У команд по 38 очков, но мадридцы уступают из-за худшей разницы голов. Любые набранные очки во встрече с «Вильярреалом» позволят команде Карло Анчелотти хотя бы на сутки опередить каталонцев — те 8 января сыграют с «Атлетико».

«Вильярреал» идет за серии из пяти побед: три матча в Кубке и два в чемпионате выиграны с общим счетом 18:3. При этом в примере коллектив Кике Сетьена недостаточно результативен — оформил всего 17 мячей в 15 играх (1.13 за игру). На то, что хозяева забьют «Реалу» больше 1.5 гола, котировка — 2.45. На ТМ 1.5 — 1.55.

Мадридцам будет непросто удержать ворота «сухими», так как в них не будет Тибо Куртуа. Бельгиец травмирован, а вместо него, скорее всего, появится Андрей Лунин. Также не будет Дани Карвахаля. В их отсутствие «Вильярреалу» будет чуть легче закатить хотя бы один мяч.

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Прогноз и ставка на матч «Вильярреал» — «Реал»

«Вильярреал» — обладатель уникальной статистики: «желтая подлодка» не проигрывает дома «Реалу» на протяжение пяти матчей. Все они завершились вничью, причем трижды команды сыграли 2:2. Также у хозяев предстоящего матча одна из лучших оборонительных линий в чемпионате: они пропустили всего 11 мячей, меньше только у «Барселоны» (6).

«Реал» последние встречи проводит не слишком убедительно, а еще за клуб не сыграют Куртуа с Карвахалем. Победить «Вильярреал» в такой ситуации будет непросто, но на ничью за счет звездной атаки гости вполне могут рассчитывать.

Рекомендуемая ставка: Х2 и ТМ 4.5 за 1.62.

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ФК Реал
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
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 - : -
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