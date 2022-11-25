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Япония — Коста-Рика: Кейлор докажет, что все еще топ-вратарь

Прогноз на матч Япония — Коста-Рика в рамках чемпионата мира по футболу 27 ноября 2022 года в Катаре
Евгений Коростелев
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Кейлор Навас.
Фото Global Look Press
Азиаты не станут унижать соперника.

Победившая Германию Япония во втором туре группового этапа чемпионата мира в Катаре сыграет с Коста-Рикой. Встреча пройдет на стадионе «Ахмед бин Али» в городе Эр-Райян 27 ноября и начнется в 13.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1», старт трансляции — в 12.45 мск.

Чемпионат мира. Группа E
27 нояб, 13:00. Ahmad bin Ali Stadium (Эр-Райян)
Япония
Коста-Рика

Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ Япония — Коста-Рика 27 ноября 2022 года

Япония — весомый фаворит у аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу «самураев» можно поставить с коэффициентом 1.44, что приблизительно 69% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.70 (21%), успех Коста-Рики идет за 8.50 (10%).

Получится ли у Кейлора Наваса и его партнеров извиниться за сокрушительное поражение со счетом 0:7 от Испании? Вариант Х2 оценен в 3.00.

Можете подстраховать аутсайдера с помощью форы: Ф2(+1.5) — 1.62, Ф1(-1.5) — 2.30.

Коста-Рика не нанесла ни одного удара по воротам в первом туре. На то, что они не забьют и во втором, котировка — 1.85.

По причине низкой результативности костариканцев за высокий коэффициент 2.30 идет обмен голами. Вариант «обе забьют — нет» доступен за 1.62.

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Япония ударно провела последние 15 минут матча с Германией — за этот период азиаты забили дважды. На гол с 75-й по 90-ю минуту можно поставить за 2.10.

Дубль одного из игроков доступен за 3.50, хет-трик — за 20.0, автогол — за 9.00.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • 1:0 в пользу Японии — 5.40;

  • 2:0 — 5.70;

  • 1:1 — 8.10.

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Костариканцы считались аутсайдерами группы E, но все же от них не ждали такого громкого провала на старте турнира. 0:7 от Испании выглядят явным перебором, тем более с учетом двух факторов. Во-первых, до игры с «Красной фурией» в 12 матчах 2022 года команда Луиса Суареса пропустила всего пять мячей. На этом отрезке Коста-Рика встречалась с довольно сильными Нигерией, США, Канадой и Мексикой — и не позволила поразить свои ворота ни разу. Во-вторых, в воротах играл опытнейший Кейлор Навас — трехкратный победитель Лиги чемпионов и человек, дотащивший Коста-Рику до четвертьфинала ЧМ-2014.

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Печальнее всего то, что костариканцы не только провалились в обороне, но и совсем ничего не показали в атаке. Ноль ударов по воротам — абсолютный кошмар. Хотя статистика предыдущих встреч говорит о том, что представитель КОНКАКАФ вполне неплох у чужих ворот: Коста-Рика забила в десяти матчах из 12 в этом году, всего — 16 мячей. Возможно, нападающие и другие созидающие игроки проснутся во втором туре.

Правда, им придется непросто на всех участках поля против энергичных японцев. Одна из лучших команд Азии максимально перекрыла кислород немцам и дважды поймала их на невнимательности: Рицу Доан забил без помех с линии вратарской, а Такума Асано ловко убежал от защитника (2:1).

Японцы, как и другие команды Азиатского континента, поразили слаженностью действий и оперативностью принятия решений. Подловить их очень трудно, а значит, пригодится эффект неожиданности — например, дальние удары. У Коста-Рики за них отвечает Жоэль Кэмпбелл. Он же был самым активным и интересным футболистом в составе своей команды в матче с Испанией. В этом году на его счету два гола за сборную. На еще один котировка — 8.00.

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Прогноз и ставка на матч Япония — Коста-Рика

Коста-Рика сыграла очень слабо против Испании, и непонятно, проснется ли после сокрушительного нокаута. Японцы же получили фантастическую возможность впервые в истории выйти в плей-офф на двух мундиалях подряд: это случится в случае победы над костариканцами и поражения/ничьей Германии во встрече с Испанией.

Азиаты играют очень строго на всех участках поля и сделают все, чтобы не пропустить. Учитывая то, как Коста-Рика сыграла в атаке с «Фурией Роха», большой угрозы чужим воротам она не представляет. В то же время не верится, что Кейлор Навас снова вытащит из ворот охапку мячей — Япония просто не пойдет на разгром и сыграет по счету. Скорее всего, в матче будет забито не более двух мячей.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.86.

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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
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 - : -
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