Япония — Коста-Рика: Кейлор докажет, что все еще топ-вратарь
Победившая Германию Япония во втором туре группового этапа чемпионата мира в Катаре сыграет с Коста-Рикой. Встреча пройдет на стадионе «Ахмед бин Али» в городе Эр-Райян 27 ноября и начнется в 13.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1», старт трансляции — в 12.45 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ Япония — Коста-Рика 27 ноября 2022 года
Япония — весомый фаворит у аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу «самураев» можно поставить с коэффициентом 1.44, что приблизительно 69% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.70 (21%), успех Коста-Рики идет за 8.50 (10%).
Получится ли у Кейлора Наваса и его партнеров извиниться за сокрушительное поражение со счетом 0:7 от Испании? Вариант Х2 оценен в 3.00.
Можете подстраховать аутсайдера с помощью форы: Ф2(+1.5) — 1.62, Ф1(-1.5) — 2.30.
Коста-Рика не нанесла ни одного удара по воротам в первом туре. На то, что они не забьют и во втором, котировка — 1.85.
По причине низкой результативности костариканцев за высокий коэффициент 2.30 идет обмен голами. Вариант «обе забьют — нет» доступен за 1.62.
Япония ударно провела последние 15 минут матча с Германией — за этот период азиаты забили дважды. На гол с 75-й по 90-ю минуту можно поставить за 2.10.
Дубль одного из игроков доступен за 3.50, хет-трик — за 20.0, автогол — за 9.00.
Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:
Япония — Коста-Рика: прогноз и анализ матча ЧМ 27 ноября 2022 года
Костариканцы считались аутсайдерами группы E, но все же от них не ждали такого громкого провала на старте турнира. 0:7 от Испании выглядят явным перебором, тем более с учетом двух факторов. Во-первых, до игры с «Красной фурией» в 12 матчах 2022 года команда Луиса Суареса пропустила всего пять мячей. На этом отрезке Коста-Рика встречалась с довольно сильными Нигерией, США, Канадой и Мексикой — и не позволила поразить свои ворота ни разу. Во-вторых, в воротах играл опытнейший Кейлор Навас — трехкратный победитель Лиги чемпионов и человек, дотащивший Коста-Рику до четвертьфинала ЧМ-2014.
Печальнее всего то, что костариканцы не только провалились в обороне, но и совсем ничего не показали в атаке. Ноль ударов по воротам — абсолютный кошмар. Хотя статистика предыдущих встреч говорит о том, что представитель КОНКАКАФ вполне неплох у чужих ворот: Коста-Рика забила в десяти матчах из 12 в этом году, всего — 16 мячей. Возможно, нападающие и другие созидающие игроки проснутся во втором туре.
Правда, им придется непросто на всех участках поля против энергичных японцев. Одна из лучших команд Азии максимально перекрыла кислород немцам и дважды поймала их на невнимательности: Рицу Доан забил без помех с линии вратарской, а Такума Асано ловко убежал от защитника (2:1).
Японцы, как и другие команды Азиатского континента, поразили слаженностью действий и оперативностью принятия решений. Подловить их очень трудно, а значит, пригодится эффект неожиданности — например, дальние удары. У Коста-Рики за них отвечает Жоэль Кэмпбелл. Он же был самым активным и интересным футболистом в составе своей команды в матче с Испанией. В этом году на его счету два гола за сборную. На еще один котировка — 8.00.
Прогноз и ставка на матч Япония — Коста-Рика
Коста-Рика сыграла очень слабо против Испании, и непонятно, проснется ли после сокрушительного нокаута. Японцы же получили фантастическую возможность впервые в истории выйти в плей-офф на двух мундиалях подряд: это случится в случае победы над костариканцами и поражения/ничьей Германии во встрече с Испанией.
Азиаты играют очень строго на всех участках поля и сделают все, чтобы не пропустить. Учитывая то, как Коста-Рика сыграла в атаке с «Фурией Роха», большой угрозы чужим воротам она не представляет. В то же время не верится, что Кейлор Навас снова вытащит из ворот охапку мячей — Япония просто не пойдет на разгром и сыграет по счету. Скорее всего, в матче будет забито не более двух мячей.
Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.86.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2