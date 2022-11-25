Франция — Дания: Мбаппе и Гризманн накажут скандинавов за издевательства в Лиге наций
26 ноября в матче второго тура группового этапа чемпионата мира сборная Франции продолжит защиту титула. На этот раз соперником команды Дидье Дешама станет Дания, место встречи — «Стадион 974» в Дохе. Матч стартует в 19.00 по московскому времени, в прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Начало трансляции — в 18.55 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата мира Франция — Дания 26 ноября 2022 года
Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами номинальных хозяев. Поставить на сборную Франции можно за 1.87, это примерно 58% вероятности. Ничья доступна за 3.50 (28%), победа Дании оценена в 4.80 (14%).
Если считаете, что датчане не уступят во втором подряд матче на мундиале, оформите ставку за 2.04.
Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.35, Ф2(0) — за 3.50.
С июня это будет уже третья игра датчан и французов. Первые две состоялись в Лиге наций, в обеих победила Дания. В одной игре счет был 2:1, во второй — 2:0. На вариант «обе забьют — нет» котировка — 1.71, на «обе забьют» — 2.13.
Поставить на тотал меньше 2.5 мяча можно за 1.76, на ТБ 2.5 — 2.20.
Оливье Жиру дважды отличился в игре с Австралией и догнал Тьерри Анри по голам за сборную. Если считаете, что лучшим бомбардиром Франции за всю историю он станет уже в матче с Данией, оформите ставку на его гол за 3.00.
Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:0 в пользу Франции за 5.80.
Франция — Дания: прогноз и анализ матча чемпионата мира 26 ноября 2022 года
Как это часто работает в отношении топовых сборных, товарищеские матчи практически ничего не значат. А ведь в случае с французами ожидания были самыми темными — «Трехцветные» настолько неудачно выступили в очередном розыгрыше Лиги наций, что чуть не вылетели в дивизион Б. Для действующих чемпионов мира это стало бы настоящим позором.
Однако первая игра на мундиале показала, что французы скорее ленились в полутоварищеских матчах, чем действительно плохо играли. В стартовом туре они устроили жаркий прием команде Австралии, разбомбив ее со счетом 4:1. Это при условии, что в стане «Трехцветных» настоящая эпидемия травм — в общей сложности сборная недосчиталась восьми человек. В их числе Кимпембе, Нкунку, Погба, Канте. Уже в Катаре выбыл обладатель «Золотого мяча» Карим Бензема, а на восьмой минуте дебютной встречи на ЧМ травмировался Люка Эрнандес.
Но для датчан это слабое утешение. Во-первых, даже при нынешних трудностях у французов один из лучших и дорогих составов на турнире. Мбаппе, Гризманн, Дембеле и прочие топовые игроки в строю и играют восхитительно. Во-вторых, даже отсутствие восьми человек не помешало парням Дешама развалить австралийцев. В-третьих, сами датчане пока не играют, а скорее мучаются. Против Туниса случилась безрезультатная возня — европейцы владели мячом и легким преимуществом, но не более. Из 11 ударов только четыре попали в створ, но опасными они не были, за исключением удара Корнелиуса, когда датчанин не забил с метра в пустые ворота. Поставить на то, что датчане снова не забьют, можно за 2.27.
Прогноз и ставка на матч Франция — Дания
Все, что было до ЧМ, уже не в счет. В том числе и две победы датчан над французами за полгода с общим счетом 4:1. Стартовый тур ЧМ показал, кто и чего стоит в официальных встречах. Пока Дания в элитном составе вымучила 1.5 xG и не забила Тунису ни разу, у «Трехцветных» один только Оливье Жиру настрелял 0.8 xG и оформил дубль. Такой Франции нынешняя Дания вряд ли что-то сможет противопоставить.
Рекомендуемая ставка: П1 за 1.87.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2