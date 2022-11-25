Прогноз и ставка на матч Франция — Дания в рамках чемпионата мира по футболу 26 ноября 2022 года в Катаре

«Трехцветные» полгода притворялись кризисной командой.

26 ноября в матче второго тура группового этапа чемпионата мира сборная Франции продолжит защиту титула. На этот раз соперником команды Дидье Дешама станет Дания, место встречи — «Стадион 974» в Дохе. Матч стартует в 19.00 по московскому времени, в прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Начало трансляции — в 18.55 мск.

Коэффицие нты букмекеров на матч чемпионата мира Франция — Дания 26 ноября 2022 года

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами номинальных хозяев. Поставить на сборную Франции можно за 1.87, это примерно 58% вероятности. Ничья доступна за 3.50 (28%), победа Дании оценена в 4.80 (14%).

Если считаете, что датчане не уступят во втором подряд матче на мундиале, оформите ставку за 2.04.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.35, Ф2(0) — за 3.50.

С июня это будет уже третья игра датчан и французов. Первые две состоялись в Лиге наций, в обеих победила Дания. В одной игре счет был 2:1, во второй — 2:0. На вариант «обе забьют — нет» котировка — 1.71, на «обе забьют» — 2.13.

Поставить на тотал меньше 2.5 мяча можно за 1.76, на ТБ 2.5 — 2.20.

Оливье Жиру дважды отличился в игре с Австралией и догнал Тьерри Анри по голам за сборную. Если считаете, что лучшим бомбардиром Франции за всю историю он станет уже в матче с Данией, оформите ставку на его гол за 3.00.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:0 в пользу Франции за 5.80.

Франция — Дания: прогноз и анализ матча чемпионата мира 26 ноября 2022 года

Как это часто работает в отношении топовых сборных, товарищеские матчи практически ничего не значат. А ведь в случае с французами ожидания были самыми темными — «Трехцветные» настолько неудачно выступили в очередном розыгрыше Лиги наций, что чуть не вылетели в дивизион Б. Для действующих чемпионов мира это стало бы настоящим позором.

Однако первая игра на мундиале показала, что французы скорее ленились в полутоварищеских матчах, чем действительно плохо играли. В стартовом туре они устроили жаркий прием команде Австралии, разбомбив ее со счетом 4:1. Это при условии, что в стане «Трехцветных» настоящая эпидемия травм — в общей сложности сборная недосчиталась восьми человек. В их числе Кимпембе, Нкунку, Погба, Канте. Уже в Катаре выбыл обладатель «Золотого мяча» Карим Бензема, а на восьмой минуте дебютной встречи на ЧМ травмировался Люка Эрнандес.

Но для датчан это слабое утешение. Во-первых, даже при нынешних трудностях у французов один из лучших и дорогих составов на турнире. Мбаппе, Гризманн, Дембеле и прочие топовые игроки в строю и играют восхитительно. Во-вторых, даже отсутствие восьми человек не помешало парням Дешама развалить австралийцев. В-третьих, сами датчане пока не играют, а скорее мучаются. Против Туниса случилась безрезультатная возня — европейцы владели мячом и легким преимуществом, но не более. Из 11 ударов только четыре попали в створ, но опасными они не были, за исключением удара Корнелиуса, когда датчанин не забил с метра в пустые ворота. Поставить на то, что датчане снова не забьют, можно за 2.27.

Прогноз и ставка на матч Франция — Дания

Все, что было до ЧМ, уже не в счет. В том числе и две победы датчан над французами за полгода с общим счетом 4:1. Стартовый тур ЧМ показал, кто и чего стоит в официальных встречах. Пока Дания в элитном составе вымучила 1.5 xG и не забила Тунису ни разу, у «Трехцветных» один только Оливье Жиру настрелял 0.8 xG и оформил дубль. Такой Франции нынешняя Дания вряд ли что-то сможет противопоставить.

Рекомендуемая ставка: П1 за 1.87.