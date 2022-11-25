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Франция — Дания: Мбаппе и Гризманн накажут скандинавов за издевательства в Лиге наций

Прогноз и ставка на матч Франция — Дания в рамках чемпионата мира по футболу 26 ноября 2022 года в Катаре
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Гризманн, Мбаппе и Жиру.
Фото Global Look Press
«Трехцветные» полгода притворялись кризисной командой.

26 ноября в матче второго тура группового этапа чемпионата мира сборная Франции продолжит защиту титула. На этот раз соперником команды Дидье Дешама станет Дания, место встречи — «Стадион 974» в Дохе. Матч стартует в 19.00 по московскому времени, в прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Начало трансляции — в 18.55 мск.

Чемпионат мира. Группа D
26 нояб, 19:00. Stadium 974 (Доха)
Франция
Дания

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата мира Франция — Дания 26 ноября 2022 года

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами номинальных хозяев. Поставить на сборную Франции можно за 1.87, это примерно 58% вероятности. Ничья доступна за 3.50 (28%), победа Дании оценена в 4.80 (14%).

Если считаете, что датчане не уступят во втором подряд матче на мундиале, оформите ставку за 2.04.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.35, Ф2(0) — за 3.50.

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С июня это будет уже третья игра датчан и французов. Первые две состоялись в Лиге наций, в обеих победила Дания. В одной игре счет был 2:1, во второй — 2:0. На вариант «обе забьют — нет» котировка 1.71, на «обе забьют» — 2.13.

Поставить на тотал меньше 2.5 мяча можно за 1.76, на ТБ 2.5 — 2.20.

Оливье Жиру дважды отличился в игре с Австралией и догнал Тьерри Анри по голам за сборную. Если считаете, что лучшим бомбардиром Франции за всю историю он станет уже в матче с Данией, оформите ставку на его гол за 3.00.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:0 в пользу Франции за 5.80.

Франция — Дания: прогноз и анализ матча чемпионата мира 26 ноября 2022 года

Как это часто работает в отношении топовых сборных, товарищеские матчи практически ничего не значат. А ведь в случае с французами ожидания были самыми темными — «Трехцветные» настолько неудачно выступили в очередном розыгрыше Лиги наций, что чуть не вылетели в дивизион Б. Для действующих чемпионов мира это стало бы настоящим позором.

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Однако первая игра на мундиале показала, что французы скорее ленились в полутоварищеских матчах, чем действительно плохо играли. В стартовом туре они устроили жаркий прием команде Австралии, разбомбив ее со счетом 4:1. Это при условии, что в стане «Трехцветных» настоящая эпидемия травм — в общей сложности сборная недосчиталась восьми человек. В их числе Кимпембе, Нкунку, Погба, Канте. Уже в Катаре выбыл обладатель «Золотого мяча» Карим Бензема, а на восьмой минуте дебютной встречи на ЧМ травмировался Люка Эрнандес.

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Но для датчан это слабое утешение. Во-первых, даже при нынешних трудностях у французов один из лучших и дорогих составов на турнире. Мбаппе, Гризманн, Дембеле и прочие топовые игроки в строю и играют восхитительно. Во-вторых, даже отсутствие восьми человек не помешало парням Дешама развалить австралийцев. В-третьих, сами датчане пока не играют, а скорее мучаются. Против Туниса случилась безрезультатная возня — европейцы владели мячом и легким преимуществом, но не более. Из 11 ударов только четыре попали в створ, но опасными они не были, за исключением удара Корнелиуса, когда датчанин не забил с метра в пустые ворота. Поставить на то, что датчане снова не забьют, можно за 2.27.

Прогноз и ставка на матч Франция — Дания

Все, что было до ЧМ, уже не в счет. В том числе и две победы датчан над французами за полгода с общим счетом 4:1. Стартовый тур ЧМ показал, кто и чего стоит в официальных встречах. Пока Дания в элитном составе вымучила 1.5 xG и не забила Тунису ни разу, у «Трехцветных» один только Оливье Жиру настрелял 0.8 xG и оформил дубль. Такой Франции нынешняя Дания вряд ли что-то сможет противопоставить.

Рекомендуемая ставка: П1 за 1.87.

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1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
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3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
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3.03 00:00
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 - : -
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Спартак

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