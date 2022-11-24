Эквадор гениально сушит матчи в 2022 году. Депаю и Гакпо будет сложно взломать соперника
25 ноября сборные Нидерландов и Эквадора проведут матч на групповом этапе чемпионата мира по футболу в Катаре. Встреча второго тура пройдет на стадионе «Халифа» в Дохе, она начнется в 19.00 по московскому времени. Посмотреть ее в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru, а также на телеканале «Матч! Футбол 1». Трансляция стартует в 18.45 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ Нидерланды — Эквадор 25 ноября 2022 года
Команда Мемфиса Депая — фаворит игры, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.83, что приблизительно 54% вероятности исхода. На ничью предложена котировка 3.60 (27%), на успех Эквадора — 4.90 (19%).
Южноамериканская сборная не проигрывает уже восемь матчей подряд. На то, что серия продлится (Х2), котировка — 2.10.
В первом туре обе команды победили с одинаковым счетом 2:0. Для Эквадора встреча с Катаром стала восьмой подряд, в которой было забито меньше трех мячей. На ТМ 2.5 коэффициент — 1.76, На ТБ 2.5 — 2.18.
На обмен голами можно поставить за 2.00, на противоположный исход — за 1.80.
Эннер Валенсия в стартовом матче отметился дублем, за Нидерланды забил молодой талант Коди Гакпо. Гол первого предложен за 3.85, второго — за 3.55. За 2.50 идет точный удар Мемфиса Депая.
Пенальти идет за 2.95, удаление — за 4.50, комбо этих событий — за 10.0.
Дубль одного из игроков оценен коэффициентом — 4.00, хет-трик — 17.0.
Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:
Нидерланды — Эквадор: прогноз и анализ матча ЧМ 25 ноября 2022 года
Для сборных Нидерландов и Эквадора чемпионат мира начался максимально позитивно: европейцы в непростом матче обыграли Сенегал (2:0), а южноамериканцы уверенно разобрались с Катаром (2:0). Команды возглавили группу А и во втором туре, скорее всего, разыграют первую путевку в плей-офф — с большой долей вероятности туда отправится победитель встречи.
Несмотря на то, что эксперты назвали фаворитами номинальных хозяев, далеко не факт, что команда Луи ван Гала наберет три очка. Эквадор в стартовом туре показал довольно бодрый футбол и продлил серию без поражений до восьми матчей: три победы и пять ничьих с марта 2022 года. Что важно, на этом отрезке южноамериканцы пропустили всего один мяч — от Аргентины в отборочном турнире к ЧМ (1:1). Правда, забивают эквадорцы тоже немного — оформили всего пять голов. Сборная без стеснения проповедует закрытый и малорезультативный футбол.
На то, что в ближайшей встрече ни одна из команд не отличится больше одного раза, котировка — 2.27.
Нидерланды в матче с Сенегалом добились четвертой победы подряд — прежде они справились с Бельгией (1:0), Польшей (2:0) и Уэльсом (3:2). Оранжевые не знают поражений при Луи ван Гале: добились 12 побед в 16 играх и четырежды сыграли вничью. На этом отрезке Депай и компания забивают в среднем 2.68 мяча за 90 минут. Правда, такой высокий показатель сложился в основном за счет двух крупных побед — 6:0 над Гибралтаром и 6:1 над Турцией.
Прогноз и ставка на матч Нидерланды — Эквадор
Если рассматривать команды с точки зрения индивидуальностей, то Нидерланды, конечно, выглядят мощнее: в игре с Сенегалом на скамейке остались Люк де Йонг, Депай, Симонс, де Врей и многие другие топы. Эквадор такой яркой заявкой похвастать не может.
Густаво Альфаро не позволял своей команде агрессивно действовать даже в матчах против Саудовской Аравии (0:0) и Кабо-Верде (1:0) — у южноамериканцев полно «низовых» встреч в 2022 году (10 из 11). Против мощных голландцев эквадорцы тем более не станут рисковать, а значит, много голов ждать не стоит.
Рекомендуемая ставка: 1Х и ТМ 3.5 за 1.61.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2