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Эквадор гениально сушит матчи в 2022 году. Депаю и Гакпо будет сложно взломать соперника

Прогноз на матч Нидерланды — Эквадор в рамках чемпионата мира по футболу 25 ноября 2022 года в Катаре
Евгений Коростелев
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Мемфис Депай.
Фото Global Look Press
Победитель, скорее всего, станет первым участником плей-офф.

25 ноября сборные Нидерландов и Эквадора проведут матч на групповом этапе чемпионата мира по футболу в Катаре. Встреча второго тура пройдет на стадионе «Халифа» в Дохе, она начнется в 19.00 по московскому времени. Посмотреть ее в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru, а также на телеканале «Матч! Футбол 1». Трансляция стартует в 18.45 мск.

Чемпионат мира. Группа A
25 нояб, 19:00. Khalifa International Stadium (Доха)
Нидерланды
Эквадор

Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ Нидерланды — Эквадор 25 ноября 2022 года

Команда Мемфиса Депая — фаворит игры, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.83, что приблизительно 54% вероятности исхода. На ничью предложена котировка 3.60 (27%), на успех Эквадора — 4.90 (19%).

Южноамериканская сборная не проигрывает уже восемь матчей подряд. На то, что серия продлится (Х2), котировка — 2.10.

В первом туре обе команды победили с одинаковым счетом 2:0. Для Эквадора встреча с Катаром стала восьмой подряд, в которой было забито меньше трех мячей. На ТМ 2.5 коэффициент — 1.76, На ТБ 2.5 — 2.18.

На обмен голами можно поставить за 2.00, на противоположный исход — за 1.80.

Эннер Валенсия в стартовом матче отметился дублем, за Нидерланды забил молодой талант Коди Гакпо. Гол первого предложен за 3.85, второго — за 3.55. За 2.50 идет точный удар Мемфиса Депая.

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Пенальти идет за 2.95, удаление — за 4.50, комбо этих событий — за 10.0.

Дубль одного из игроков оценен коэффициентом — 4.00, хет-трик — 17.0.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • 1:0 в пользу Нидерландов — 6.00:

  • ничья 1:1 — 6.50;

  • 2:0 на номинальных хозяев — 7.80.

Нидерланды — Эквадор: прогноз и анализ матча ЧМ 25 ноября 2022 года

Для сборных Нидерландов и Эквадора чемпионат мира начался максимально позитивно: европейцы в непростом матче обыграли Сенегал (2:0), а южноамериканцы уверенно разобрались с Катаром (2:0). Команды возглавили группу А и во втором туре, скорее всего, разыграют первую путевку в плей-офф — с большой долей вероятности туда отправится победитель встречи.

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Несмотря на то, что эксперты назвали фаворитами номинальных хозяев, далеко не факт, что команда Луи ван Гала наберет три очка. Эквадор в стартовом туре показал довольно бодрый футбол и продлил серию без поражений до восьми матчей: три победы и пять ничьих с марта 2022 года. Что важно, на этом отрезке южноамериканцы пропустили всего один мяч — от Аргентины в отборочном турнире к ЧМ (1:1). Правда, забивают эквадорцы тоже немного — оформили всего пять голов. Сборная без стеснения проповедует закрытый и малорезультативный футбол.

На то, что в ближайшей встрече ни одна из команд не отличится больше одного раза, котировка — 2.27.

Нидерланды в матче с Сенегалом добились четвертой победы подряд — прежде они справились с Бельгией (1:0), Польшей (2:0) и Уэльсом (3:2). Оранжевые не знают поражений при Луи ван Гале: добились 12 побед в 16 играх и четырежды сыграли вничью. На этом отрезке Депай и компания забивают в среднем 2.68 мяча за 90 минут. Правда, такой высокий показатель сложился в основном за счет двух крупных побед — 6:0 над Гибралтаром и 6:1 над Турцией.

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Прогноз и ставка на матч Нидерланды — Эквадор

Если рассматривать команды с точки зрения индивидуальностей, то Нидерланды, конечно, выглядят мощнее: в игре с Сенегалом на скамейке остались Люк де Йонг, Депай, Симонс, де Врей и многие другие топы. Эквадор такой яркой заявкой похвастать не может.

Густаво Альфаро не позволял своей команде агрессивно действовать даже в матчах против Саудовской Аравии (0:0) и Кабо-Верде (1:0) — у южноамериканцев полно «низовых» встреч в 2022 году (10 из 11). Против мощных голландцев эквадорцы тем более не станут рисковать, а значит, много голов ждать не стоит.

Рекомендуемая ставка: 1Х и ТМ 3.5 за 1.61.

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Сборная Нидерландов по футболу
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
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