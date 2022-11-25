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БЕТСИТИ — титульный партнер Финала Кубка России по волейболу

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«Финал четырех» среди мужских команд пройдет 24-25 декабря в Новом Уренгое.

Букмекерская компания БЕТСИТИ подписала соглашение с Всероссийской федерацией волейбола (ВФВ) о титульном партнерстве Финала Кубка России по волейболу среди мужских команд.

БЕТСИТИ и ВФВ представили обновленный логотип и название турнира — БЕТСИТИ Финал Кубка России.

По условиям контракта логотип БЕТСИТИ появится на игровой форме команд, LED-бортах, сетке и волейбольной площадке. Кроме того, бренд будет интегрирован в социальные сети, на веб-сайт и digital-коммуникации ВФВ.

В рамках сотрудничества запланированы промомероприятия, интерактивные проекты и ряд интересных активаций для болельщиков команд.

В «Финале четырех» сыграют «Зенит-Казань» (Казань), «Локомотив» (Новосибирск), «Белогорье» (Белгород) и «Факел» (Новый Уренгой).

Полуфинальные матчи состоятся 24 декабря:

14.00 (время московское), «Зенит-Казань» — «Белогорье»

17.00, «Локомотив» — «Факел».

Финал пройдет 25 декабря. Начало встречи в 14.00.

— БЕТСИТИ — один из крупнейших букмекеров России, и я рад объявить о начале нашего партнерства. Мы уверены, что наше сотрудничество положительно повлияет на популяризацию волейбола в России. БЕТСИТИ Финал Кубка России памяти Константина Ревы — это яркое и запоминающееся событие в волейболе, которое станет еще более интересным с поддержкой надежного партнера, — отметил Александр Яременко, генеральный секретарь ВФВ.

— Мы рады объявить о старте сотрудничества с Всероссийской федерацией волейбола. Титульное партнерство Финала БЕТСИТИ Кубка России — еще один важный шаг в стратегии БЕТСИТИ по популяризации, развитию и поддержке российского спорта. Вместе с ВФВ мы готовим масштабную программу для болельщиков во дворце спорта «Звездный» в Новом Уренгое. Мы порадуем любителей волейбола праздничной атмосферой на стадионе, а телезрители насладятся яркой картинкой и красивой игрой в исполнении лучших команд страны, — сказал Рустем Акмалов, директор по маркетингу БЕТСИТИ.

Волейбол
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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