БЕТСИТИ — титульный партнер Финала Кубка России по волейболу
Букмекерская компания БЕТСИТИ подписала соглашение с Всероссийской федерацией волейбола (ВФВ) о титульном партнерстве Финала Кубка России по волейболу среди мужских команд.
БЕТСИТИ и ВФВ представили обновленный логотип и название турнира — БЕТСИТИ Финал Кубка России.
По условиям контракта логотип БЕТСИТИ появится на игровой форме команд, LED-бортах, сетке и волейбольной площадке. Кроме того, бренд будет интегрирован в социальные сети, на веб-сайт и digital-коммуникации ВФВ.
В рамках сотрудничества запланированы промомероприятия, интерактивные проекты и ряд интересных активаций для болельщиков команд.
В «Финале четырех» сыграют «Зенит-Казань» (Казань), «Локомотив» (Новосибирск), «Белогорье» (Белгород) и «Факел» (Новый Уренгой).
Полуфинальные матчи состоятся 24 декабря:
14.00 (время московское), «Зенит-Казань» — «Белогорье»
17.00, «Локомотив» — «Факел».
Финал пройдет 25 декабря. Начало встречи в 14.00.
— БЕТСИТИ — один из крупнейших букмекеров России, и я рад объявить о начале нашего партнерства. Мы уверены, что наше сотрудничество положительно повлияет на популяризацию волейбола в России. БЕТСИТИ Финал Кубка России памяти Константина Ревы — это яркое и запоминающееся событие в волейболе, которое станет еще более интересным с поддержкой надежного партнера, — отметил Александр Яременко, генеральный секретарь ВФВ.
— Мы рады объявить о старте сотрудничества с Всероссийской федерацией волейбола. Титульное партнерство Финала БЕТСИТИ Кубка России — еще один важный шаг в стратегии БЕТСИТИ по популяризации, развитию и поддержке российского спорта. Вместе с ВФВ мы готовим масштабную программу для болельщиков во дворце спорта «Звездный» в Новом Уренгое. Мы порадуем любителей волейбола праздничной атмосферой на стадионе, а телезрители насладятся яркой картинкой и красивой игрой в исполнении лучших команд страны, — сказал Рустем Акмалов, директор по маркетингу БЕТСИТИ.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2