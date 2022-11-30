Канада — Марокко: Дэвис не разрушит мечту Зиеша и Хакими о плей-офф ЧМ
1 декабря сборная Марокко может впервые за 36 лет выйти в плей-офф чемпионата мира. Судьба африканской команды станет известна по итогам встречи третьего тура группового этапа с Канадой. Игра пройдет на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе и начнется в 18.00 по московскому времени. Прямой эфир в 17.45 мск стартует на сайте matchtv.ru, на телеканалах «Матч! Страна» и «Матч! Футбол 1».
Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ Канада — Марокко 1 декабря 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение сборной Марокко. На ее победу можно поставить с коэффициентом 2.14, вероятность — около 46%. На первый в истории успех Канады на мундиале котировка — 3.80 (25%). Даже ничья оценена более скромными 3.40 (29%).
На то, что «Кленовые листья» не проиграют, коэффициент — 1.79.
Канадцы провалили матч с Хорватией и пропустили от нее четыре мяча (1:4). На тотал больше 2.5 гола в предстоящей игре котировка — 2.16. ТМ 2.5 идет за 1.78.
Марокканцы успешно сыграли с Бельгией и всухую победили бронзовых призеров ЧМ-2018. Вариант «Канада не забьет» доступен за 2.60.
Победу африканцев хотя бы в одном тайме можно взять за 1.59. Такое же условие на североамериканцев — 2.30.
Марокканец Ромен Саисс — автор единственного гола прямым ударом со штрафного на ЧМ. Забитый со стандарта мяч в предстоящей встрече предложен за 10.0.
Благодаря ВАР в Катаре судьи очень часто отменяют забитые мячи. На отмененный/незасчитанный гол котировка — 2.40.
Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:
Канада — Марокко: прогноз и анализ матча ЧМ 1 декабря 2022 года
Сборная Канады добилась исторического для себя достижения в Катаре — забила первый гол в финальной части чемпионата мира. Однако этого не хватило даже для того, чтобы набрать хотя бы одно очко. «Кленовые листья» наряду с Катаром потеряли шансы на плей-офф уже после второго тура, хотя и близко не выглядели так безнадежно, как хозяева мундиаля.
В первом матче канадцы были значительно активнее и разнообразнее Бельгии, но при двукратном перевесе по ударам (21-9) проиграли 0:1. А против Хорватии команде Джона Хердмана не хватило опыта: она открыла счет, но слишком рано перешла к удержанию преимущества (1:4). В результате к последней встрече с Марокко североамериканцы подходят без явной мотивации, хотя несколько причин сыграть на максимуме у них есть.
Во-первых, канадцы по-прежнему не набирали очки на ЧМ (пять матчей — пять поражений). Любой отобранный в последнем туре балл будет на вес золота и позволит разбавить кошмарную статистику. Во-вторых, у каждого игрока есть возможность стать лучшим бомбардиром команды на ЧМ — у Альфонсо Дэвиса всего один гол, и догнать его сейчас проще простого.
На то, что сборная Канады воспользуется возможностью и забьет больше одного мяча, котировка — 3.20.
Однако отправить даже один мяч в сетку ворот африканцев будет непросто: «Атласские львы» ни разу не пропустили в двух матчах с Хорватией и Бельгией, а в целом их сухая серия продолжается уже шесть игр. При этом забили они за этом же отрезке сразу 10 мячей. В то же время у Канады есть явные проблемы с обороной: они не позволили пробить себя всего в трех встречах из десяти последних. Те же хорваты создали у владений Боряна моментов аж на 2.62 xG — то есть явных возможностей забить у них было предостаточно.
Прогноз и ставка на матч Канада — Марокко
Сборная Марокко точно не станет никуда торопиться и будет действовать исходя из течения параллельного матча между Бельгией и Хорватией. При условии победы «Шашечных» или ничьей африканцы пройдут дальше — им важно лишь не проиграть Канаде с разницей в четыре и более мяча.
Команда Валида Реграги уже на протяжении шести матчей преуспевает в обороне и не пропускает, при этом сама отлично действует на контратаках — в таком стиле забила второй мяч Бельгии. Проиграть еще сырой Канаде, которая очень зависима от Альфонсо Дэвиса, африканцы не должны.
Рекомендуемая ставка: Х2 и ТМ 3.5 за 1.71.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2