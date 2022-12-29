«Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед»: команда Лопетеги не соперник для Рэшфорда и Эриксена
В канун нового года 31 декабря «Манчестер Юнайтед» сыграет в чемпионате Англии с «Вулверхэмптоном». Встреча 18-го тура состоится на стадионе «Молинью» и начнется в 15.30 по московскому времени. Главным арбитром назначен Роберт Джонс. В России трансляция матча недоступна.
Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед» 31 декабря 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом «МЮ». На победу команды Эрика тен Хага можно поставить с коэффициентом 1.93, вероятность — примерно 51%. Ничья доступна за 3.70 (27%), успех «Вулверхэмптона» — за 4.20 (22%).
Последний матч между командами завершился победой «волков». На то, что они не проиграют в ближайшей встрече, котировка — 1.93.
Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.96, ТМ 2.5 — за 1.90.
В четырех предыдущих официальных матчах во всех турнирах «МЮ» забивал минимум два мяча, поэтому стоит рассмотреть вариант ИТБ2 (1.5) за 1.95.
Пенальти идет за 2.70, удаление — за 6.00, 11-метровый + красная карточка — за 11.0.
У манкунианцев мощная скамейка запасных: в последней игре с «Ноттингемом» на поле появились Фред, Магуайр, Гарначо, Ван де Бек и Эланга. На то, что в матче с «Вулверхэмптоном» игрок выйдет на замену и забьет, коэффициент — 3.20.
Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:
«Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз и анализ матча 18-го тура АПЛ 31 декабря 2022 года
«МЮ» продолжает преследовать лидеров: после победы над «Ноттингемом» (3:0) манкунианцы сохранили 11-очковое отставание от «Арсенала» и 6-очковое от «Сити». Конечно, отрыв гандикап велик, но болельщиков «красных дьяволов» должен радовать хотя бы тот факт, что их команда приобрела стабильность и благодаря ей все еще может накатить на соперников.
Сейчас «Юнайтед» идет на серии из четырех побед, а всего клуб выиграл восемь матчей из последних десяти во всех турнирах. Если убрать за скобки поражение от «Астон Виллы» в 15-м туре АПЛ, остальные потери очков случились исключительно во встречах против серьезных команд: 1:1 с «Челси», 0:0 с «Ньюкаслом», 3:6 от «Сити» и 0:1 с «Реалом Сосьедад» в Лиге Европы.
После перерыва на чемпионат мира манкунианцы провели два матча и оба выиграли очень уверенно: в Кубке лиги одолели лидера чемпионшипа «Бёрнли» (2:0), а в АПЛ — «Ноттингем» (3:0). Что особенно важно: команда тен Хага сохранила ворота в неприкосновенности даже в отсутствие защитников Мартинеса, Линделефа и Далота. На то, что они не пропустят и от «Вулверхэмптона», котировка — 2.60.
Оставить ворота «сухими» против худшей атаки АПЛ не станет невыполнимой задачей для достаточно звездной обороны «МЮ». «Волки» в 16 матчах этого сезона забили всего 10 мячей (0.62 за игру). Причем что дома, что в гостях команда Хулена Лопетеги одинаково инертна: в обоих случаях отличилась по пять раз. А еще она уже три игры подряд не выигрывает дома: уступила в АПЛ «Арсеналу» (0:2), «Брайтону» (2:3) и «Лестеру» (0:4).
Прогноз и ставка на матч «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед»
«МЮ» в последнее время достаточно хорош, чтобы уверенно разбираться с аутсайдерами: так в последнее время были обыграны «Ноттингем», «Бернли», «Фулхэм» и «Астон Вилла». «Вулверхэмптон» же выступает достаточно скромно: после перерыва на ЧМ обыграл «Джиллингем» в Кубке лиги и «Эвертон» в АПЛ, но эти успехи тонут на фоне неудач до мундиаля — «волки» давно не побеждают дома.
Манкунианцы, которые играют вдохновенно после ухода Криштиану Роналду, должны справиться с проблемным соперником из нижней части таблицы.
Рекомендуемая ставка: П2 за 1.93.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2