Египтянин и уругваец разрывают оборону соперников после паузы на ЧМ.

30 декабря в 18-м туре АПЛ «Ливерпуль» сыграет с «Лестером». Встреча пройдет на «Энфилде» и начнется в 23.00 по московскому времени. Главным арбитром назначен Крейг Поусон. В России матч показан не будет.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Лестер» 30 декабря 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение «Ливерпулю». На победу красных можно поставить за 1.33, что приблизительно 75% вероятности исхода. Ничья доступна за 6.10 (16%), успех «Лестера» — за 9.10 (9%).

«Лисы» довольно успешно противостоят команде Юргена Клоппа: из пяти последних матчей они не уступили в трех. На то, что «Лестер» не проиграет и на этот раз, котировка — 3.50.

Эксперты считают, что соперники покажут результативный футбол: тотал больше 3.5 мяча доступен за 2.16, ТМ 3.5 — за 1.74.

Обмен голами предложено взять за 1.78, противоположный результат — за 2.04.

Отличный коэффициент на пенальти — 2.50, на удаление — 6.00.

Забьет ли в предстоящем матче Мо Салах? На его гол котировка — 1.85, на точный удар Дарвина Нуньеса — 2.00.

Три наиболее вероятных точных счета говорят о превосходстве «Ливерпуля»:

«Ливерпуль» — «Лестер»: прогноз и анализ матча 18-го тура АПЛ 30 декабря 2022 года

«Ливерпуль» показывает приличный футбол после полуторамесячной паузы: сначала красные достойно сражались с «Сити» в Кубке лиги (2:3), а затем легко расправились в АПЛ с «Астон Виллой» (3:1). В обеих встречах блистал Мохамед Салах: египтянин забил «горожанам» и оформил 1+1 с бирмингемцами. Видно, что Мо тщательно готовился к возобновлению клубного сезона — физически он прекрасен.

Успех в игре с «Виллой» ничего кардинально для мерсисайдцев не изменил: они остались шестыми в 15 очках от «Арсенала». Но эта победа точно придаст им уверенности, которой временами не хватало в первой части сезона: тогда случились необъяснимые поражения от «Лидса» и «Ноттингема», а также ничьи с «Эвертоном» и «Брайтоном».

Всего в АПЛ на счету «Ливерпуля» семь побед и четыре ничьи в 15 матчах, но есть важный нюанс — дома красные, как и прежде, хороши. На «Энфилде» они набрали 17 из 24 возможных очков, забили 21 мяч (2.6 за игру) и пропустили всего восемь голов (1). На то, что команда Клоппа отправит в ворота «Лестера» минимум два мяча, котировка — 1.32. На ИТБ1 (2.5) можно поставить за 2.02.

«Лисы» 22 года не побеждают в гостях у «Ливерпуля». С тех пор команды 12 раз встретились в Мерсисайде во всех турнирах, и хозяева добились девяти побед. Десятая будет очень кстати в эту пятницу. Тем более что «Лестер» сейчас не представляет очень большой опасности, особенно на выезде: в последнем матче проиграл дома 0:3 «Ньюкаслу», а в гостях у команды Роджерса пять поражений в восьми играх.

Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Лестер»

«Ливерпуль», несмотря на большое количество травмированных (недоступны Жота, Джонс, Диас, Милнер, Фирмино и Артур), находится в отличном состоянии. Клопп вернул в состав игравших на ЧМ Алиссона и ван Дейка, благодаря чему красные стали крепче в обороне. А в нападении здорово проявляют себя Салах и Нуньес — уругвайцу нужно лишь поправить прицел.

«Лестер» же без особой борьбы отдал три очка «Ньюкаслу» — в игре с «сороками» «лисы» пропустили 28-й мяч в сезоне (в среднем получают 1.75 гола за 90 минут). Бодро атакующему «Ливерпулю» по силам ухудшить статистику соперника уже на этой неделе.

Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 2.5 за 1.75.