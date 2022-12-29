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«Ливерпуль» — «Лестер»: Салах и Нуньес разобьют потухшую команду Роджерса

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Лестер» 30 декабря 2022 года
Евгений Коростелев
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Мохамед Салах и Дарвин Нуньес.
Фото Global Look Press
Египтянин и уругваец разрывают оборону соперников после паузы на ЧМ.

30 декабря в 18-м туре АПЛ «Ливерпуль» сыграет с «Лестером». Встреча пройдет на «Энфилде» и начнется в 23.00 по московскому времени. Главным арбитром назначен Крейг Поусон. В России матч показан не будет.

Англия. Премьер-лига. 18-й тур
30 дек, 23:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
Лестер

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Лестер» 30 декабря 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение «Ливерпулю». На победу красных можно поставить за 1.33, что приблизительно 75% вероятности исхода. Ничья доступна за 6.10 (16%), успех «Лестера» — за 9.10 (9%).

«Лисы» довольно успешно противостоят команде Юргена Клоппа: из пяти последних матчей они не уступили в трех. На то, что «Лестер» не проиграет и на этот раз, котировка — 3.50.

Эксперты считают, что соперники покажут результативный футбол: тотал больше 3.5 мяча доступен за 2.16, ТМ 3.5 — за 1.74.

Обмен голами предложено взять за 1.78, противоположный результат — за 2.04.

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Отличный коэффициент на пенальти — 2.50, на удаление — 6.00.

Забьет ли в предстоящем матче Мо Салах? На его гол котировка — 1.85, на точный удар Дарвина Нуньеса — 2.00.

Три наиболее вероятных точных счета говорят о превосходстве «Ливерпуля»:

  • 2:0 в пользу «Ливерпуля» — 7.30;

  • 2:1 — 8.40;

  • 3:0 — 8.50.

«Ливерпуль» — «Лестер»: прогноз и анализ матча 18-го тура АПЛ 30 декабря 2022 года

«Ливерпуль» показывает приличный футбол после полуторамесячной паузы: сначала красные достойно сражались с «Сити» в Кубке лиги (2:3), а затем легко расправились в АПЛ с «Астон Виллой» (3:1). В обеих встречах блистал Мохамед Салах: египтянин забил «горожанам» и оформил 1+1 с бирмингемцами. Видно, что Мо тщательно готовился к возобновлению клубного сезона — физически он прекрасен.

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Успех в игре с «Виллой» ничего кардинально для мерсисайдцев не изменил: они остались шестыми в 15 очках от «Арсенала». Но эта победа точно придаст им уверенности, которой временами не хватало в первой части сезона: тогда случились необъяснимые поражения от «Лидса» и «Ноттингема», а также ничьи с «Эвертоном» и «Брайтоном».

Всего в АПЛ на счету «Ливерпуля» семь побед и четыре ничьи в 15 матчах, но есть важный нюанс — дома красные, как и прежде, хороши. На «Энфилде» они набрали 17 из 24 возможных очков, забили 21 мяч (2.6 за игру) и пропустили всего восемь голов (1). На то, что команда Клоппа отправит в ворота «Лестера» минимум два мяча, котировка — 1.32. На ИТБ1 (2.5) можно поставить за 2.02.

«Лисы» 22 года не побеждают в гостях у «Ливерпуля». С тех пор команды 12 раз встретились в Мерсисайде во всех турнирах, и хозяева добились девяти побед. Десятая будет очень кстати в эту пятницу. Тем более что «Лестер» сейчас не представляет очень большой опасности, особенно на выезде: в последнем матче проиграл дома 0:3 «Ньюкаслу», а в гостях у команды Роджерса пять поражений в восьми играх.

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Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Лестер»

«Ливерпуль», несмотря на большое количество травмированных (недоступны Жота, Джонс, Диас, Милнер, Фирмино и Артур), находится в отличном состоянии. Клопп вернул в состав игравших на ЧМ Алиссона и ван Дейка, благодаря чему красные стали крепче в обороне. А в нападении здорово проявляют себя Салах и Нуньес — уругвайцу нужно лишь поправить прицел.

«Лестер» же без особой борьбы отдал три очка «Ньюкаслу» — в игре с «сороками» «лисы» пропустили 28-й мяч в сезоне (в среднем получают 1.75 гола за 90 минут). Бодро атакующему «Ливерпулю» по силам ухудшить статистику соперника уже на этой неделе.

Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 2.5 за 1.75.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Лестер
ФК Ливерпуль
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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