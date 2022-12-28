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«Атлетико» — «Эльче»: Гризманн и Феликс порадуют Симеоне результативной игрой

Прогноз и ставка на матч ла лиги «Атлетико» — «Эльче» 29 декабря 2022 года
Евгений Коростелев
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Жоау Феликс.
Фото Global Look Press
Иначе против главного аутсайдера ла лиги нельзя.

29 декабря в 15-м туре чемпионата Испании мадридский «Атлетико» сыграет дома с валенсийским «Эльче». Встреча состоится на стадионе «Ванда Метрополитано» и начнется в 23.30 по московскому времени. Стартовый свисток даст арбитр Гильермо Куадра. Посмотреть матч в прямом эфире можно на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Испания. Лига 1. 15-й тур
29 дек, 23:30. Wanda Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
Эльче

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Атлетико» — «Эльче» 29 декабря 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение команде Диего Симеоне. На победу «Атлетико» можно поставить с коэффициентом 1.26, что примерно 79% вероятности исхода. Успех «Эльче» котируется за 15.0 (4%), ничья — за 5.70 (17%).

Если считаете, что бело-зеленые прервут серию из пяти поражений от «Атлетико», возьмите вариант Х2 за 4.10.

Также можете подстраховать гостей с помощью форы: Ф2(+1.5) идет за 2.02, Ф1(-1.5) в таком случае предложена за 1.85.

Последние три матча между командами получились «низовыми»: мадридцы дважды победили по 1:0 и однажды — 2:0. Тотал больше 2.5 гола в предстоящей встрече идет за 1.81, ТМ 2.5 — за 2.06.

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Забьют ли соперники друг другу? Такой исход предложен за 2.45, обратный — за 1.55.

Ничья хотя бы в одном тайме доступна за 1.78. На то, что «Атлетико» выиграет обе половины, котировка — 2.60.

Три наиболее вероятных точных счета говорят о большом преимуществе хозяев:

  • победа мадридцев 2:0 идет за 5.20;

  • 1:0 — за 5.80;

  • 3:0 — за 6.90.

«Атлетико» — «Эльче»: прогноз и анализ матча 15-го тура ла лиги 29 декабря 2022 года

«Атлетико» был кошмарен перед паузой на ЧМ. Во-первых, мадридцы провалились в Лиге чемпионов: заняли последнее место в группе с «Порту», «Брюгге» и «Байером», не попав даже в Лигу Европы. Из шести матчей они выиграли лишь один. Во-вторых, за последние три тура ла лиги команда Симеоне набрала всего одно очко: проиграла «Кадису» (2:3) с «Мальоркой» (0:1) и с трудом избежала поражения в игре с «Эспаньолом» (1:1). При том что соперник с 28-й минуты был в меньшинстве.

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В чемпионате «Атлетико» идет лишь пятым и, скорее всего, не рассчитывает побороться за золото — отставание от лидирующей «Барселоны» уже 13 очков. Поэтому цели команды в этом сезоне сильно поскромнели: попасть в лигочемпионскую четверку и выиграть Кубок. Решение второй задачи стало еще более реальным после побед над клубами «Альмазан» (2:0) и «Арентейро» (3:1). Таким образом мадридцы пробились уже в 1/16 финала, где сыграют с «Овьедо».

Теперь нужно выправлять дела в чемпионате, и когда это делать, как ни в матче против главного аутсайдера. «Эльче» в 14 встречах забил всего 10 мячей (0.71 за игру) и пропустил аж 31 гол (2.21), а в активе команды только четыре очка. Все они набраны ничьими, две из которых гостевые. Правда, помимо этого у валенсийцев на выезде пять поражений — в каждой встрече они пропускали минимум два мяча. ИТБ1 (1.5) идет за 1.45.

Матч с «Эльче» — не только возможность для «Атлетико» набрать три очка, но и самим подправить статистику. Сейчас на счету мадридцев всего 21 гол (1.5 за 90 минут) и уже 14 пропущенных — это только пятый показатель в чемпионате. Неважный результат для одной из самых оборонительных и здорово защищающихся команд Европы.

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Прогноз и ставка на матч «Атлетико» — «Эльче»

«Атлетико» блестяще противостоит «Эльче» на домашнем стадионе: семь побед в семи матчах с общим счетом 18:1. Шесть игр мадридцы завершили с разницей в два и более мяча.

Положение аутсайдера усугубилось тем, что в предстоящей встрече не смогут принять участие сразу шесть игроков. У мадридцев же полный порядок как минимум с линией нападения: Мората, Гризманн, Феликс и остальные доступны для игры. Эти ребята сделают разницу.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.85.

Футбол
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ФК Атлетико
ФК Эльче
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
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Квинси Промес

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 6
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