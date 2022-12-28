«Атлетико» — «Эльче»: Гризманн и Феликс порадуют Симеоне результативной игрой
29 декабря в 15-м туре чемпионата Испании мадридский «Атлетико» сыграет дома с валенсийским «Эльче». Встреча состоится на стадионе «Ванда Метрополитано» и начнется в 23.30 по московскому времени. Стартовый свисток даст арбитр Гильермо Куадра. Посмотреть матч в прямом эфире можно на онлайн-платформе «Okko Спорт».
Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Атлетико» — «Эльче» 29 декабря 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение команде Диего Симеоне. На победу «Атлетико» можно поставить с коэффициентом 1.26, что примерно 79% вероятности исхода. Успех «Эльче» котируется за 15.0 (4%), ничья — за 5.70 (17%).
Если считаете, что бело-зеленые прервут серию из пяти поражений от «Атлетико», возьмите вариант Х2 за 4.10.
Также можете подстраховать гостей с помощью форы: Ф2(+1.5) идет за 2.02, Ф1(-1.5) в таком случае предложена за 1.85.
Последние три матча между командами получились «низовыми»: мадридцы дважды победили по 1:0 и однажды — 2:0. Тотал больше 2.5 гола в предстоящей встрече идет за 1.81, ТМ 2.5 — за 2.06.
Забьют ли соперники друг другу? Такой исход предложен за 2.45, обратный — за 1.55.
Ничья хотя бы в одном тайме доступна за 1.78. На то, что «Атлетико» выиграет обе половины, котировка — 2.60.
Три наиболее вероятных точных счета говорят о большом преимуществе хозяев:
«Атлетико» — «Эльче»: прогноз и анализ матча 15-го тура ла лиги 29 декабря 2022 года
«Атлетико» был кошмарен перед паузой на ЧМ. Во-первых, мадридцы провалились в Лиге чемпионов: заняли последнее место в группе с «Порту», «Брюгге» и «Байером», не попав даже в Лигу Европы. Из шести матчей они выиграли лишь один. Во-вторых, за последние три тура ла лиги команда Симеоне набрала всего одно очко: проиграла «Кадису» (2:3) с «Мальоркой» (0:1) и с трудом избежала поражения в игре с «Эспаньолом» (1:1). При том что соперник с 28-й минуты был в меньшинстве.
В чемпионате «Атлетико» идет лишь пятым и, скорее всего, не рассчитывает побороться за золото — отставание от лидирующей «Барселоны» уже 13 очков. Поэтому цели команды в этом сезоне сильно поскромнели: попасть в лигочемпионскую четверку и выиграть Кубок. Решение второй задачи стало еще более реальным после побед над клубами «Альмазан» (2:0) и «Арентейро» (3:1). Таким образом мадридцы пробились уже в 1/16 финала, где сыграют с «Овьедо».
Теперь нужно выправлять дела в чемпионате, и когда это делать, как ни в матче против главного аутсайдера. «Эльче» в 14 встречах забил всего 10 мячей (0.71 за игру) и пропустил аж 31 гол (2.21), а в активе команды только четыре очка. Все они набраны ничьими, две из которых гостевые. Правда, помимо этого у валенсийцев на выезде пять поражений — в каждой встрече они пропускали минимум два мяча. ИТБ1 (1.5) идет за 1.45.
Матч с «Эльче» — не только возможность для «Атлетико» набрать три очка, но и самим подправить статистику. Сейчас на счету мадридцев всего 21 гол (1.5 за 90 минут) и уже 14 пропущенных — это только пятый показатель в чемпионате. Неважный результат для одной из самых оборонительных и здорово защищающихся команд Европы.
Прогноз и ставка на матч «Атлетико» — «Эльче»
«Атлетико» блестяще противостоит «Эльче» на домашнем стадионе: семь побед в семи матчах с общим счетом 18:1. Шесть игр мадридцы завершили с разницей в два и более мяча.
Положение аутсайдера усугубилось тем, что в предстоящей встрече не смогут принять участие сразу шесть игроков. У мадридцев же полный порядок как минимум с линией нападения: Мората, Гризманн, Феликс и остальные доступны для игры. Эти ребята сделают разницу.
Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.85.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2