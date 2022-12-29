Гакпо — первый топ-трансфер зимы. Поможет ли он «Ливерпулю» вернуться на вершину АПЛ?

Клопп увел Коди из-под носа главного врага.

«Ливерпуль» еще до открытия зимнего трансферного окна оформил сумасшедшую по меркам современного рынка сделку. Со второй половины сезона на «Энфилде» будет зажигать 23-летний нападающий Коди Гакпо, который переехал в Англию из ПСВ. Стоимость перехода одного из главных дарований голландского футбола смешная — всего 42 млн евро.

Коди был лидером сборной Нидерландов на прошедшем чемпионате мира и автором трех голов — в ворота Эквадора, Сенегала и Катара. Его хотели несколько топ-клубов, а ближе всех к трансферу считался «Манчестер Юнайтед», но Юрген Клопп умыкнул парня из-под носа Эрика тен Хага.

Теперь Гакпо будет помогать Салаху с Нуньесом поднять «Ливерпуль» как можно выше в АПЛ и победить в Лиге чемпионов. И ждать от него будут не меньше, чем он показывал в ПСВ.

В начале этого сезона Коди был очень хорош в клубе: в 14 матчах эредивизи он забил девять мячей и отдал 12 ассистов. К этому результату также можно добавить 4+5 в десяти играх квалификации Лиги чемпионов, группе Лиги Европы и в Суперкубке Нидерландов. Выходит, в среднем Гакпо оформляет 1.25 результативных действия за 90 минут — очень приличный показатель.

В АПЛ позади практически половина сезона — командам осталось провести по 22-23 матча. Конкретно у «Ливерпуля» впереди еще 23 игры, а значит, шансов отличиться у Гакпо будет предостаточно. Особенно учитывая тот факт, что его конкуренты на позиции левого вингера — Луис Диас и Диогу Жота — травмированы. На шесть и более мячей Коди в этом сезоне АПЛ аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предлагают поставить за 1.85. Такой же коэффициент на ТМ 5.5 гола.

С голевыми передачами у голландца должно быть еще проще — ассистировать он будет быстроногим Дарвину Нуньесу и Мо Салаху. И если у уругвайца есть проблемы с реализацией, то египтянин забивает почти все и всегда. А значит, набрать пять результативных пасов для Коди не будет проблемой, котировка — 1.85. На то, что он не справится с задачей и выполнит меньше пяти ассистов, коэффициент тоже 1.85.

В этом сезоне за ПСВ Гакпо дважды делал дубль — в играх против «Эммена» и «Цюриха». А свой первый дуплет он сделал еще шесть лет назад в матче юношеской Лиги чемпионов не против кого-нибудь, а с «Ростовом» (6:0). На ТБ 1.5 дубля Коди в ближайшие полгода в АПЛ котировка высокая — 2.85. Если же вы считаете, что голландец не будет так сильно выделяться в команде, тогда возьмите противоположный исход за 1.37.

Хет-трик в исполнении Коди идет вообще за 4.00. Хотя в этом сезоне он уже провернул подобное в эредивизи — трижды отличился в игре с «Волендамом».

Наверное, сложнее всего Гакпо будет получить красную карточку. Голландец вызывает впечатление очень спокойного и добродушного парня, который никогда не ударит исподтишка и не станет провоцировать соперников. По этой причине к 23 годам за ним не числится ни единого удаления. На то, что первое случится в АПЛ, можно поставить за 20.0.