Гакпо — первый топ-трансфер зимы. Поможет ли он «Ливерпулю» вернуться на вершину АПЛ?
«Ливерпуль» еще до открытия зимнего трансферного окна оформил сумасшедшую по меркам современного рынка сделку. Со второй половины сезона на «Энфилде» будет зажигать 23-летний нападающий Коди Гакпо, который переехал в Англию из ПСВ. Стоимость перехода одного из главных дарований голландского футбола смешная — всего 42 млн евро.
Коди был лидером сборной Нидерландов на прошедшем чемпионате мира и автором трех голов — в ворота Эквадора, Сенегала и Катара. Его хотели несколько топ-клубов, а ближе всех к трансферу считался «Манчестер Юнайтед», но Юрген Клопп умыкнул парня из-под носа Эрика тен Хага.
Теперь Гакпо будет помогать Салаху с Нуньесом поднять «Ливерпуль» как можно выше в АПЛ и победить в Лиге чемпионов. И ждать от него будут не меньше, чем он показывал в ПСВ.
В начале этого сезона Коди был очень хорош в клубе: в 14 матчах эредивизи он забил девять мячей и отдал 12 ассистов. К этому результату также можно добавить 4+5 в десяти играх квалификации Лиги чемпионов, группе Лиги Европы и в Суперкубке Нидерландов. Выходит, в среднем Гакпо оформляет 1.25 результативных действия за 90 минут — очень приличный показатель.
В АПЛ позади практически половина сезона — командам осталось провести по 22-23 матча. Конкретно у «Ливерпуля» впереди еще 23 игры, а значит, шансов отличиться у Гакпо будет предостаточно. Особенно учитывая тот факт, что его конкуренты на позиции левого вингера — Луис Диас и Диогу Жота — травмированы. На шесть и более мячей Коди в этом сезоне АПЛ аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предлагают поставить за 1.85. Такой же коэффициент на ТМ 5.5 гола.
С голевыми передачами у голландца должно быть еще проще — ассистировать он будет быстроногим Дарвину Нуньесу и Мо Салаху. И если у уругвайца есть проблемы с реализацией, то египтянин забивает почти все и всегда. А значит, набрать пять результативных пасов для Коди не будет проблемой, котировка — 1.85. На то, что он не справится с задачей и выполнит меньше пяти ассистов, коэффициент тоже 1.85.
В этом сезоне за ПСВ Гакпо дважды делал дубль — в играх против «Эммена» и «Цюриха». А свой первый дуплет он сделал еще шесть лет назад в матче юношеской Лиги чемпионов не против кого-нибудь, а с «Ростовом» (6:0). На ТБ 1.5 дубля Коди в ближайшие полгода в АПЛ котировка высокая — 2.85. Если же вы считаете, что голландец не будет так сильно выделяться в команде, тогда возьмите противоположный исход за 1.37.
Хет-трик в исполнении Коди идет вообще за 4.00. Хотя в этом сезоне он уже провернул подобное в эредивизи — трижды отличился в игре с «Волендамом».
Наверное, сложнее всего Гакпо будет получить красную карточку. Голландец вызывает впечатление очень спокойного и добродушного парня, который никогда не ударит исподтишка и не станет провоцировать соперников. По этой причине к 23 годам за ним не числится ни единого удаления. На то, что первое случится в АПЛ, можно поставить за 20.0.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2