Артета и компания шикарно выступают на выезде.

31 декабря в 18-м туре АПЛ лондонский «Арсенал» постарается набрать очередные три очка. Подпортить настроение «канонирам» попробует «Брайтон». Матч начнется в 20.30 по московскому времени на арене «Фалмер Стэдиум», прямая трансляция для России не предусмотрена.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Брайтон» — «Арсенал» 31 декабря 2022 года

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами гостей. Поставить на «Арсенал» можно с котировкой 2.12, это примерно 46% вероятности. На победу «Брайтона» и мирный исход котировка одинаковая — 3.60 (27%).

«Чайки» не проигрывают «канонирам» уже три матча. Если считаете, что накануне нового года серия продлится, оформите ставку за 1.77.

Или подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 2.60, Ф2(0) — за 1.54.

За последние десять матчей во всех турнирах «Брайтон» не забил всего трем соперникам. Поставить на то, что хозяева поразят ворота лондонцев, можно за 1.39.

Эксперты ожидают результативного матча, котировка на тотал больше 2.5 мяча — 1.86.

Вариант «обе забьют» аналитики тоже сочли более вероятным, поставить на него можно за 1.74. Обратный исход они оценили в 2.10.

Наиболее возможный точный счет встречи — 1:1 за 6.60.

«Брайтон» — «Арсенал»: прогноз и анализ матча АПЛ 31 декабря 2022 года

В этом сезоне «Арсенал» удивляет, неожиданно оставляя позади традиционных лидеров — «Сити» и «Ливерпуль». Красные поймали кризис — теперь пробуют исправить ситуацию, подписав Коди Гакпо. А вот «горожане» как всегда стабильны и идут практически в чемпионском темпе, но команда Артеты выступает настолько здорово, что даже 20 голов Эрлинга Холанна не помогает Пепу Гвардиоле взойти на вершину.

Секрет «канониров» прост — у них прекрасный баланс обороны и атаки. За 15 игр в АПЛ лондонцы пропустили всего 12 мячей, меньше только у «Ньюкасла» (11). Из этих 12 четверть пришлась на матч с «МЮ» (1:3), в котором «Арсенал» потерпел первое и пока единственное поражение в чемпионате. Семь встреч лондонцы вообще отыграли на ноль.

К хорошей обороне нужно добавить отличную атаку. «Арсенал» — второй в АПЛ по количеству голов (36) после «Сити» (43). В семи из 15 матчей «канониры» огорчили соперников три и более раза. Если считаете, что «Брайтону» тоже достанется сполна, поставьте на ИТБ2 (2.5) за 4.20.

«Чайки» наверняка особый клуб для Микеля Артеты в этом сезоне. «Брайтон» — одна из трех команд, которым удалось переиграть лондонцев. Случилось это в матче Кубка лиги, где подопечные Роберто де Дзерби разгромили «канониров» со счетом 3:1. Правда, Артета выставил на игру откровенно второй состав, но 60 тысяч болельщиков на стадионе все равно были расстроены.

«Брайтон» способен удивить. В этом сезоне АПЛ сначала под руководством Грэма Поттера, а потом и при де Дзерби «чайки» победили «МЮ» (2:1), разгромили «Лестер» (5:2) и «Челси» (4:1), а также сыграли вничью с «Ливерпулем» (3:3).

Прогноз и ставка на матч «Брайтон» — «Арсенал»

«Брайтон» очень убедительно играет дома: у них всего два поражения на «Фалмер Стэдиум» и столько же разгромных побед (над «Челси» и «Лестером»). С другой стороны, статистика «Арсенала» на выезде еще мощнее: всего одно поражение (от «МЮ») и шесть «сухих» побед в восьми встречах.

Микель Артета выстроил прекрасно сбалансированную команду (статистика голов — 36:12) и почти в половине матчей (в семи) «Арсенал» забивал соперникам три и больше мячей. Пока «канониры» в АПЛ оступались только в исключительных случаях. Вряд ли команда де Дзерби, несмотря на всю крутость, сможет остановить гостей.

Рекомендуемая ставка: П2 за 2.12.