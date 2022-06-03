Венгрия — Англия: команда Саутгейта стартует в группе смерти с крупной победы?
4 июня 2022 года сборная Англии начнет путь в новом розыгрыше Лиги наций. Первым соперником команды Гарета Саутгейта станет Венгрия. Матч первого тура пройдет на арене Ференца Пушкаша и начнется в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире его покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Главный арбитр встречи — португалец Артур Соареш Диаш.
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Венгрия — Англия 4 июня 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение Англии. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.40, это примерно 71% вероятности исхода. Ничья доступна с высокой котировкой 4.00 (25%), а успех Венгрии вовсе идет за 10.0 (4%).
В последнем матче, который состоялся в отборе к ЧМ-2022, венгры сдержали англичан и сыграли с ними вничью — 1:1. На то, что команда Марко Росси не уступит в ближайшей игре, коэффициент 3.10.
Финалисты Евро-2020 играют в последнее время очень результативно — забили 26 мячей в шести встречах. Их индивидуальный тотал больше 1.5 гола можно взять за 1.65, ИТБ 2.5 — за 3.00. Хотя бы один точный удар венгров идет за 2.03.
Общий тотал больше 2.5 мяча оценен в 2.05, ТМ 2.5 — в 1.82.
Англия ни разу не заканчивала матчи против Венгрии без забитого мяча, сами венгры не отличились всего в четырех очных матчах из 10. На «обе забьют» можно поставить за 2.40, на «обе забьют — нет» — за 1.58.
На то, что хотя бы одна команда забьет два и более гола, коэффициент 1.50.
Венгрия — Англия: прогноз и анализ матча 1-го тура Лиги наций 4 июня 2022 года
Сборная Венгрии — очень интересная и кусачая команда. Еще свежи воспоминания, как на Евро-2020 она сыграла вничью с Францией (1:1), до 84-й минуты удерживала 0:0 против Португалии, а в последнем матче едва не лишила места в плей-офф Германию — вела 1:0 и 2:1, но поделила очки.
В отборе к чемпионату мира команда Марко Росси выступила не так удачно. В 10 матчах она набрала весомые 17 баллов, но все равно уступила в борьбе за второе место Польше и стала только четвертой (на очко больше у Албании). А первой стала как раз Англия, которая играла очень искрометно — забила 39 мячей, пропустила всего три и взяла 26 очков. Два матча, в которых команда Гарета Саутгейта недобрала баллы, — против Польши и как раз Венгрии.
Исторически для сборной Венгрии игры против англичан складываются непросто — всего две ничьих и одна победа. А большинство поражений получились крупными, как правило, в два мяча. На победу Англии в предстоящем матче с форой (-1,5) котировка 2.15.
Прогноз и ставка на матч Венгрия — Англия
Группа 3 Лиги наций — группа смерти. Помимо Англии и Венгрии, тут Италия и Германия. Битва за первое место будет сумасшедшая, и терять очки в матчах против венгров никто не собирается.
Вероятно, плотность наверху таблицы будет такая, что придется рассматривать дополнительные показатели и считать голы, поэтому Англии нужно не просто победить, а сделать это крупно. Состав команды Саутгейта позволит справиться с задачей.
Рекомендуемая ставка: победа Англии и ТБ 2.5 за 2.42.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0