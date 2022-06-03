Противник очень подходящий.

4 июня 2022 года сборная Англии начнет путь в новом розыгрыше Лиги наций. Первым соперником команды Гарета Саутгейта станет Венгрия. Матч первого тура пройдет на арене Ференца Пушкаша и начнется в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире его покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Главный арбитр встречи — португалец Артур Соареш Диаш.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Венгрия — Англия 4 июня 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение Англии. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.40, это примерно 71% вероятности исхода. Ничья доступна с высокой котировкой 4.00 (25%), а успех Венгрии вовсе идет за 10.0 (4%).

В последнем матче, который состоялся в отборе к ЧМ-2022, венгры сдержали англичан и сыграли с ними вничью — 1:1. На то, что команда Марко Росси не уступит в ближайшей игре, коэффициент 3.10.

Финалисты Евро-2020 играют в последнее время очень результативно — забили 26 мячей в шести встречах. Их индивидуальный тотал больше 1.5 гола можно взять за 1.65, ИТБ 2.5 — за 3.00. Хотя бы один точный удар венгров идет за 2.03.

Общий тотал больше 2.5 мяча оценен в 2.05, ТМ 2.5 — в 1.82.

Англия ни разу не заканчивала матчи против Венгрии без забитого мяча, сами венгры не отличились всего в четырех очных матчах из 10. На «обе забьют» можно поставить за 2.40, на «обе забьют — нет» — за 1.58.

На то, что хотя бы одна команда забьет два и более гола, коэффициент 1.50.

Венгрия — Англия: прогноз и анализ матча 1-го тура Лиги наций 4 июня 2022 года

Сборная Венгрии — очень интересная и кусачая команда. Еще свежи воспоминания, как на Евро-2020 она сыграла вничью с Францией (1:1), до 84-й минуты удерживала 0:0 против Португалии, а в последнем матче едва не лишила места в плей-офф Германию — вела 1:0 и 2:1, но поделила очки.

В отборе к чемпионату мира команда Марко Росси выступила не так удачно. В 10 матчах она набрала весомые 17 баллов, но все равно уступила в борьбе за второе место Польше и стала только четвертой (на очко больше у Албании). А первой стала как раз Англия, которая играла очень искрометно — забила 39 мячей, пропустила всего три и взяла 26 очков. Два матча, в которых команда Гарета Саутгейта недобрала баллы, — против Польши и как раз Венгрии.

Исторически для сборной Венгрии игры против англичан складываются непросто — всего две ничьих и одна победа. А большинство поражений получились крупными, как правило, в два мяча. На победу Англии в предстоящем матче с форой (-1,5) котировка 2.15.

Прогноз и ставка на матч Венгрия — Англия

Группа 3 Лиги наций — группа смерти. Помимо Англии и Венгрии, тут Италия и Германия. Битва за первое место будет сумасшедшая, и терять очки в матчах против венгров никто не собирается.

Вероятно, плотность наверху таблицы будет такая, что придется рассматривать дополнительные показатели и считать голы, поэтому Англии нужно не просто победить, а сделать это крупно. Состав команды Саутгейта позволит справиться с задачей.

Рекомендуемая ставка: победа Англии и ТБ 2.5 за 2.42.