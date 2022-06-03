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Венгрия — Англия: команда Саутгейта стартует в группе смерти с крупной победы?

Прогноз и ставка на матч Лиги наций Венгрия — Англия 4 июня 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Гарет Саутгейт, главный тренер сборной Англии.
Фото Global Look Press
Противник очень подходящий.

4 июня 2022 года сборная Англии начнет путь в новом розыгрыше Лиги наций. Первым соперником команды Гарета Саутгейта станет Венгрия. Матч первого тура пройдет на арене Ференца Пушкаша и начнется в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире его покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Главный арбитр встречи — португалец Артур Соареш Диаш.

Лига наций A. Группа 3
04 июн, 19:00. Puskas Arena (Будапешт)
Венгрия
Англия

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Венгрия — Англия 4 июня 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение Англии. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.40, это примерно 71% вероятности исхода. Ничья доступна с высокой котировкой 4.00 (25%), а успех Венгрии вовсе идет за 10.0 (4%).

В последнем матче, который состоялся в отборе к ЧМ-2022, венгры сдержали англичан и сыграли с ними вничью — 1:1. На то, что команда Марко Росси не уступит в ближайшей игре, коэффициент 3.10.

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Финалисты Евро-2020 играют в последнее время очень результативно — забили 26 мячей в шести встречах. Их индивидуальный тотал больше 1.5 гола можно взять за 1.65, ИТБ 2.5 — за 3.00. Хотя бы один точный удар венгров идет за 2.03.

Общий тотал больше 2.5 мяча оценен в 2.05, ТМ 2.5 — в 1.82.

Англия ни разу не заканчивала матчи против Венгрии без забитого мяча, сами венгры не отличились всего в четырех очных матчах из 10. На «обе забьют» можно поставить за 2.40, на «обе забьют — нет» — за 1.58.

На то, что хотя бы одна команда забьет два и более гола, коэффициент 1.50.

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Венгрия — Англия: прогноз и анализ матча 1-го тура Лиги наций 4 июня 2022 года

Сборная Венгрии — очень интересная и кусачая команда. Еще свежи воспоминания, как на Евро-2020 она сыграла вничью с Францией (1:1), до 84-й минуты удерживала 0:0 против Португалии, а в последнем матче едва не лишила места в плей-офф Германию — вела 1:0 и 2:1, но поделила очки.

В отборе к чемпионату мира команда Марко Росси выступила не так удачно. В 10 матчах она набрала весомые 17 баллов, но все равно уступила в борьбе за второе место Польше и стала только четвертой (на очко больше у Албании). А первой стала как раз Англия, которая играла очень искрометно — забила 39 мячей, пропустила всего три и взяла 26 очков. Два матча, в которых команда Гарета Саутгейта недобрала баллы, — против Польши и как раз Венгрии.

Исторически для сборной Венгрии игры против англичан складываются непросто — всего две ничьих и одна победа. А большинство поражений получились крупными, как правило, в два мяча. На победу Англии в предстоящем матче с форой (-1,5) котировка 2.15.

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Прогноз и ставка на матч Венгрия — Англия

Группа 3 Лиги наций — группа смерти. Помимо Англии и Венгрии, тут Италия и Германия. Битва за первое место будет сумасшедшая, и терять очки в матчах против венгров никто не собирается.

Вероятно, плотность наверху таблицы будет такая, что придется рассматривать дополнительные показатели и считать голы, поэтому Англии нужно не просто победить, а сделать это крупно. Состав команды Саутгейта позволит справиться с задачей.

Рекомендуемая ставка: победа Англии и ТБ 2.5 за 2.42.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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