Хорваты не знают неудач в играх с альпийской сборной.

3 июня в первом туре группового этапа Лиги наций сборная Хорватии на домашнем стадионе «Градски врт» в городе Осиек сыграет с Австрией. Игра начнется в 21.45 по московскому времени, в прямом эфире ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Обслужит встречу английский арбитр Крис Кавана.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Хорватия — Австрия 3 июня 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом хозяев поля. На победу сборной Хорватии можно поставить с коэффициентом 2.10, это примерно 47% вероятности исхода. На успех Австрии предложена котировка 3.70 (25%), на ничью — 3.50 (28%).

Австрийцы проиграли Хорватии все пять очных матчей. Считаете, что команда в первой встрече под руководством Ральфа Рангника прервет серию неудач? Х2 можно взять за 1.79.

Команды в последнее время играют не слишком результативно, поэтому коэффициент 1.71 на тотал меньше 2.5 мяча логичен. ТБ 2.5 идет за 2.22.

Индивидуальный тотал Хорватии больше 1.5 гола оценен в 2.26, ИТБ2 (1.5) — 3.30.

Вариант «обе забьют» доступен за 2.00, обратный исход — за 1.82.

Три наиболее вероятных точных счета:

1:0 и 1:1 — за 6.20;

2:0 — за 8.60.

Хорватия — Австрия: прогноз и анализ матча 1-го тура Лиги наций 3 июня 2022 года

Сборным Хорватии и Дании относительно повезло при жеребьевке Лиги наций. Команды попали в группу к Франции и получили только одного супертопового соперника вместо двух, как это произошло в других квартетах. Поэтому шансы остаться в высшей лиге турнира и у тех и у других высоки. Правда, не стоит забывать про команду Дании — еще одного участника группы.

Хорватия подходит ко встрече с австрийцами без серьезных потрясений и потерь. Не будет только Ивана Перишича, который решал вопросы с переходом из «Интера» в «Тоттенхэм». Остальные лидеры в заявке и готовы сыграть. Даже возрастной Лука Модрич, который стал одним из героев «Реала» на финише сезона.

Чего ждать от команды Австрии — серьезный вопрос. Команду недавно принял Ральф Рангник, который провалился в «МЮ». Экс-менеджер «Локомотива» на сборе перед игрой впервые встретился и познакомился с игроками, поэтому ждать какого-то невероятного преображения от команды не стоит. Разве что Ральф попробует сразу что-то донести до футболистов и больше их запутает.

Вероятно, гостям придется рассчитывать в первую очередь на лидеров — Давида Алабу, Марселя Забитцера, Марко Арнаутовича. Именно они постараются пробить вратаря соперника при поддержке Саши Калайджича. Учитывая, что Австрия редко уходит с поля без гола (не забили только в двух из последних 10 матчей), хотя бы один забитый командой Рангника мяч можно взять за 1.52, его отсутствие — за 2.55.

Прогноз и ставка на матч Хорватия — Австрия

Вообще австрийцы в последний год играли слабенько, в плей-офф отборочного турнира к ЧМ проиграли не самым сильным валлийцам. После Евро-2020, где они в 1/8 вылетели от Италии, в девяти матчах потерпели четыре поражения и добыли только четыре победы над аутсайдерами — Фарерскими островами, Израилем и дважды Молдовой.

Хорватия сыграет дома, и это еще один повод рассчитывать, что сборная Златко Далича не проиграет. Но и голов вряд ли будет много — соперники очень редко добираются до отметки в три забитых мяча.

Рекомендуемая ставка: «Хорватия не проиграет» и ТМ 3.5 за 1.67.