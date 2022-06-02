Хорватия — Австрия: Рангника ждет очередной провал в гостях у Модрича
3 июня в первом туре группового этапа Лиги наций сборная Хорватии на домашнем стадионе «Градски врт» в городе Осиек сыграет с Австрией. Игра начнется в 21.45 по московскому времени, в прямом эфире ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Обслужит встречу английский арбитр Крис Кавана.
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Хорватия — Австрия 3 июня 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом хозяев поля. На победу сборной Хорватии можно поставить с коэффициентом 2.10, это примерно 47% вероятности исхода. На успех Австрии предложена котировка 3.70 (25%), на ничью — 3.50 (28%).
Австрийцы проиграли Хорватии все пять очных матчей. Считаете, что команда в первой встрече под руководством Ральфа Рангника прервет серию неудач? Х2 можно взять за 1.79.
Команды в последнее время играют не слишком результативно, поэтому коэффициент 1.71 на тотал меньше 2.5 мяча логичен. ТБ 2.5 идет за 2.22.
Индивидуальный тотал Хорватии больше 1.5 гола оценен в 2.26, ИТБ2 (1.5) — 3.30.
Вариант «обе забьют» доступен за 2.00, обратный исход — за 1.82.
Три наиболее вероятных точных счета:
Хорватия — Австрия: прогноз и анализ матча 1-го тура Лиги наций 3 июня 2022 года
Сборным Хорватии и Дании относительно повезло при жеребьевке Лиги наций. Команды попали в группу к Франции и получили только одного супертопового соперника вместо двух, как это произошло в других квартетах. Поэтому шансы остаться в высшей лиге турнира и у тех и у других высоки. Правда, не стоит забывать про команду Дании — еще одного участника группы.
Хорватия подходит ко встрече с австрийцами без серьезных потрясений и потерь. Не будет только Ивана Перишича, который решал вопросы с переходом из «Интера» в «Тоттенхэм». Остальные лидеры в заявке и готовы сыграть. Даже возрастной Лука Модрич, который стал одним из героев «Реала» на финише сезона.
Чего ждать от команды Австрии — серьезный вопрос. Команду недавно принял Ральф Рангник, который провалился в «МЮ». Экс-менеджер «Локомотива» на сборе перед игрой впервые встретился и познакомился с игроками, поэтому ждать какого-то невероятного преображения от команды не стоит. Разве что Ральф попробует сразу что-то донести до футболистов и больше их запутает.
Вероятно, гостям придется рассчитывать в первую очередь на лидеров — Давида Алабу, Марселя Забитцера, Марко Арнаутовича. Именно они постараются пробить вратаря соперника при поддержке Саши Калайджича. Учитывая, что Австрия редко уходит с поля без гола (не забили только в двух из последних 10 матчей), хотя бы один забитый командой Рангника мяч можно взять за 1.52, его отсутствие — за 2.55.
Прогноз и ставка на матч Хорватия — Австрия
Вообще австрийцы в последний год играли слабенько, в плей-офф отборочного турнира к ЧМ проиграли не самым сильным валлийцам. После Евро-2020, где они в 1/8 вылетели от Италии, в девяти матчах потерпели четыре поражения и добыли только четыре победы над аутсайдерами — Фарерскими островами, Израилем и дважды Молдовой.
Хорватия сыграет дома, и это еще один повод рассчитывать, что сборная Златко Далича не проиграет. Но и голов вряд ли будет много — соперники очень редко добираются до отметки в три забитых мяча.
Рекомендуемая ставка: «Хорватия не проиграет» и ТМ 3.5 за 1.67.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0