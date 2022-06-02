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Хорватия — Австрия: Рангника ждет очередной провал в гостях у Модрича

Прогноз и ставка на матч Лиги наций Хорватия — Австрия 3 июня 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Лука Модрич (сборная Хорватии).
Фото Global Look Press
Хорваты не знают неудач в играх с альпийской сборной.

3 июня в первом туре группового этапа Лиги наций сборная Хорватии на домашнем стадионе «Градски врт» в городе Осиек сыграет с Австрией. Игра начнется в 21.45 по московскому времени, в прямом эфире ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Обслужит встречу английский арбитр Крис Кавана.

Лига наций A. Группа 1
03 июн, 21:45. Gradski vrt (Осиек)
Хорватия
Австрия

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Хорватия — Австрия 3 июня 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом хозяев поля. На победу сборной Хорватии можно поставить с коэффициентом 2.10, это примерно 47% вероятности исхода. На успех Австрии предложена котировка 3.70 (25%), на ничью — 3.50 (28%).

Австрийцы проиграли Хорватии все пять очных матчей. Считаете, что команда в первой встрече под руководством Ральфа Рангника прервет серию неудач? Х2 можно взять за 1.79.

Команды в последнее время играют не слишком результативно, поэтому коэффициент 1.71 на тотал меньше 2.5 мяча логичен. ТБ 2.5 идет за 2.22.

Индивидуальный тотал Хорватии больше 1.5 гола оценен в 2.26, ИТБ2 (1.5) — 3.30.

Вариант «обе забьют» доступен за 2.00, обратный исход — за 1.82.

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Три наиболее вероятных точных счета:

  • 1:0 и 1:1 — за 6.20;

  • 2:0 — за 8.60.

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Сборным Хорватии и Дании относительно повезло при жеребьевке Лиги наций. Команды попали в группу к Франции и получили только одного супертопового соперника вместо двух, как это произошло в других квартетах. Поэтому шансы остаться в высшей лиге турнира и у тех и у других высоки. Правда, не стоит забывать про команду Дании — еще одного участника группы.

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Хорватия подходит ко встрече с австрийцами без серьезных потрясений и потерь. Не будет только Ивана Перишича, который решал вопросы с переходом из «Интера» в «Тоттенхэм». Остальные лидеры в заявке и готовы сыграть. Даже возрастной Лука Модрич, который стал одним из героев «Реала» на финише сезона.

Чего ждать от команды Австрии — серьезный вопрос. Команду недавно принял Ральф Рангник, который провалился в «МЮ». Экс-менеджер «Локомотива» на сборе перед игрой впервые встретился и познакомился с игроками, поэтому ждать какого-то невероятного преображения от команды не стоит. Разве что Ральф попробует сразу что-то донести до футболистов и больше их запутает.

Вероятно, гостям придется рассчитывать в первую очередь на лидеров — Давида Алабу, Марселя Забитцера, Марко Арнаутовича. Именно они постараются пробить вратаря соперника при поддержке Саши Калайджича. Учитывая, что Австрия редко уходит с поля без гола (не забили только в двух из последних 10 матчей), хотя бы один забитый командой Рангника мяч можно взять за 1.52, его отсутствие — за 2.55.

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Прогноз и ставка на матч Хорватия — Австрия

Вообще австрийцы в последний год играли слабенько, в плей-офф отборочного турнира к ЧМ проиграли не самым сильным валлийцам. После Евро-2020, где они в 1/8 вылетели от Италии, в девяти матчах потерпели четыре поражения и добыли только четыре победы над аутсайдерами — Фарерскими островами, Израилем и дважды Молдовой.

Хорватия сыграет дома, и это еще один повод рассчитывать, что сборная Златко Далича не проиграет. Но и голов вряд ли будет много — соперники очень редко добираются до отметки в три забитых мяча.

Рекомендуемая ставка: «Хорватия не проиграет» и ТМ 3.5 за 1.67.

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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Уфа

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Далер Кузяев

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Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
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Спартак

 17 1 4
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 15 1 0
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