У Италии было всего два дня отдыха после игры с Аргентиной.

4 июня 2022 года стартуют игры в самой интересной группе элитного дивизиона Лиги наций. На стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье Италия примет Германию. Начало матча — в 21.45 по московскому времени. Прямую трансляцию ищите на онлайн-платформе «Okko спорт». Стартовый свисток даст арбитр Срджан Йованович из Сербии.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Италия — Германия июня 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ не выявили однозначного фаворита матча: коэффициенты на победу Германии и Италии одинаковые — по 2.70. Вероятность успеха — по 36%. На ничью можно поставить с котировкой 3.40 (28%).

Боитесь ставить на победу одной из команд? Присмотритесь к рынкам «двойной исход». На то, что Германия или Италия не проиграет, можно поставить тоже с одинаковой котировкой 1.50.

Также в игре предложен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(0) идет за 1.90, Ф2(0) — за 1.95;

• Ф1(-1.5) можно оформить за 5.30, Ф2(+1.5) — 1.16;

• Ф2(-1.5) — оценена в 5.50, Ф1(+1.5) — в 1.15.

Приятный коэффициент предложен на рынок «обе забьют» — 1.74. Обратная ставка доступна за 2.10.

Италия — Германия: прогноз и анализ матча Лиги наций 4 июня 2022 года

Первые четыре тура Лиги наций пройдут сразу после завершения клубного сезона, игроки точно находятся не в лучшем физическом состоянии. Италия подойдет к игре с Германией в еще худшей форме, ведь 1 июня команда Роберто Манчини участвовала в «Финалиссиме», где без шансов проиграла Аргентине (0:3).

«Скуадра Адзурра» не побеждает уже четыре официальных матча подряд — уступила межконтинентальный трофей и пролетела мимо чемпионата мира в Катаре. Кажется, после победы на Евро-2020 Италия находится в кризисе.

Германия же выступает уверенно: сборная легко прошла квалификацию на чемпионат мира и победила в семи последних официальных матчах. Причем бундестим достаточно много забивает: в семиматчевой серии оформляла в среднем по 4.4 мяча за игру. ИТБ2 (1.5) на предстоящий матч идет с коэффициентом 2.40, ИТМ2 (1.5) — за 1.57.

К тому же у немцев вообще нет проблем с составом, у Ханса Флика есть широкий выбор исполнителей на все позиции. Особенно грозно выглядит нападение Германии с Каем Хаверцем, Лероем Сане, Сержем Гнабри, Тимо Вернером, Томасом Мюллером, Каримом Адейеми и другими звездами.

Итальянцы заметно слабее по именам, так что рассчитывать на личное мастерство футболистов при ослабевшей командой игре не приходится. По сути, в ростере итальянцев только два игрока, которые находятся на одном уровне с немецкими лидерами, — это Чиро Иммобиле и Лоренцо Инсинье. Вот только форвард «Лацио» пропускает игры Лиги наций из-за травмы, а инсайд «Наполи» выпал из основы сборной.

Прогноз и ставка на матч Италия — Германия

Итальянцы выглядят явным аутсайдером. Против мощных и более свежих немцев им не помогут даже родные трибуны. «Скуадра Адзурра» после поражения Аргентине — не конкурент Германии, которая идет на мощной победной серии в официальных матчах. Однако итальянцы все же остаются топ-сборной, поэтому лучше перестраховаться и взять победу бундестим с нулевой форой.

Рекомендуемая ставка: Ф2(0) с коэффициентом 1.95.