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Италия — Германия: позор команды Манчини не ограничится «Финалиссимой»

Прогноз и ставка на матч Лиги наций Италия — Германия 4 июня 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Джанлука Скамакка (сборная Италии).
Фото Global Look Press
У Италии было всего два дня отдыха после игры с Аргентиной.

4 июня 2022 года стартуют игры в самой интересной группе элитного дивизиона Лиги наций. На стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье Италия примет Германию. Начало матча — в 21.45 по московскому времени. Прямую трансляцию ищите на онлайн-платформе «Okko спорт». Стартовый свисток даст арбитр Срджан Йованович из Сербии.

Лига наций A. Группа 3
04 июн, 21:45. Renato Dall'Ara (Болонья)
Италия
Германия

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Италия — Германия июня 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ не выявили однозначного фаворита матча: коэффициенты на победу Германии и Италии одинаковые — по 2.70. Вероятность успеха — по 36%. На ничью можно поставить с котировкой 3.40 (28%).

Боитесь ставить на победу одной из команд? Присмотритесь к рынкам «двойной исход». На то, что Германия или Италия не проиграет, можно поставить тоже с одинаковой котировкой 1.50.

Также в игре предложен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(0) идет за 1.90, Ф2(0) — за 1.95;

• Ф1(-1.5) можно оформить за 5.30, Ф2(+1.5) — 1.16;

• Ф2(-1.5) — оценена в 5.50, Ф1(+1.5) — в 1.15.

Приятный коэффициент предложен на рынок «обе забьют» — 1.74. Обратная ставка доступна за 2.10.

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Италия — Германия: прогноз и анализ матча Лиги наций 4 июня 2022 года

Первые четыре тура Лиги наций пройдут сразу после завершения клубного сезона, игроки точно находятся не в лучшем физическом состоянии. Италия подойдет к игре с Германией в еще худшей форме, ведь 1 июня команда Роберто Манчини участвовала в «Финалиссиме», где без шансов проиграла Аргентине (0:3).

«Скуадра Адзурра» не побеждает уже четыре официальных матча подряд — уступила межконтинентальный трофей и пролетела мимо чемпионата мира в Катаре. Кажется, после победы на Евро-2020 Италия находится в кризисе.

Германия же выступает уверенно: сборная легко прошла квалификацию на чемпионат мира и победила в семи последних официальных матчах. Причем бундестим достаточно много забивает: в семиматчевой серии оформляла в среднем по 4.4 мяча за игру. ИТБ2 (1.5) на предстоящий матч идет с коэффициентом 2.40, ИТМ2 (1.5) — за 1.57.

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К тому же у немцев вообще нет проблем с составом, у Ханса Флика есть широкий выбор исполнителей на все позиции. Особенно грозно выглядит нападение Германии с Каем Хаверцем, Лероем Сане, Сержем Гнабри, Тимо Вернером, Томасом Мюллером, Каримом Адейеми и другими звездами.

Итальянцы заметно слабее по именам, так что рассчитывать на личное мастерство футболистов при ослабевшей командой игре не приходится. По сути, в ростере итальянцев только два игрока, которые находятся на одном уровне с немецкими лидерами, — это Чиро Иммобиле и Лоренцо Инсинье. Вот только форвард «Лацио» пропускает игры Лиги наций из-за травмы, а инсайд «Наполи» выпал из основы сборной.

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Прогноз и ставка на матч Италия — Германия

Итальянцы выглядят явным аутсайдером. Против мощных и более свежих немцев им не помогут даже родные трибуны. «Скуадра Адзурра» после поражения Аргентине — не конкурент Германии, которая идет на мощной победной серии в официальных матчах. Однако итальянцы все же остаются топ-сборной, поэтому лучше перестраховаться и взять победу бундестим с нулевой форой.

Рекомендуемая ставка: Ф2(0) с коэффициентом 1.95.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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