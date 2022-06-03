Италия — Германия: позор команды Манчини не ограничится «Финалиссимой»
4 июня 2022 года стартуют игры в самой интересной группе элитного дивизиона Лиги наций. На стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье Италия примет Германию. Начало матча — в 21.45 по московскому времени. Прямую трансляцию ищите на онлайн-платформе «Okko спорт». Стартовый свисток даст арбитр Срджан Йованович из Сербии.
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Италия — Германия июня 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ не выявили однозначного фаворита матча: коэффициенты на победу Германии и Италии одинаковые — по 2.70. Вероятность успеха — по 36%. На ничью можно поставить с котировкой 3.40 (28%).
Боитесь ставить на победу одной из команд? Присмотритесь к рынкам «двойной исход». На то, что Германия или Италия не проиграет, можно поставить тоже с одинаковой котировкой 1.50.
Также в игре предложен широкий выбор ставок на результат с форой:
• Ф1(0) идет за 1.90, Ф2(0) — за 1.95;
• Ф1(-1.5) можно оформить за 5.30, Ф2(+1.5) — 1.16;
• Ф2(-1.5) — оценена в 5.50, Ф1(+1.5) — в 1.15.
Приятный коэффициент предложен на рынок «обе забьют» — 1.74. Обратная ставка доступна за 2.10.
Италия — Германия: прогноз и анализ матча Лиги наций 4 июня 2022 года
Первые четыре тура Лиги наций пройдут сразу после завершения клубного сезона, игроки точно находятся не в лучшем физическом состоянии. Италия подойдет к игре с Германией в еще худшей форме, ведь 1 июня команда Роберто Манчини участвовала в «Финалиссиме», где без шансов проиграла Аргентине (0:3).
«Скуадра Адзурра» не побеждает уже четыре официальных матча подряд — уступила межконтинентальный трофей и пролетела мимо чемпионата мира в Катаре. Кажется, после победы на Евро-2020 Италия находится в кризисе.
Германия же выступает уверенно: сборная легко прошла квалификацию на чемпионат мира и победила в семи последних официальных матчах. Причем бундестим достаточно много забивает: в семиматчевой серии оформляла в среднем по 4.4 мяча за игру. ИТБ2 (1.5) на предстоящий матч идет с коэффициентом 2.40, ИТМ2 (1.5) — за 1.57.
К тому же у немцев вообще нет проблем с составом, у Ханса Флика есть широкий выбор исполнителей на все позиции. Особенно грозно выглядит нападение Германии с Каем Хаверцем, Лероем Сане, Сержем Гнабри, Тимо Вернером, Томасом Мюллером, Каримом Адейеми и другими звездами.
Итальянцы заметно слабее по именам, так что рассчитывать на личное мастерство футболистов при ослабевшей командой игре не приходится. По сути, в ростере итальянцев только два игрока, которые находятся на одном уровне с немецкими лидерами, — это Чиро Иммобиле и Лоренцо Инсинье. Вот только форвард «Лацио» пропускает игры Лиги наций из-за травмы, а инсайд «Наполи» выпал из основы сборной.
Прогноз и ставка на матч Италия — Германия
Итальянцы выглядят явным аутсайдером. Против мощных и более свежих немцев им не помогут даже родные трибуны. «Скуадра Адзурра» после поражения Аргентине — не конкурент Германии, которая идет на мощной победной серии в официальных матчах. Однако итальянцы все же остаются топ-сборной, поэтому лучше перестраховаться и взять победу бундестим с нулевой форой.
Рекомендуемая ставка: Ф2(0) с коэффициентом 1.95.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0