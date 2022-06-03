Действующий чемпион Лиги наций Франция 3 июня 2022 года стартует в новом розыгрыше турнира. «Трехцветные» на стадионе «Стад де Франс» примут Данию. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени, прямую трансляцию ищите на онлайн-платформе «Okko спорт».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают французов однозначными фаворитами. Поставить на успех команды Дидье Дешама можно с коэффициентом 1.67, вероятность — около 58%. Победа Дании идет за 5.50 (18%). Даже на ничью котировка заметно ниже — 3.90 (24%).

В последний раз команды встречались на чемпионате мира 2018 года и закончили 0:0. Верите в еще одну ничью? Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход может принести 3900 рублей.

Три самых вероятных исхода матча, по мнению аналитиков, твердят о преимуществе Франции:

• победа 1:0 идет за 5.70;

• успех 2:0 — за 6.70;

• ничья 1:1 — за 7.00.

Сборные обладают мощными составами, главные звезды которых играют в атаке. Лидеры Франции — Карим Бензема и Килиан Мбаппе. Форвард «Реала» показывает лучший футбол в карьере и вполне может выиграть «Золотой мяч». Взять ИТБ1 (1.5) можно с приятным коэффициентом 1.87, ИТМ1 (1.5) идет за 1.93.

У датчан впереди тоже выступают заметные исполнители: Юсуф Поульсен, Каспер Дольберг, Кристиан Эриксен. Однако аналитики не верят в результативную игру «датского динамита»: ИТБ2 (1.5) предложен с котировкой 4.30, ИТМ2 (1.5) оценен в 1.22.

Также в игре предложен широкий выбор ставок на суммарное количество голов:

• тотал больше 1.5 мяча можно взять за 1.35, ТМ 1.5 — за 3.20;

• тотал больше 2.5 гола идет за 2.10, ТМ 2.5 — за 1.78.

Рынок «обе забьют» оценен котировкой 2.10, «обе забьют — нет» можно оформить за 1.73.

Прогноз и ставка на матч Франция — Дания

Дания сильно спрогрессировала в последние годы, но все равно пока находится на уровень ниже Франции. Чемпионы мира обладают гораздо более звездным составом, а лидеры в атаке способны сочинить голы из ничего — Бензема показал это в плей-офф Лиги чемпионов.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (1.5) — за 1.87.