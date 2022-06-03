Франция — Дания: прогноз на матч Лиги наций 3 июня 2022 года
Действующий чемпион Лиги наций Франция 3 июня 2022 года стартует в новом розыгрыше турнира. «Трехцветные» на стадионе «Стад де Франс» примут Данию. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени, прямую трансляцию ищите на онлайн-платформе «Okko спорт».
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают французов однозначными фаворитами. Поставить на успех команды Дидье Дешама можно с коэффициентом 1.67, вероятность — около 58%. Победа Дании идет за 5.50 (18%). Даже на ничью котировка заметно ниже — 3.90 (24%).
В последний раз команды встречались на чемпионате мира 2018 года и закончили 0:0. Верите в еще одну ничью? Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход может принести 3900 рублей.
Три самых вероятных исхода матча, по мнению аналитиков, твердят о преимуществе Франции:
• победа 1:0 идет за 5.70;
• успех 2:0 — за 6.70;
• ничья 1:1 — за 7.00.
Сборные обладают мощными составами, главные звезды которых играют в атаке. Лидеры Франции — Карим Бензема и Килиан Мбаппе. Форвард «Реала» показывает лучший футбол в карьере и вполне может выиграть «Золотой мяч». Взять ИТБ1 (1.5) можно с приятным коэффициентом 1.87, ИТМ1 (1.5) идет за 1.93.
У датчан впереди тоже выступают заметные исполнители: Юсуф Поульсен, Каспер Дольберг, Кристиан Эриксен. Однако аналитики не верят в результативную игру «датского динамита»: ИТБ2 (1.5) предложен с котировкой 4.30, ИТМ2 (1.5) оценен в 1.22.
Также в игре предложен широкий выбор ставок на суммарное количество голов:
• тотал больше 1.5 мяча можно взять за 1.35, ТМ 1.5 — за 3.20;
• тотал больше 2.5 гола идет за 2.10, ТМ 2.5 — за 1.78.
Рынок «обе забьют» оценен котировкой 2.10, «обе забьют — нет» можно оформить за 1.73.
Прогноз и ставка на матч Франция — Дания
Дания сильно спрогрессировала в последние годы, но все равно пока находится на уровень ниже Франции. Чемпионы мира обладают гораздо более звездным составом, а лидеры в атаке способны сочинить голы из ничего — Бензема показал это в плей-офф Лиги чемпионов.
Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (1.5) — за 1.87.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0