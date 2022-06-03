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Сегодня, 11:15

Франция — Дания: прогноз на матч Лиги наций 3 июня 2022 года

Прогноз на матч Лиги наций Франция — Дания 3 июня 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Карим Бензема (сборная Франции).
Фото Global Look Press

Действующий чемпион Лиги наций Франция 3 июня 2022 года стартует в новом розыгрыше турнира. «Трехцветные» на стадионе «Стад де Франс» примут Данию. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени, прямую трансляцию ищите на онлайн-платформе «Okko спорт».

Лига наций A. Группа 1
03 июн, 21:45. Stade de France (Сен-Дени)
Франция
Дания

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают французов однозначными фаворитами. Поставить на успех команды Дидье Дешама можно с коэффициентом 1.67, вероятность — около 58%. Победа Дании идет за 5.50 (18%). Даже на ничью котировка заметно ниже — 3.90 (24%).

В последний раз команды встречались на чемпионате мира 2018 года и закончили 0:0. Верите в еще одну ничью? Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход может принести 3900 рублей.

Три самых вероятных исхода матча, по мнению аналитиков, твердят о преимуществе Франции:

• победа 1:0 идет за 5.70;

• успех 2:0 — за 6.70;

• ничья 1:1 — за 7.00.

Сборные обладают мощными составами, главные звезды которых играют в атаке. Лидеры Франции — Карим Бензема и Килиан Мбаппе. Форвард «Реала» показывает лучший футбол в карьере и вполне может выиграть «Золотой мяч». Взять ИТБ1 (1.5) можно с приятным коэффициентом 1.87, ИТМ1 (1.5) идет за 1.93.

У датчан впереди тоже выступают заметные исполнители: Юсуф Поульсен, Каспер Дольберг, Кристиан Эриксен. Однако аналитики не верят в результативную игру «датского динамита»: ИТБ2 (1.5) предложен с котировкой 4.30, ИТМ2 (1.5) оценен в 1.22.

Также в игре предложен широкий выбор ставок на суммарное количество голов:

• тотал больше 1.5 мяча можно взять за 1.35, ТМ 1.5 — за 3.20;

• тотал больше 2.5 гола идет за 2.10, ТМ 2.5 — за 1.78.

Рынок «обе забьют» оценен котировкой 2.10, «обе забьют — нет» можно оформить за 1.73.

Карим Бензема (сборная Франции). Франция — Дания: Мбаппе и Бензема устроят хаос в обороне соперника

Прогноз и ставка на матч Франция — Дания

Дания сильно спрогрессировала в последние годы, но все равно пока находится на уровень ниже Франции. Чемпионы мира обладают гораздо более звездным составом, а лидеры в атаке способны сочинить голы из ничего — Бензема показал это в плей-офф Лиги чемпионов.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (1.5) — за 1.87.

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Испания — Португалия: где смотреть матч Лиги наций 2 июня 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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