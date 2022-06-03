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Ига Швёнтек — Кори Гауфф: полька готова забрать второй «Шлем» и рекорд Винус Уильямс

Прогноз и ставка на финал «Ролан Гаррос» Ига Швёнтек — Кори Гауфф 4 июня 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Ига Швёнтек.
Фото Global Look Press
Лучшая теннисистка мира выиграла 34 матча подряд.

4 июня в Париже состоится финал Открытого чемпионата Франции по теннису в женском одиночном разряде. В решающем матче сойдутся первая ракетка мира из Польши Ига Швёнтек и 18-летняя американка Кори Гауфф. Матч начнется в Х по московскому времени на центральном корте имени Филиппа Шатрие.

Коэффициенты букмекеров на финал «Ролан Гаррос» Ига Швёнтек — Кори Гауфф 4 июня 2022 года

Швёнтек — абсолютный фаворит финала, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На ее победу можно сделать ставку с коэффициентом 1.13, это примерно 88% вероятности исхода. На успех Гауфф котировка 6.00 (12%).

Самый вероятный исход встречи — победа чемпионки 2020 года со счетом 2:0, он оценен в 1.38.

На то, что Гауфф зацепит хотя бы сет, котировка 2.90.

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Можно взять успех американки с форой по геймам:

Ф2(+4.5) идет за 2.47, Ф1(-4.5) — за 1.51;

Ф2(+5.5) идет за 1.90, Ф1(-5.5) — также за 1.90.

В четвертьфинале и полуфинале суммарно Швёнтек проиграла всего восемь геймов. На тотал меньше 19.5 гейма в финале коэффициент 1.90.

В этом сезоне Ига 16 раз выиграла сет со счетом 6:0. На такой исход одной из партий в предстоящем матче можно поставить за 8.30.

Ига Швёнтек — Кори Гауфф: прогноз и анализ финала «Ролан Гаррос» 4 июня 2022 года

21-летняя польская теннисистка проводит удивительный сезон — последний раз она проиграла 16 февраля и с тех пор одержала 34 победы. По ходу этой серии она отдала сет всего шести соперницам и находится на пике формы. В XXI веке более продолжительный винстрик был только у Винус Уильямс — 35 успешных матчей. В случае победы в финале Швёнтек догонит и ее.

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Ига играла с соперницами разного уровня и разнообразных стилей, но результат один. Ее сила в том, что она очень мощно пробивает по восходящему мячу и идеально вкручивает его в корт. Дополнительное преимущество дает ее миниатюрность — при росте 176 сантиметров полька отлично перемещается по корту и перекрывает все возможные зоны. По сути, у нее нет слабых мест.

Единственная возможность навязать ей борьбу — бить хотя бы с той же скоростью, как это делала молодая Серена Уильямс или Алена Остапенко в своей лучшей форме, но Коко Гауфф не такая. Американка неплохо направляет мяч и играет достаточно мощно, но все-таки недостаточно, чтобы доставить сопернице проблемы. Это подтверждают оба их очных матча — в конце марта на турнире в Майами Швёнтек отдала Гауфф всего четыре гейма. В предстоящей игре Кори возьмет меньше 6.5 гейма? Котировка на это — 1.98.

В каком-то смысле можно сказать, что теннисистке из США повезло дойти до финала — на пути к решающему матчу она не встретилась ни с одной соперницей из топ-30. Поэтому всех побеждала довольно легко в двух сетах и сохранила силы, но Швёнтек — это как все предыдущие оппоненты вместе взятые. Успешно противостоять ей не получится.

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Прогноз и ставка на матч Ига Швёнтек — Кори Гауфф

Для Иги это будет второй финал «Шлема» в карьере и 10-й матч за титул. Для Кори — первый на «мейджоре» и третий всего. У Швёнтек значительно больше опыта — конечно, она тоже будет нервничать, но точно не так, как 18-летняя соперница. Мощь и вариативность также в пользу польки, так что матч вряд ли затянется.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше 20.5 гейма за 1.64.

Теннис
Roland Garros
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
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Динамо – Сочи
 1 : 5
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Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
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Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
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