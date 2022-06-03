Ига Швёнтек — Кори Гауфф: полька готова забрать второй «Шлем» и рекорд Винус Уильямс
4 июня в Париже состоится финал Открытого чемпионата Франции по теннису в женском одиночном разряде. В решающем матче сойдутся первая ракетка мира из Польши Ига Швёнтек и 18-летняя американка Кори Гауфф. Матч начнется в Х по московскому времени на центральном корте имени Филиппа Шатрие.
Коэффициенты букмекеров на финал «Ролан Гаррос» Ига Швёнтек — Кори Гауфф 4 июня 2022 года
Швёнтек — абсолютный фаворит финала, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На ее победу можно сделать ставку с коэффициентом 1.13, это примерно 88% вероятности исхода. На успех Гауфф котировка 6.00 (12%).
Самый вероятный исход встречи — победа чемпионки 2020 года со счетом 2:0, он оценен в 1.38.
На то, что Гауфф зацепит хотя бы сет, котировка 2.90.
Можно взять успех американки с форой по геймам:
Ф2(+4.5) идет за 2.47, Ф1(-4.5) — за 1.51;
Ф2(+5.5) идет за 1.90, Ф1(-5.5) — также за 1.90.
В четвертьфинале и полуфинале суммарно Швёнтек проиграла всего восемь геймов. На тотал меньше 19.5 гейма в финале коэффициент 1.90.
В этом сезоне Ига 16 раз выиграла сет со счетом 6:0. На такой исход одной из партий в предстоящем матче можно поставить за 8.30.
Ига Швёнтек — Кори Гауфф: прогноз и анализ финала «Ролан Гаррос» 4 июня 2022 года
21-летняя польская теннисистка проводит удивительный сезон — последний раз она проиграла 16 февраля и с тех пор одержала 34 победы. По ходу этой серии она отдала сет всего шести соперницам и находится на пике формы. В XXI веке более продолжительный винстрик был только у Винус Уильямс — 35 успешных матчей. В случае победы в финале Швёнтек догонит и ее.
Ига играла с соперницами разного уровня и разнообразных стилей, но результат один. Ее сила в том, что она очень мощно пробивает по восходящему мячу и идеально вкручивает его в корт. Дополнительное преимущество дает ее миниатюрность — при росте 176 сантиметров полька отлично перемещается по корту и перекрывает все возможные зоны. По сути, у нее нет слабых мест.
Единственная возможность навязать ей борьбу — бить хотя бы с той же скоростью, как это делала молодая Серена Уильямс или Алена Остапенко в своей лучшей форме, но Коко Гауфф не такая. Американка неплохо направляет мяч и играет достаточно мощно, но все-таки недостаточно, чтобы доставить сопернице проблемы. Это подтверждают оба их очных матча — в конце марта на турнире в Майами Швёнтек отдала Гауфф всего четыре гейма. В предстоящей игре Кори возьмет меньше 6.5 гейма? Котировка на это — 1.98.
В каком-то смысле можно сказать, что теннисистке из США повезло дойти до финала — на пути к решающему матчу она не встретилась ни с одной соперницей из топ-30. Поэтому всех побеждала довольно легко в двух сетах и сохранила силы, но Швёнтек — это как все предыдущие оппоненты вместе взятые. Успешно противостоять ей не получится.
Прогноз и ставка на матч Ига Швёнтек — Кори Гауфф
Для Иги это будет второй финал «Шлема» в карьере и 10-й матч за титул. Для Кори — первый на «мейджоре» и третий всего. У Швёнтек значительно больше опыта — конечно, она тоже будет нервничать, но точно не так, как 18-летняя соперница. Мощь и вариативность также в пользу польки, так что матч вряд ли затянется.
Рекомендуемая ставка: тотал меньше 20.5 гейма за 1.64.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0