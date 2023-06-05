«Флорида» набрала почти час штрафов в первом матче. Теперь Ткачуку и компании пора подумать о голах
6 июня пройдет второй матч финальной серии НХЛ, в которой бьются «Вегас Голден Найтс» и «Флорида Пантерз». Встреча на «Ти-Мобайл Арене» начнется в 03.00 по московскому времени. После стартового поединка «Вегас» имеет минимальное преимущество. В России невозможно легально следить за развязкой Кубка Стэнли.
Коэффициенты букмекеров на матч финала НХЛ «Вегас» — «Флорида» 6 июня 2023 года
Аналитики букмекерской компании Olimpbet в предстоящей игре отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу «Вегаса» в основное время можно с коэффициентом 2.28, что составляет примерно 41% вероятности. Выигрыш «пантер» предложен с котировкой 2.75 (36%), ничья идет за 4.10 (23%).
Триумф «Голден Найтс» с учетом овертайма оценен в 1.76, успех «Пантерс» — в 2.05.
Поражение в первой игре серии стало для «Флориды» лишь вторым за последние 13 матчей плей-офф. При этом команда Пола Мориса нередко заходила в овертайм — на пути к финалу целых шесть раз праздновала успех в дополнительное время. Непоражение гостей в предстоящем поединке доступно за 1.62.
Также доступен широкий выбор ставок на результат с форой:
• Ф1(-1.5) дана за 2.78, Ф2(+1.5) — за 1.41;
• Ф1(0) идет за 1.75, Ф2(0) — за 2.07.
Аналитики ожидают яркий матч: тотал больше 5.5 шайбы можно взять за 1.78, ТМ 5.5 — за 2.03. В первой встрече команды настреляли на двоих семь голов. А еще «Вегас» — второй по результативности в плей-офф. Коллектив Брюса Кэссиди отличается в среднем 3.72 раза за игру.
Комбинированный вариант «обе команды забьют хотя бы два гола» доступен за 1.49, обратный рынок оценен в 2.50.
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«Вегас» — «Флорида»: прогноз и анализ матча финала НХЛ 6 июня 2023 года
«Золотые рыцари» добились в первом матче впечатляющей победы (5:2), но по игре не выглядели намного сильнее соперника. Тем более что после двух периодов на табло сиял равный счет (2:2), а шансы на то, чтобы перевернуть ход матча в свою сторону, имели обе команды. Статистика также намекает на близкую игру с обоюдными шансами: по броскам в створ «Флорида» даже минимально обошла оппонента (35 против 34).
Например, во втором периоде форвард гостей Ник Казинс упустил безумный момент, бросая практически по пустым воротам с пятака, — голкипер Эдин Хилл вытащил шайбу клюшкой. Но главной проблемой «Флориды» оказалась не слабая реализация, а слишком грубая игра: «Пантерз» набрали 46 штрафных минут против 18 у «Голден Найтс». Даже первый гол в матче Эрик Стаал забил в меньшинстве.
Правда, большое количество удалений — проблема обеих команд. «Вегас» и «Флорида» входят в топ-3 плей-офф по штрафным минутам. «Золотые рыцари» вообще возглавляют этот рейтинг. Также соперники неплохо атакуют: хозяева в матчах на вылет забрасывают в среднем 3.72 шайбы за игру, гости — 3.06 гола.
Прогноз и ставка на матч финала НХЛ «Вегас» — «Флорида»
Соперники в первой встрече показали яркую игру в атаке, которая вылилась в семь результативных бросков на двоих. Команды на протяжении всего плей-офф демонстрируют неплохую результативность и забрасывают в среднем больше трех шайб за игру. Также в их составах есть одни из лучших нападающих Кубка Стэнли: в «Вегасе» блистают третий и пятый бомбардиры турнира — Джек Айкел (20 баллов по «гол+пас») и Джонатан Маршессо (18). За «Флориду» разрывает второй бомбардир плей-офф — Мэттью Ткачук (21)
Рекомендуемая ставка: ТБ 5.5 за 1.78.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9