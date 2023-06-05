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«Флорида» набрала почти час штрафов в первом матче. Теперь Ткачуку и компании пора подумать о голах

Прогноз и ставка на матч финала НХЛ «Вегас» — «Флорида» 6 июня 2023 года
Артемий Кутейников
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Мэттью Ткачук.
Фото Getty Images
Мэттью лично получил 14 штрафных минут.

6 июня пройдет второй матч финальной серии НХЛ, в которой бьются «Вегас Голден Найтс» и «Флорида Пантерз». Встреча на «Ти-Мобайл Арене» начнется в 03.00 по московскому времени. После стартового поединка «Вегас» имеет минимальное преимущество. В России невозможно легально следить за развязкой Кубка Стэнли.

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Коэффициенты букмекеров на матч финала НХЛ «Вегас» — «Флорида» 6 июня 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet в предстоящей игре отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу «Вегаса» в основное время можно с коэффициентом 2.28, что составляет примерно 41% вероятности. Выигрыш «пантер» предложен с котировкой 2.75 (36%), ничья идет за 4.10 (23%).

Триумф «Голден Найтс» с учетом овертайма оценен в 1.76, успех «Пантерс» — в 2.05.

Поражение в первой игре серии стало для «Флориды» лишь вторым за последние 13 матчей плей-офф. При этом команда Пола Мориса нередко заходила в овертайм — на пути к финалу целых шесть раз праздновала успех в дополнительное время. Непоражение гостей в предстоящем поединке доступно за 1.62.

Также доступен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) дана за 2.78, Ф2(+1.5) — за 1.41;

• Ф1(0) идет за 1.75, Ф2(0) — за 2.07.

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Аналитики ожидают яркий матч: тотал больше 5.5 шайбы можно взять за 1.78, ТМ 5.5 — за 2.03. В первой встрече команды настреляли на двоих семь голов. А еще «Вегас» — второй по результативности в плей-офф. Коллектив Брюса Кэссиди отличается в среднем 3.72 раза за игру.

Комбинированный вариант «обе команды забьют хотя бы два гола» доступен за 1.49, обратный рынок оценен в 2.50.

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«Вегас» — «Флорида»: прогноз и анализ матча финала НХЛ 6 июня 2023 года

«Золотые рыцари» добились в первом матче впечатляющей победы (5:2), но по игре не выглядели намного сильнее соперника. Тем более что после двух периодов на табло сиял равный счет (2:2), а шансы на то, чтобы перевернуть ход матча в свою сторону, имели обе команды. Статистика также намекает на близкую игру с обоюдными шансами: по броскам в створ «Флорида» даже минимально обошла оппонента (35 против 34).

Например, во втором периоде форвард гостей Ник Казинс упустил безумный момент, бросая практически по пустым воротам с пятака, — голкипер Эдин Хилл вытащил шайбу клюшкой. Но главной проблемой «Флориды» оказалась не слабая реализация, а слишком грубая игра: «Пантерз» набрали 46 штрафных минут против 18 у «Голден Найтс». Даже первый гол в матче Эрик Стаал забил в меньшинстве.

Правда, большое количество удалений — проблема обеих команд. «Вегас» и «Флорида» входят в топ-3 плей-офф по штрафным минутам. «Золотые рыцари» вообще возглавляют этот рейтинг. Также соперники неплохо атакуют: хозяева в матчах на вылет забрасывают в среднем 3.72 шайбы за игру, гости — 3.06 гола.

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Прогноз и ставка на матч финала НХЛ «Вегас» — «Флорида»

Соперники в первой встрече показали яркую игру в атаке, которая вылилась в семь результативных бросков на двоих. Команды на протяжении всего плей-офф демонстрируют неплохую результативность и забрасывают в среднем больше трех шайб за игру. Также в их составах есть одни из лучших нападающих Кубка Стэнли: в «Вегасе» блистают третий и пятый бомбардиры турнира — Джек Айкел (20 баллов по «гол+пас») и Джонатан Маршессо (18). За «Флориду» разрывает второй бомбардир плей-офф — Мэттью Ткачук (21)

Рекомендуемая ставка: ТБ 5.5 за 1.78.

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Хоккей
НХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Флорида Пантерз
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 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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Зенит – Факел
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