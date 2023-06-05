Ига Свентек — Леся Цуренко: прогноз на матч «Ролан Гаррос» 5 июня 2023 года
5 июня первая ракетка мира Ига Свентек постарается сделать еще один шаг к защите титула на «Ролан Гаррос». Ее соперницей по четвертому кругу турнира станет украинка Леся Цуренко. Встреча начнется не ранее 15.15 по московскому времени, в России она показана не будет. Обе игры между теннисистками завершились в пользу представительницы Польши.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet не сомневаются в победе Свентек. На успех действующей чемпионки можно поставить с коэффициентом 1.02, вероятность — огромные 98%. Триумф Цуренко доступен за 16.0 (2%).
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В предыдущих двух матчах со Свентек Цуренко взяла суммарно всего четыре гейма. Выигрыш Иги с форой (-7.5) идет за 1.69.
Тотал больше 16.5 гейма оценен в 1.83, ТМ 16.5 — в 2.00.
У экспертов нет другого мнения — игра завершится в двух сетах. На счет 2:0 котировка — 1.15. На то, что Леся возьмет одну партию — 5.00.
Сколько геймов на этот раз возьмет украинка? Три недели назад в Риме она стартовала со счета 2:0 в первом сете, но следом проиграла 12 геймов подряд. ИТМ2 (4.5) предложено взять за 1.83.
В обеих очных играх Свентек повесила Цуренко «баранку». Счет 6:0 в одном из сетов в предстоящей встрече идет за 3.25.
Прогноз и ставка на матч «Ролан Гаррос» Ига Свентек — Леся Цуренко
Свентек набрала сумасшедший ход на турнире: в первых трех встречах она отдала соперницам в сумме всего восемь геймов и повесила четыре «баранки». Несчастная Ван в третьем раунде не сумела взять у польки ни одного гейма — 0:6, 0:6. Такая ситуация — не редкость для матчей Иги с Лесей Цуренко. В прошлом году на «Ролан Гаррос» она выиграла 6:2, 6:0, а три недели назад в Риме скопировала счет. Украинке банально нечем крыть мощную игру соперницы, поэтому история вполне может повториться.
Рекомендуемая ставка: победа Свентек с форой (-7.5) за 1.69.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9