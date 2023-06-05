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Ига Свентек — Леся Цуренко: прогноз на матч «Ролан Гаррос» 5 июня 2023 года

Прогноз на матч «Ролан Гаррос» Ига Свентек — Леся Цуренко 5 июня 2023 года
Евгений Коростелев
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Ига Свентек.
Фото Global Look Press

5 июня первая ракетка мира Ига Свентек постарается сделать еще один шаг к защите титула на «Ролан Гаррос». Ее соперницей по четвертому кругу турнира станет украинка Леся Цуренко. Встреча начнется не ранее 15.15 по московскому времени, в России она показана не будет. Обе игры между теннисистками завершились в пользу представительницы Польши.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet не сомневаются в победе Свентек. На успех действующей чемпионки можно поставить с коэффициентом 1.02, вероятность — огромные 98%. Триумф Цуренко доступен за 16.0 (2%).

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В предыдущих двух матчах со Свентек Цуренко взяла суммарно всего четыре гейма. Выигрыш Иги с форой (-7.5) идет за 1.69.

Тотал больше 16.5 гейма оценен в 1.83, ТМ 16.5 — в 2.00.

У экспертов нет другого мнения — игра завершится в двух сетах. На счет 2:0 котировка — 1.15. На то, что Леся возьмет одну партию — 5.00.

Сколько геймов на этот раз возьмет украинка? Три недели назад в Риме она стартовала со счета 2:0 в первом сете, но следом проиграла 12 геймов подряд. ИТМ2 (4.5) предложено взять за 1.83.

В обеих очных играх Свентек повесила Цуренко «баранку». Счет 6:0 в одном из сетов в предстоящей встрече идет за 3.25.

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Прогноз и ставка на матч «Ролан Гаррос» Ига Свентек — Леся Цуренко

Свентек набрала сумасшедший ход на турнире: в первых трех встречах она отдала соперницам в сумме всего восемь геймов и повесила четыре «баранки». Несчастная Ван в третьем раунде не сумела взять у польки ни одного гейма — 0:6, 0:6. Такая ситуация — не редкость для матчей Иги с Лесей Цуренко. В прошлом году на «Ролан Гаррос» она выиграла 6:2, 6:0, а три недели назад в Риме скопировала счет. Украинке банально нечем крыть мощную игру соперницы, поэтому история вполне может повториться.

Рекомендуемая ставка: победа Свентек с форой (-7.5) за 1.69.

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Теннис
Roland Garros
Прогнозы на спорт
Ига Свентек
Леся Цуренко
0
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«Сельта» — «Барселона»: где смотреть матч ла лиги 4 июня 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
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Зенит

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П
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Краснодар

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

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Александр Соболев

Спартак

 9
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Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

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Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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