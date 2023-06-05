Финал Лиги Европы — самое крупное событие турнира по обороту в PARI. «Севилья» и «Рома» стали самыми прибыльными командами
Букмекерская компания PARI подвела итоги плей-офф второго по значимости европейского клубного футбольного турнира — Лиги Европы в сезоне-2022/23. Победителем соревнований в седьмой раз стала испанская «Севилья». Директор департамента устойчивого развития и интегрированных коммуникаций PARI Алексей Бабичев поделился информацией о самых прибыльных и убыточных для букмекерской компании и клиентов матчах одного из самых популярных футбольных турниров.
«Севилья» в очередной раз доказала, что является королевой Лиги Европы. Команда выиграла уже семь финалов из семи в этом турнире — догнать ее будет очень сложно. На пути к триумфу андалусийский клуб выбил из соревнований таких грозных конкурентов, как «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус». Любопытно, что в нынешнем финале Лиги Европы оборвалась другая победная серия: Жозе Моуринью впервые проиграл решающий матч в борьбе за еврокубки. До этого все команды под руководством Особенного неизменно побеждали в финалах европейских турниров. Ведомая португальцем «Рома» могла взять свой второй еврокубок подряд и была к этому близка: римляне первыми открыли счет, но магия «Севильи» возобладала.
Самым крупным событием Лиги Европы по обороту ожидаемо оказался финальный матч, в котором, к слову, не было явного фаворита, и коэффициенты на победу одной из команд и ничью были равнозначны. На эту игру пришлось почти 11% от всего объема ставок на плей-офф турнира. В топ-5 по обороту также вошли «Севилья» — «Ювентус» (2:1, ответный матч 1/2 финала, чуть более 6%), «Манчестер Юнайтед» — «Барселона» (2:1, ответный матч 1/16 финала, примерно 4,5%), «Ювентус» — «Севилья» (1:1, около 4,5%) и «Арсенал» — «Спортинг» (1:1 и 3:5 по пенальти, ответный матч 1/8 финала, чуть более 4,5%). Самый низкий объем ставок пришелся на противостояние донецкого «Шахтера» с французским «Ренном» в 1/16 финала.
Самым прибыльным матчем турнира для PARI стал поединок, в котором «Ювентус» неожиданно упустил победу над «Нантом» на своем поле, позволив французам отыграться и увезти из Турина ничью. На этот матч пришлось чуть менее 7% от всей прибыли, которую получила компания по ставкам на Лигу Европы. В пятерку самых удачных игр для букмекеров также вошли «Аякс» — «Унион» (0:0 в 1/16 финала, чуть более 6%), «Барселона» — «МЮ» (2:2, почти 6%), «Арсенал» — «Спортинг» (свыше 5,5%) и «Рома» — «Байер» (1:0 в полуфинале, менее 5%). В свою очередь, клиенты больше всего заработали на ответном матче «Ромы» с «Фейеноордом» в 1/4 финала, который дошел до овертайма и завершился разгромной победой римлян со счетом 4:1. Убыток по этой встрече составил почти 5% от общего оборота.
Самыми прибыльными командами для PARI стали оба финалиста, причем с явным преимуществом: суммарно матчи с участием этих клубов составили почти 45% от всей прибыли по плей-офф Лиги Европы.
Среди самых крупных выигрышей клиентов на матчах плей-офф выделяется выплата одному из бетторов в размере 7 470 650 рублей. Игрок поставил всего лишь 25 850 рублей, собрав экспресс из двух событий и включив в него ставку на то, что первый тайм матча «Рома» — «Байер» завершится вничью, но по итогам встречи римляне отпразднуют победу. Общий коэффициент выигрышного экспресса составил 290.0.
Что касается проигрышей, то самой крупной неудачей стало пари в размере 1 007 000 рублей на тотал меньше одного гола в матче «Севилья» — «Ювентус» по коэффициенту 1.92. Кроме того, другой клиент проиграл 1 000 000 рублей из-за ставки на то, что в дополнительное время встречи «Арсенал» — «Спортинг» будет забит хотя бы один гол, по коэффициенту 1.55.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9