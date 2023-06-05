Финал Лиги Европы — самое крупное событие турнира по обороту в PARI. «Севилья» и «Рома» стали самыми прибыльными командами

Букмекерская компания PARI подвела итоги плей-офф второго по значимости европейского клубного футбольного турнира — Лиги Европы в сезоне-2022/23. Победителем соревнований в седьмой раз стала испанская «Севилья». Директор департамента устойчивого развития и интегрированных коммуникаций PARI Алексей Бабичев поделился информацией о самых прибыльных и убыточных для букмекерской компании и клиентов матчах одного из самых популярных футбольных турниров.

Папу Гомес. Фото Global Look Press

«Севилья» в очередной раз доказала, что является королевой Лиги Европы. Команда выиграла уже семь финалов из семи в этом турнире — догнать ее будет очень сложно. На пути к триумфу андалусийский клуб выбил из соревнований таких грозных конкурентов, как «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус». Любопытно, что в нынешнем финале Лиги Европы оборвалась другая победная серия: Жозе Моуринью впервые проиграл решающий матч в борьбе за еврокубки. До этого все команды под руководством Особенного неизменно побеждали в финалах европейских турниров. Ведомая португальцем «Рома» могла взять свой второй еврокубок подряд и была к этому близка: римляне первыми открыли счет, но магия «Севильи» возобладала.

Самым крупным событием Лиги Европы по обороту ожидаемо оказался финальный матч, в котором, к слову, не было явного фаворита, и коэффициенты на победу одной из команд и ничью были равнозначны. На эту игру пришлось почти 11% от всего объема ставок на плей-офф турнира. В топ-5 по обороту также вошли «Севилья» — «Ювентус» (2:1, ответный матч 1/2 финала, чуть более 6%), «Манчестер Юнайтед» — «Барселона» (2:1, ответный матч 1/16 финала, примерно 4,5%), «Ювентус» — «Севилья» (1:1, около 4,5%) и «Арсенал» — «Спортинг» (1:1 и 3:5 по пенальти, ответный матч 1/8 финала, чуть более 4,5%). Самый низкий объем ставок пришелся на противостояние донецкого «Шахтера» с французским «Ренном» в 1/16 финала.

Самым прибыльным матчем турнира для PARI стал поединок, в котором «Ювентус» неожиданно упустил победу над «Нантом» на своем поле, позволив французам отыграться и увезти из Турина ничью. На этот матч пришлось чуть менее 7% от всей прибыли, которую получила компания по ставкам на Лигу Европы. В пятерку самых удачных игр для букмекеров также вошли «Аякс» — «Унион» (0:0 в 1/16 финала, чуть более 6%), «Барселона» — «МЮ» (2:2, почти 6%), «Арсенал» — «Спортинг» (свыше 5,5%) и «Рома» — «Байер» (1:0 в полуфинале, менее 5%). В свою очередь, клиенты больше всего заработали на ответном матче «Ромы» с «Фейеноордом» в 1/4 финала, который дошел до овертайма и завершился разгромной победой римлян со счетом 4:1. Убыток по этой встрече составил почти 5% от общего оборота.

Самыми прибыльными командами для PARI стали оба финалиста, причем с явным преимуществом: суммарно матчи с участием этих клубов составили почти 45% от всей прибыли по плей-офф Лиги Европы.

Среди самых крупных выигрышей клиентов на матчах плей-офф выделяется выплата одному из бетторов в размере 7 470 650 рублей. Игрок поставил всего лишь 25 850 рублей, собрав экспресс из двух событий и включив в него ставку на то, что первый тайм матча «Рома» — «Байер» завершится вничью, но по итогам встречи римляне отпразднуют победу. Общий коэффициент выигрышного экспресса составил 290.0.

Что касается проигрышей, то самой крупной неудачей стало пари в размере 1 007 000 рублей на тотал меньше одного гола в матче «Севилья» — «Ювентус» по коэффициенту 1.92. Кроме того, другой клиент проиграл 1 000 000 рублей из-за ставки на то, что в дополнительное время встречи «Арсенал» — «Спортинг» будет забит хотя бы один гол, по коэффициенту 1.55.