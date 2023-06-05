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Финал Лиги Европы — самое крупное событие турнира по обороту в PARI. «Севилья» и «Рома» стали самыми прибыльными командами

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Жоан Жордан.
Фото Global Look Press
Папу Гомес.
Фото Global Look Press
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Букмекерская компания PARI подвела итоги плей-офф второго по значимости европейского клубного футбольного турнира — Лиги Европы в сезоне-2022/23. Победителем соревнований в седьмой раз стала испанская «Севилья». Директор департамента устойчивого развития и интегрированных коммуникаций PARI Алексей Бабичев поделился информацией о самых прибыльных и убыточных для букмекерской компании и клиентов матчах одного из самых популярных футбольных турниров.

Папу Гомес.
Фото Global Look Press

«Севилья» в очередной раз доказала, что является королевой Лиги Европы. Команда выиграла уже семь финалов из семи в этом турнире — догнать ее будет очень сложно. На пути к триумфу андалусийский клуб выбил из соревнований таких грозных конкурентов, как «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус». Любопытно, что в нынешнем финале Лиги Европы оборвалась другая победная серия: Жозе Моуринью впервые проиграл решающий матч в борьбе за еврокубки. До этого все команды под руководством Особенного неизменно побеждали в финалах европейских турниров. Ведомая португальцем «Рома» могла взять свой второй еврокубок подряд и была к этому близка: римляне первыми открыли счет, но магия «Севильи» возобладала.

Самым крупным событием Лиги Европы по обороту ожидаемо оказался финальный матч, в котором, к слову, не было явного фаворита, и коэффициенты на победу одной из команд и ничью были равнозначны. На эту игру пришлось почти 11% от всего объема ставок на плей-офф турнира. В топ-5 по обороту также вошли «Севилья» — «Ювентус» (2:1, ответный матч 1/2 финала, чуть более 6%), «Манчестер Юнайтед» — «Барселона» (2:1, ответный матч 1/16 финала, примерно 4,5%), «Ювентус» — «Севилья» (1:1, около 4,5%) и «Арсенал» — «Спортинг» (1:1 и 3:5 по пенальти, ответный матч 1/8 финала, чуть более 4,5%). Самый низкий объем ставок пришелся на противостояние донецкого «Шахтера» с французским «Ренном» в 1/16 финала.

Самым прибыльным матчем турнира для PARI стал поединок, в котором «Ювентус» неожиданно упустил победу над «Нантом» на своем поле, позволив французам отыграться и увезти из Турина ничью. На этот матч пришлось чуть менее 7% от всей прибыли, которую получила компания по ставкам на Лигу Европы. В пятерку самых удачных игр для букмекеров также вошли «Аякс» — «Унион» (0:0 в 1/16 финала, чуть более 6%), «Барселона» — «МЮ» (2:2, почти 6%), «Арсенал» — «Спортинг» (свыше 5,5%) и «Рома» — «Байер» (1:0 в полуфинале, менее 5%). В свою очередь, клиенты больше всего заработали на ответном матче «Ромы» с «Фейеноордом» в 1/4 финала, который дошел до овертайма и завершился разгромной победой римлян со счетом 4:1. Убыток по этой встрече составил почти 5% от общего оборота.

Самыми прибыльными командами для PARI стали оба финалиста, причем с явным преимуществом: суммарно матчи с участием этих клубов составили почти 45% от всей прибыли по плей-офф Лиги Европы.

Среди самых крупных выигрышей клиентов на матчах плей-офф выделяется выплата одному из бетторов в размере 7 470 650 рублей. Игрок поставил всего лишь 25 850 рублей, собрав экспресс из двух событий и включив в него ставку на то, что первый тайм матча «Рома» — «Байер» завершится вничью, но по итогам встречи римляне отпразднуют победу. Общий коэффициент выигрышного экспресса составил 290.0.

Что касается проигрышей, то самой крупной неудачей стало пари в размере 1 007 000 рублей на тотал меньше одного гола в матче «Севилья» — «Ювентус» по коэффициенту 1.92. Кроме того, другой клиент проиграл 1 000 000 рублей из-за ставки на то, что в дополнительное время встречи «Арсенал» — «Спортинг» будет забит хотя бы один гол, по коэффициенту 1.55.

Футбол
Лига Европы УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Рома
ФК Севилья
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
Результаты / календарь
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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