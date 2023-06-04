Прогнозы на спорт
Игры
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 09:15

«Гамбург» — «Штутгарт»: «динозавры» покусают «швабов», но те не упустят преимущество

Прогноз и ставка на стыковой матч бундеслиги «Гамбург» — «Штутгарт» 5 июня 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
«Гамбург» — «Штутгарт».
Фото Global Look Press
В первом матче гости победили со счетом 3:0.

5 июня в ответном стыковом матче за место в бундеслиге «Штутгарт» навестит «Гамбург». Встреча на «Имтех Арене» начнется в 21.45 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 3» стартует в 21.40 мск. Первый поединок завершился поражением команды из Гамбурга — 0:3.

Германия. Стыковые матчи. Переходные матчи
05 июн, 21:45. Volksparkstadion (Гамбург)
Гамбург
Штутгарт

Коэффициенты букмекеров на стыковой матч бундеслиги «Гамбург» — «Штутгарт» 5 июня 2023 года

Букмекерская компания Olimpbet назвала гостей фаворитами. На триумф «швабов» предложен коэффициент 2.37, что соответствует 41% вероятности. «Мирный» исход оценен в 3.70 (26%), виктория «динозавров» — в 2.88 (33%).

Соперники пробили «верх» по точным выстрелам в пяти недавних встречах друг с другом. Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.66, ТМ 2.5 — в 2.28.

Только в двух из десяти прошлых очных поединков забила одна команда. На обмен меткими попаданиями доступна котировка 1.56, обратный рынок идет за 2.42.

Первый гол в исполнении «швабов» доступен за 1.86, успех «динозавров» в этом компоненте — за 2.07.

Самый вероятный счет по итогам 90 минут — ничья 1:1. Поставить на такой результат можно за 6.60.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей

«Гамбург» — «Штутгарт»: прогноз и анализ стыкового матча бундеслиги 5 июня 2023 года

«Динозаврам» не хватило всего одного очка, чтобы выйти в бундеслигу напрямую. Они заняли третью строчку, несмотря на то что выиграли больше всех матчей (20) и чаще всех забивали (70). «Гамбург» прославился хорошими результатами дома: при родных фанатах победил или сыграл вничью в 14 встречах второй бундеслиги из 17 (в 11 из них — виктории). А еще на своем поле парни Тима Вальтера оформили минимум два гола в 10 из 11 недавних поединков.

Но у команды есть и сложности. На «Имтех Арене» она пропускала в 10 из 12 предыдущих матчей второй лиги Германии. А еще у хозяев серьезные потери. С 29 мая из-за надрыва мышц недоступен ведущий полузащитник Ласло Бенеш. А хавбек Ансси Сухонен не сыграет из-за удаления в первой стыковой разборке.

Марко Асенсио. Последний матч прежнего «Реала». Асенсио и Диас помогут взять три очка с «Атлетиком»?

На «Мерседес-Бенц-Арене» гамбуржцы влетели «Штутгарту» со счетом 0:3. До этого «динозавры» избегали поражений в пяти поединках подряд, в трех из которых были сильнее. А за весь сезон коллектив Вальтера лишь в третий раз уступил с таким крупным счетом.

Но и «Штутгарт» сыграл нетипично — не пропустил впервые за 14 матчей. Отличаются «швабы» гораздо чаще — в девяти встречах подряд. Правда, с выездами дела обстоят хуже: в этом сезоне бундеслиги Себастиан Хенесс и компания проиграли в гостях девять раз и только дважды праздновали успех. При этом в 12 из 15 визитов к соперникам «Штутгарт» пропустил минимум два мяча.

С турнирной точки зрения парням Хенесса очень не повезло: они заняли 16-е место из 18, хотя забили больше (45) и пропустили меньше (57) четырех ближайших соседей в таблице. А поражений у них меньше, чем у семи команд в хвосте бундеслиги. Зато у «швабов» хорошая серия против ближайшего оппонента — они огорчали «Гамбург» в восьми матчах кряду.

У «швабов» тоже есть потеря — вратарь Фабиан Бредлоу не сыграет в ответке с «динозаврами» из-за надрыва связки.

Марко Асенсио. Последний матч прежнего «Реала». Асенсио и Диас помогут взять три очка с «Атлетиком»?

Прогноз и ставка на матч «Гамбург» — «Штутгарт»

«Штутгарт» обеспечил себе комфортный счет перед ответным матчем (3:0) и даже мог увеличить преимущество до четырех мячей, но не реализовал пенальти. При этом у «Гамбурга» было куда меньше шансов — пробили по воротам всего пять раз (два в створ) против 17 (9) выстрелов «швабов». Это была уникальная ситуация, потому что команда Хенесса не пропустила впервые за 14 встреч, а парни Вальтера — лучшие во второй бундеслиге по играм в гостях.

«Швабы», наоборот, в этом сезоне на выезде выглядят сильно хуже, а у «динозавров» весь сезон было хорошо с забитыми голами (70). Хозяевам некуда отступать, нужно атаковать и отыгрывать крупный счет. «Штутгарт» может этим воспользоваться.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.66.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Гамбург
ФК Штутгарт
0
Читайте также
Немецкая туристка перепутала рейс и оказалась в Москве
В Мелитополе прозвучала серия взрывов
Троица — когда отмечают праздник в 2023, что можно и нельзя делать в этот день
Астрахань вновь примет международный форум «Каспий — море успеха»
Популярное видео
Голдобин — в «Спартаке», Окулов остается в ЦСКА
Анонс финала Кубка Стэнли и новый тренер у Овечкина
Легендарный штаб «Спартака», Жафяров — в «Ак Барсе»
СКА расстался с бомбардирами
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
В КХЛ снова новые правила
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Грицюк — в СКА
«Барселона» — «Мальорка»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
Гусев — о своем отстранении из СКА: репортаж Шевченко
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
Крылов уходит из хоккея
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
«Авангард» оставил Кравеца, Квартальнов-младший творит дичь
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Эспаньол» — «Атлетико»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Толчинский перешел в СКА
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вальядолид» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Ак Барс» сэкономил 25 миллионов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Последний матч прежнего «Реала». Асенсио и Диас помогут взять три очка с «Атлетиком»?
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости