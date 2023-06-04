«Гамбург» — «Штутгарт»: «динозавры» покусают «швабов», но те не упустят преимущество
5 июня в ответном стыковом матче за место в бундеслиге «Штутгарт» навестит «Гамбург». Встреча на «Имтех Арене» начнется в 21.45 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 3» стартует в 21.40 мск. Первый поединок завершился поражением команды из Гамбурга — 0:3.
Коэффициенты букмекеров на стыковой матч бундеслиги «Гамбург» — «Штутгарт» 5 июня 2023 года
Букмекерская компания Olimpbet назвала гостей фаворитами. На триумф «швабов» предложен коэффициент 2.37, что соответствует 41% вероятности. «Мирный» исход оценен в 3.70 (26%), виктория «динозавров» — в 2.88 (33%).
Соперники пробили «верх» по точным выстрелам в пяти недавних встречах друг с другом. Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.66, ТМ 2.5 — в 2.28.
Только в двух из десяти прошлых очных поединков забила одна команда. На обмен меткими попаданиями доступна котировка 1.56, обратный рынок идет за 2.42.
Первый гол в исполнении «швабов» доступен за 1.86, успех «динозавров» в этом компоненте — за 2.07.
Самый вероятный счет по итогам 90 минут — ничья 1:1. Поставить на такой результат можно за 6.60.
Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей
«Гамбург» — «Штутгарт»: прогноз и анализ стыкового матча бундеслиги 5 июня 2023 года
«Динозаврам» не хватило всего одного очка, чтобы выйти в бундеслигу напрямую. Они заняли третью строчку, несмотря на то что выиграли больше всех матчей (20) и чаще всех забивали (70). «Гамбург» прославился хорошими результатами дома: при родных фанатах победил или сыграл вничью в 14 встречах второй бундеслиги из 17 (в 11 из них — виктории). А еще на своем поле парни Тима Вальтера оформили минимум два гола в 10 из 11 недавних поединков.
Но у команды есть и сложности. На «Имтех Арене» она пропускала в 10 из 12 предыдущих матчей второй лиги Германии. А еще у хозяев серьезные потери. С 29 мая из-за надрыва мышц недоступен ведущий полузащитник Ласло Бенеш. А хавбек Ансси Сухонен не сыграет из-за удаления в первой стыковой разборке.
На «Мерседес-Бенц-Арене» гамбуржцы влетели «Штутгарту» со счетом 0:3. До этого «динозавры» избегали поражений в пяти поединках подряд, в трех из которых были сильнее. А за весь сезон коллектив Вальтера лишь в третий раз уступил с таким крупным счетом.
Но и «Штутгарт» сыграл нетипично — не пропустил впервые за 14 матчей. Отличаются «швабы» гораздо чаще — в девяти встречах подряд. Правда, с выездами дела обстоят хуже: в этом сезоне бундеслиги Себастиан Хенесс и компания проиграли в гостях девять раз и только дважды праздновали успех. При этом в 12 из 15 визитов к соперникам «Штутгарт» пропустил минимум два мяча.
С турнирной точки зрения парням Хенесса очень не повезло: они заняли 16-е место из 18, хотя забили больше (45) и пропустили меньше (57) четырех ближайших соседей в таблице. А поражений у них меньше, чем у семи команд в хвосте бундеслиги. Зато у «швабов» хорошая серия против ближайшего оппонента — они огорчали «Гамбург» в восьми матчах кряду.
У «швабов» тоже есть потеря — вратарь Фабиан Бредлоу не сыграет в ответке с «динозаврами» из-за надрыва связки.
Прогноз и ставка на матч «Гамбург» — «Штутгарт»
«Штутгарт» обеспечил себе комфортный счет перед ответным матчем (3:0) и даже мог увеличить преимущество до четырех мячей, но не реализовал пенальти. При этом у «Гамбурга» было куда меньше шансов — пробили по воротам всего пять раз (два в створ) против 17 (9) выстрелов «швабов». Это была уникальная ситуация, потому что команда Хенесса не пропустила впервые за 14 встреч, а парни Вальтера — лучшие во второй бундеслиге по играм в гостях.
«Швабы», наоборот, в этом сезоне на выезде выглядят сильно хуже, а у «динозавров» весь сезон было хорошо с забитыми голами (70). Хозяевам некуда отступать, нужно атаковать и отыгрывать крупный счет. «Штутгарт» может этим воспользоваться.
Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.66.
Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки
18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9