В первом матче гости победили со счетом 3:0.

5 июня в ответном стыковом матче за место в бундеслиге «Штутгарт» навестит «Гамбург». Встреча на «Имтех Арене» начнется в 21.45 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 3» стартует в 21.40 мск. Первый поединок завершился поражением команды из Гамбурга — 0:3.

Коэффициенты букмекеров на стыковой матч бундеслиги «Гамбург» — «Штутгарт» 5 июня 2023 года

Букмекерская компания Olimpbet назвала гостей фаворитами. На триумф «швабов» предложен коэффициент 2.37, что соответствует 41% вероятности. «Мирный» исход оценен в 3.70 (26%), виктория «динозавров» — в 2.88 (33%).

Соперники пробили «верх» по точным выстрелам в пяти недавних встречах друг с другом. Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.66, ТМ 2.5 — в 2.28.

Только в двух из десяти прошлых очных поединков забила одна команда. На обмен меткими попаданиями доступна котировка 1.56, обратный рынок идет за 2.42.

Первый гол в исполнении «швабов» доступен за 1.86, успех «динозавров» в этом компоненте — за 2.07.

Самый вероятный счет по итогам 90 минут — ничья 1:1. Поставить на такой результат можно за 6.60.

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«Гамбург» — «Штутгарт»: прогноз и анализ стыкового матча бундеслиги 5 июня 2023 года

«Динозаврам» не хватило всего одного очка, чтобы выйти в бундеслигу напрямую. Они заняли третью строчку, несмотря на то что выиграли больше всех матчей (20) и чаще всех забивали (70). «Гамбург» прославился хорошими результатами дома: при родных фанатах победил или сыграл вничью в 14 встречах второй бундеслиги из 17 (в 11 из них — виктории). А еще на своем поле парни Тима Вальтера оформили минимум два гола в 10 из 11 недавних поединков.

Но у команды есть и сложности. На «Имтех Арене» она пропускала в 10 из 12 предыдущих матчей второй лиги Германии. А еще у хозяев серьезные потери. С 29 мая из-за надрыва мышц недоступен ведущий полузащитник Ласло Бенеш. А хавбек Ансси Сухонен не сыграет из-за удаления в первой стыковой разборке.

На «Мерседес-Бенц-Арене» гамбуржцы влетели «Штутгарту» со счетом 0:3. До этого «динозавры» избегали поражений в пяти поединках подряд, в трех из которых были сильнее. А за весь сезон коллектив Вальтера лишь в третий раз уступил с таким крупным счетом.

Но и «Штутгарт» сыграл нетипично — не пропустил впервые за 14 матчей. Отличаются «швабы» гораздо чаще — в девяти встречах подряд. Правда, с выездами дела обстоят хуже: в этом сезоне бундеслиги Себастиан Хенесс и компания проиграли в гостях девять раз и только дважды праздновали успех. При этом в 12 из 15 визитов к соперникам «Штутгарт» пропустил минимум два мяча.

С турнирной точки зрения парням Хенесса очень не повезло: они заняли 16-е место из 18, хотя забили больше (45) и пропустили меньше (57) четырех ближайших соседей в таблице. А поражений у них меньше, чем у семи команд в хвосте бундеслиги. Зато у «швабов» хорошая серия против ближайшего оппонента — они огорчали «Гамбург» в восьми матчах кряду.

У «швабов» тоже есть потеря — вратарь Фабиан Бредлоу не сыграет в ответке с «динозаврами» из-за надрыва связки.

Прогноз и ставка на матч «Гамбург» — «Штутгарт»

«Штутгарт» обеспечил себе комфортный счет перед ответным матчем (3:0) и даже мог увеличить преимущество до четырех мячей, но не реализовал пенальти. При этом у «Гамбурга» было куда меньше шансов — пробили по воротам всего пять раз (два в створ) против 17 (9) выстрелов «швабов». Это была уникальная ситуация, потому что команда Хенесса не пропустила впервые за 14 встреч, а парни Вальтера — лучшие во второй бундеслиге по играм в гостях.

«Швабы», наоборот, в этом сезоне на выезде выглядят сильно хуже, а у «динозавров» весь сезон было хорошо с забитыми голами (70). Хозяевам некуда отступать, нужно атаковать и отыгрывать крупный счет. «Штутгарт» может этим воспользоваться.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.66.

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