5 июня немец Александр Зверев в четвертом круге «Ролан Гаррос» сыграет с болгарином Григором Димитровым. Пятая очная встреча теннисистов начнется не ранее 21.15 по московскому времени, в прямом эфире в России она показана не будет. Зверев лидирует в противостоянии с соперником — 3:1.

Немец — фаворит очередного матча, по мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.50, вероятность такого исхода — примерно 66%. Успех Димитрова доступен за 2.65 (34%).

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Только в одном из шести матчей с участием этих игроков в Париже было разыграно 39 и больше гейма. ТБ 38.5 идет за 1.96, ТМ 38.5 — за 1.87.

Победа Димитрова с форой (+4.5) гейма оценена в 1.76, Ф2(-4.5) — в 2.07. На этом турнире Григор не проиграл еще ни одной партии.

Кстати, ставку на его успех хотя бы в одном сете можно сделать за 1.34, минимум в двух — за 1.87.

На тотал больше 3.5 партии котировка — 1.54, на ТБ 4.5 — 3.15.

Приятный коэффициент на тай-брейк в матче — 1.68. В последней очной встрече теннисисты дважды добрались до 13-го гейма.

Прогноз и ставка на матч Григор Димитров — Александр Зверев

Димитров сейчас переживает один из лучших периодов карьеры за последние несколько лет. За три дня до старта «Ролан Гаррос» он сыграл финал в Женеве (уступил Харри), а в Париже уверенно провел три матча — не отдал ни сета Скатову, Руусувуори и Альтмайеру.

Зверев на «РГ» защищает полуфинал и вынужден рвать жилы, чтобы по итогам турнира не опуститься в рейтинге еще ниже (в онлайн-режиме Александр 43-й). При этом он далек от той формы, которая позволила в прошлом сезоне на равных бороться с Надалем. Так что столкновение немца и болгарина вряд ли завершится безоговорочной победой одного из игроков. К слову, даже из четырех очных встреч лишь одна завершилась всухую — то есть борьба была практически всегда.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 36.5 гейма за 1.73.

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