Григор Димитров — Александр Зверев: прогноз на матч «Ролан Гаррос» 5 июня 2023 года
5 июня немец Александр Зверев в четвертом круге «Ролан Гаррос» сыграет с болгарином Григором Димитровым. Пятая очная встреча теннисистов начнется не ранее 21.15 по московскому времени, в прямом эфире в России она показана не будет. Зверев лидирует в противостоянии с соперником — 3:1.
Немец — фаворит очередного матча, по мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.50, вероятность такого исхода — примерно 66%. Успех Димитрова доступен за 2.65 (34%).
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Только в одном из шести матчей с участием этих игроков в Париже было разыграно 39 и больше гейма. ТБ 38.5 идет за 1.96, ТМ 38.5 — за 1.87.
Победа Димитрова с форой (+4.5) гейма оценена в 1.76, Ф2(-4.5) — в 2.07. На этом турнире Григор не проиграл еще ни одной партии.
Кстати, ставку на его успех хотя бы в одном сете можно сделать за 1.34, минимум в двух — за 1.87.
На тотал больше 3.5 партии котировка — 1.54, на ТБ 4.5 — 3.15.
Приятный коэффициент на тай-брейк в матче — 1.68. В последней очной встрече теннисисты дважды добрались до 13-го гейма.
Прогноз и ставка на матч Григор Димитров — Александр Зверев
Димитров сейчас переживает один из лучших периодов карьеры за последние несколько лет. За три дня до старта «Ролан Гаррос» он сыграл финал в Женеве (уступил Харри), а в Париже уверенно провел три матча — не отдал ни сета Скатову, Руусувуори и Альтмайеру.
Зверев на «РГ» защищает полуфинал и вынужден рвать жилы, чтобы по итогам турнира не опуститься в рейтинге еще ниже (в онлайн-режиме Александр 43-й). При этом он далек от той формы, которая позволила в прошлом сезоне на равных бороться с Надалем. Так что столкновение немца и болгарина вряд ли завершится безоговорочной победой одного из игроков. К слову, даже из четырех очных встреч лишь одна завершилась всухую — то есть борьба была практически всегда.
Рекомендуемая ставка: тотал больше 36.5 гейма за 1.73.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9