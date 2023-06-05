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Григор Димитров — Александр Зверев: прогноз на матч «Ролан Гаррос» 5 июня 2023 года

Прогноз на матч «Ролан Гаррос» Григор Димитров — Александр Зверев 5 июня 2023 года
Евгений Коростелев
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Александр Зверев.
Фото Global Look Press

5 июня немец Александр Зверев в четвертом круге «Ролан Гаррос» сыграет с болгарином Григором Димитровым. Пятая очная встреча теннисистов начнется не ранее 21.15 по московскому времени, в прямом эфире в России она показана не будет. Зверев лидирует в противостоянии с соперником — 3:1.

Ига Свентек. Ига Свентек — Леся Цуренко: прогноз на матч «Ролан Гаррос» 5 июня 2023 года

Немец — фаворит очередного матча, по мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.50, вероятность такого исхода — примерно 66%. Успех Димитрова доступен за 2.65 (34%).

Верите в триумф бывшего возлюбленного Марии Шараповой? Ставка в 1000 рублей на теннисиста из Болгарии в случае его выхода в четвертьфинал «РГ» принесет выплату в 2650 рублей.

Только в одном из шести матчей с участием этих игроков в Париже было разыграно 39 и больше гейма. ТБ 38.5 идет за 1.96, ТМ 38.5 — за 1.87.

Победа Димитрова с форой (+4.5) гейма оценена в 1.76, Ф2(-4.5) — в 2.07. На этом турнире Григор не проиграл еще ни одной партии.

Кстати, ставку на его успех хотя бы в одном сете можно сделать за 1.34, минимум в двух — за 1.87.

На тотал больше 3.5 партии котировка — 1.54, на ТБ 4.5 — 3.15.

Приятный коэффициент на тай-брейк в матче — 1.68. В последней очной встрече теннисисты дважды добрались до 13-го гейма.

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Прогноз и ставка на матч Григор Димитров — Александр Зверев

Димитров сейчас переживает один из лучших периодов карьеры за последние несколько лет. За три дня до старта «Ролан Гаррос» он сыграл финал в Женеве (уступил Харри), а в Париже уверенно провел три матча — не отдал ни сета Скатову, Руусувуори и Альтмайеру.

Зверев на «РГ» защищает полуфинал и вынужден рвать жилы, чтобы по итогам турнира не опуститься в рейтинге еще ниже (в онлайн-режиме Александр 43-й). При этом он далек от той формы, которая позволила в прошлом сезоне на равных бороться с Надалем. Так что столкновение немца и болгарина вряд ли завершится безоговорочной победой одного из игроков. К слову, даже из четырех очных встреч лишь одна завершилась всухую — то есть борьба была практически всегда.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 36.5 гейма за 1.73.

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Теннис
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Ига Свентек — Леся Цуренко: прогноз на матч «Ролан Гаррос» 5 июня 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
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П
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Александр Соболев

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