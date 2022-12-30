«Канадиенс» уже три года не побеждают столичную команду в основное время.

31 декабря в полночь по московскому времени в НХЛ состоится матч между «Вашингтоном» и «Монреалем». Стартовое вбрасывание случится в 23.59 мск на льду «Кэпитал Уан-арены». В России последить за событиями игры в прямом эфире не получится.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон» — «Монреаль» 31 декабря 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Вашингтон» абсолютным фаворитом встречи. Поставить на победу Александра Овечкина и компании в основное время можно за 1.53, вероятность исхода — примерно 65%. Ничья доступна за 5.10 (15%), успех «Монреаля» — за 4.90 (20%).

Можете подстраховаться и взять триумф «Кэпиталз» с учетом дополнительного времени и серии буллитов за 1.29. У «Канадиенс» это же условие оценено в 3.60.

На то, что гости не проиграют в основное время, коэффициент — 2.40.

Считаете, что команды устроят веселый новогодний хоккей? Тотал больше 5.5 шайбы идет за 1.55, ТМ 5.5 — за 2.45.

Высока вероятность, что обе команды забросят минимум по два раза. Такой результат предложен за 1.52, обратный — за 2.50.

Кто выиграет больше периодов? «Вашингтон» — 1.56, «Монреаль» — 4.50. Ничья идет за 4.20.

В последних четырех очных матчах «Кэпиталз» обыгрывали канадцев с разницей хотя бы в две шайбы. Вариант Ф1(-1.5) можно взять за 1.78.

«Вашингтон» — «Монреаль»: прогноз и анализ матча НХЛ 31 декабря 2022 года

Александр Овечкин продолжает по шажочку приближаться к рекорду Уэйна Гретцки: в ночь на 30 декабря лидер «Вашингтона» забросил в ворота «Оттавы». Правда, этот гол не позволил его команде победить — в овертайме «Кэпиталз» не уследили за Алексом Дебринкэтом, и тот нанес «Столичным» первое за пять матчей поражение.

Перед встречей с «Монреалем» «Вашингтон» располагается в зоне плей-офф (идет шестым, но рядом все плотненько), а вот «Канадиенс» сильно отстают от группы лидеров. Канадцы набрали 33 очка в 36 матчах — ровно половину они проиграли в основное время. В десяти последних играх на их счету только две победы и ни одной по итогам 60 минут чистого времени — в овертайме добили «Аризону» (3:2) и по буллитам «Калгари» (2:1).

В то время как большинство команд уже давно преодолело отметку в 100 заброшенных шайб, «Монреаль» все еще обивает пороги этой отметки — на его счету 98 голов (2.72 за игру). При этом канадцы абсолютно худшие по игре в обороне на «Востоке» — пропустили уже 129 шайб (3.58). На то, что «Вашингтон» воткнет в сетку ворот соперника четыре и более гола, коэффициент — 1.65.

Прогноз и ставка на матч «Вашингтон» — «Монреаль»

«Вашингтон» и «Монреаль» — в разных весовых категориях, причем не только сейчас, но в целом в последние годы. Например, «Кэпиталз» выиграли у «Канадиенс» четыре последних матча, все — в основное время и с разницей минимум в две шайбы. Общий счет этих встреч — 22:10.

Канадцы находятся в отвратительной форме и проиграли восемь из последних десяти матчей. А тут еще и игра на выезде против разыгравшегося в последних матчах Овечкина — на счету Александра в этом сезоне уже 23 гола (+19 ассистов). Шансов набрать очки у гостей нет.

Рекомендуемая ставка: П1 за 1.53.