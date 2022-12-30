«Вашингтон» — «Монреаль»: Овечкин и Кузнецов снова вынесут канадцев
31 декабря в полночь по московскому времени в НХЛ состоится матч между «Вашингтоном» и «Монреалем». Стартовое вбрасывание случится в 23.59 мск на льду «Кэпитал Уан-арены». В России последить за событиями игры в прямом эфире не получится.
Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон» — «Монреаль» 31 декабря 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Вашингтон» абсолютным фаворитом встречи. Поставить на победу Александра Овечкина и компании в основное время можно за 1.53, вероятность исхода — примерно 65%. Ничья доступна за 5.10 (15%), успех «Монреаля» — за 4.90 (20%).
Можете подстраховаться и взять триумф «Кэпиталз» с учетом дополнительного времени и серии буллитов за 1.29. У «Канадиенс» это же условие оценено в 3.60.
На то, что гости не проиграют в основное время, коэффициент — 2.40.
Считаете, что команды устроят веселый новогодний хоккей? Тотал больше 5.5 шайбы идет за 1.55, ТМ 5.5 — за 2.45.
Высока вероятность, что обе команды забросят минимум по два раза. Такой результат предложен за 1.52, обратный — за 2.50.
Кто выиграет больше периодов? «Вашингтон» — 1.56, «Монреаль» — 4.50. Ничья идет за 4.20.
В последних четырех очных матчах «Кэпиталз» обыгрывали канадцев с разницей хотя бы в две шайбы. Вариант Ф1(-1.5) можно взять за 1.78.
«Вашингтон» — «Монреаль»: прогноз и анализ матча НХЛ 31 декабря 2022 года
Александр Овечкин продолжает по шажочку приближаться к рекорду Уэйна Гретцки: в ночь на 30 декабря лидер «Вашингтона» забросил в ворота «Оттавы». Правда, этот гол не позволил его команде победить — в овертайме «Кэпиталз» не уследили за Алексом Дебринкэтом, и тот нанес «Столичным» первое за пять матчей поражение.
Перед встречей с «Монреалем» «Вашингтон» располагается в зоне плей-офф (идет шестым, но рядом все плотненько), а вот «Канадиенс» сильно отстают от группы лидеров. Канадцы набрали 33 очка в 36 матчах — ровно половину они проиграли в основное время. В десяти последних играх на их счету только две победы и ни одной по итогам 60 минут чистого времени — в овертайме добили «Аризону» (3:2) и по буллитам «Калгари» (2:1).
В то время как большинство команд уже давно преодолело отметку в 100 заброшенных шайб, «Монреаль» все еще обивает пороги этой отметки — на его счету 98 голов (2.72 за игру). При этом канадцы абсолютно худшие по игре в обороне на «Востоке» — пропустили уже 129 шайб (3.58). На то, что «Вашингтон» воткнет в сетку ворот соперника четыре и более гола, коэффициент — 1.65.
Прогноз и ставка на матч «Вашингтон» — «Монреаль»
«Вашингтон» и «Монреаль» — в разных весовых категориях, причем не только сейчас, но в целом в последние годы. Например, «Кэпиталз» выиграли у «Канадиенс» четыре последних матча, все — в основное время и с разницей минимум в две шайбы. Общий счет этих встреч — 22:10.
Канадцы находятся в отвратительной форме и проиграли восемь из последних десяти матчей. А тут еще и игра на выезде против разыгравшегося в последних матчах Овечкина — на счету Александра в этом сезоне уже 23 гола (+19 ассистов). Шансов набрать очки у гостей нет.
Рекомендуемая ставка: П1 за 1.53.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2