«Манчестер Сити» — «Эвертон»: Холанн погрузит команду Лэмпарда на дно АПЛ
«Манчестер Сити» 31 декабря закроет 2022 год матчем АПЛ против «Эвертона». Игра состоится на «Этихад Стэдиум» и начнется в 18.00 по московскому времени. Посмотреть ее в России нельзя. Назначение на эту встречу получила бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли.
Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Эвертон» 31 декабря 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у «Сити» огромные шансы на успех в предстоящем матче. На победу «горожан» можно поставить с коэффициентом 1.17, что приблизительно 85% вероятности исхода. Триумф «Эвертона» доступен за 22.0 (3%), ничья — за чуть более скромные 8.00 (12%).
Ставки на вариант «Сити» не проиграет» не принимаются, зато Х2 можно взять за 5.50.
Есть несколько возможностей подстраховать гостей:
Эксперты убеждены, что матч получится сочным и голевым: тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.35, ТБ 3.5 — за 1.94.
На то, что забьют обе команды, котировка — 2.27. На обратный исход — 1.63.
Если считаете, что в этом матче будет назначен пенальти, возьмите его за 2.30. Удаление идет за 6.00.
Наиболее вероятный точный счет — 3:0 в пользу «Сити» за 6.20.
«Манчестер Сити» — «Эвертон»: прогноз и анализ матча 18-го тура АПЛ 31 декабря 2022 года
«Горожане» мощнейше проводят финальную часть 2022 года: после перерыва на чемпионат мира сначала выбили в 1/8 Кубка лиги «Ливерпуль» (3:2), а затем не почувствовали в АПЛ «Лидс» (3:1). Три из шести голов команды в этих встречах забил сумасшедший Эрлинг Холанн — на счету форварда уже 26 голов в 20 матчах за клуб в этом сезоне. В чемпионате он наколотил уже 20 мячей — в среднем на один результативный удар ему требуется 57 минут. Дошло до того, что на гол скандинава в игре с «Эвертоном» предложен коэффициент 1.37, на два и более забитых мяча — 2.72.
Благодаря Эрлингу «Сити» безумно результативен: за 15 игр первой части сезона оформил 43 гола (в среднем — 2.86 за 90 минут). 30 из них пришлись на домашние встречи: «горожане» выиграли на «Этихаде» семь из восьми матчей и потерпели одно необъяснимое поражение от «Брентфорда».
Нынешний «Эвертон» не годится в подметки даже команде Томаса Франка. «Ириски» облюбовали дно таблицы (17-е) и барахтаются там в компании «Вулверхэмптона», «Ноттингема» и «Саутгемптона». В последней встрече мерсисайдцы проиграли прямым конкурентам за выживание — 1:2 «Вулверхэмптону». Также команда Фрэнка Лэмпарда пропустила семь мячей в двух матчах с «Борнмутом» в АПЛ и Кубке лиги. Такой разбитый соперник — вкусняшка для «Сити».
Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Эвертон»
Эрлинг Холанн в огне — забивает в каждом матче и не щадит соперников любого уровня. На днях дважды досталось «Лидсу», который выглядит значительно бодрее «Эвертона». «Ириски» в агонии: проиграли шесть из 10 последних матчей в АПЛ и опустились в зону вылета.
В очных матчах с «Сити» у мерсисайдцев тоже не складывается: «горожане» выиграли десять предыдущих встреч, в половине из них было забито больше трех мячей. Учитывая нынешнюю форму команд, очередная игра должна быть очень результативной.
Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 3.5 за 2.30.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2