«Барселона» — «Эспаньол»: хозяева победят в дерби даже без Левандовски
31 декабря «Барселона» закроет 2022 год матчем против «Эспаньола». Игра 15-го тура чемпионата Испании состоится в Каталонии на стадионе «Ноу Камп» и начнется в 16.00 по московскому времени. Обслужит встречу известный испанский рефери Антонио Матеу Лаос. Посмотреть матч в прямом эфире можно по подписке на онлайн-платформе «Okko Спорт».
Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Барселона» — «Эспаньол» 31 декабря 2022 года
«Барселона» — абсолютный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу каталонцев можно поставить с коэффициентом 1.27, вероятность исхода — приблизительно 79%. Ничья доступна за 6.50 (15%), триумф «Эспаньола» котируется высокими 12.0 (6%).
Если считаете, что бело-синим удастся остановить звездных соседей, возьмите Х2 за 4.00.
Получится ли у команд устроить голевой фейерверк без Роберта Левандовски? Тотал больше 3.5 мяча предложен за 2.13, ТМ 3.5 — за 1.77.
Эксперты предполагают, что команды обменяются результативными ударами: вариант «обе забьют» идет за 1.85, «обе забьют — нет» — за 1.95.
Случатся ли пенальти или удаление? 11-метровый доступен за 2.65, красная карточка — за 3.40. Комбинированную ставку «удаление + пенальти» можно взять за 8.00.
Победа «Барселоны» в обоих таймах оценена в 2.40. На ничью хотя бы в одной половине коэффициент — 2.00.
Наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу сине-гранатовых за 7.00.
«Барселона» — «Эспаньол»: прогноз и анализ матча 15-го тура ла лиги 31 декабря 2022 года
«Барселона» готовится провести первый матч после перерыва на чемпионат мира. Соперниками каталонцев станут соседи из «Эспаньола», занимающие лишь 16-е место в таблице ла лиги. На счету «попугаев» всего две победы и 12 очков в 14 встречах. Команда Диего Мартинеса Пенаса не побеждает в чемпионате с середины октября — потерпела два поражения и трижды сыграла вничью.
В гостях «Эспаньол» в семи матчах обыграл лишь «Атлетик» (что можно назвать сенсацией), забил восемь мячей (1.14 за 90 минут) и пропустил девять (1.28). Каталонцы оставили ворота «сухими» только в одном матче, но при этом ни разу не проиграли крупно — все поражения случились в один мяч. На успех «Эспаньола» во встрече с «Барселоной» с форой (+1.5) гола можно поставить за 2.20.
Сине-гранатовые лидируют в таблице с мощнейшей статистикой: 33 забитых (2.35) и всего пять пропущенных — гениальные 0.35 за игру. Последние пять матчей коллектив Хави выиграл с разницей 12:1. Из этих 12 мячей четыре на счету Роберта Левандовски. Всего поляк отличился в ла лиге уже 13 раз, но в ближайших трех встречах «Барсе» не поможет — он дисквалифицирован за хамский фол и удаление в игре с «Осасуной». Справятся ли каталонцы без своего лидера? Ближайший матч — повод проявить себя Дембеле и Рафинье, у которых на двоих 6+7.
Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Эспаньол»
Сине-гранатовые, безусловно, в несколько раз сильнее своего ближайшего соперника — и по составу, и по игре. Отсутствие Левандовски вряд ли кардинально поменяет расклады — может, хозяева забьют не пять мячей, а два или три. Все-таки настолько классного центрального нападающего в команде нет.
«Барса» обыграла «Эспаньол» в последних 14 официальных домашних матчах. Серия тянется аж с 2009 года. Предстоящая игра также должна сложиться в ее пользу.
Рекомендуемая ставка: П1 и ТМ 4.5 гола за 1.67.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2