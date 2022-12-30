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«Барселона» — «Эспаньол»: хозяева победят в дерби даже без Левандовски

Прогноз и ставка на матч ла лиги «Барселона» — «Эспаньол» 31 декабря 2022 года
Евгений Коростелев
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Усман Дембеле.
Фото Global Look Press
У Хави слишком звездный состав, чтобы преклониться перед аутсайдером.

31 декабря «Барселона» закроет 2022 год матчем против «Эспаньола». Игра 15-го тура чемпионата Испании состоится в Каталонии на стадионе «Ноу Камп» и начнется в 16.00 по московскому времени. Обслужит встречу известный испанский рефери Антонио Матеу Лаос. Посмотреть матч в прямом эфире можно по подписке на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Испания. Лига 1. 15-й тур
31 дек, 16:00. Camp Nou (Барселона)
Барселона
Эспаньол

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Барселона» — «Эспаньол» 31 декабря 2022 года

«Барселона» — абсолютный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу каталонцев можно поставить с коэффициентом 1.27, вероятность исхода — приблизительно 79%. Ничья доступна за 6.50 (15%), триумф «Эспаньола» котируется высокими 12.0 (6%).

Если считаете, что бело-синим удастся остановить звездных соседей, возьмите Х2 за 4.00.

Получится ли у команд устроить голевой фейерверк без Роберта Левандовски? Тотал больше 3.5 мяча предложен за 2.13, ТМ 3.5 — за 1.77.

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Эксперты предполагают, что команды обменяются результативными ударами: вариант «обе забьют» идет за 1.85, «обе забьют — нет» — за 1.95.

Случатся ли пенальти или удаление? 11-метровый доступен за 2.65, красная карточка — за 3.40. Комбинированную ставку «удаление + пенальти» можно взять за 8.00.

Победа «Барселоны» в обоих таймах оценена в 2.40. На ничью хотя бы в одной половине коэффициент — 2.00.

Наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу сине-гранатовых за 7.00.

«Барселона» — «Эспаньол»: прогноз и анализ матча 15-го тура ла лиги 31 декабря 2022 года

«Барселона» готовится провести первый матч после перерыва на чемпионат мира. Соперниками каталонцев станут соседи из «Эспаньола», занимающие лишь 16-е место в таблице ла лиги. На счету «попугаев» всего две победы и 12 очков в 14 встречах. Команда Диего Мартинеса Пенаса не побеждает в чемпионате с середины октября — потерпела два поражения и трижды сыграла вничью.

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В гостях «Эспаньол» в семи матчах обыграл лишь «Атлетик» (что можно назвать сенсацией), забил восемь мячей (1.14 за 90 минут) и пропустил девять (1.28). Каталонцы оставили ворота «сухими» только в одном матче, но при этом ни разу не проиграли крупно — все поражения случились в один мяч. На успех «Эспаньола» во встрече с «Барселоной» с форой (+1.5) гола можно поставить за 2.20.

Сине-гранатовые лидируют в таблице с мощнейшей статистикой: 33 забитых (2.35) и всего пять пропущенных — гениальные 0.35 за игру. Последние пять матчей коллектив Хави выиграл с разницей 12:1. Из этих 12 мячей четыре на счету Роберта Левандовски. Всего поляк отличился в ла лиге уже 13 раз, но в ближайших трех встречах «Барсе» не поможет — он дисквалифицирован за хамский фол и удаление в игре с «Осасуной». Справятся ли каталонцы без своего лидера? Ближайший матч — повод проявить себя Дембеле и Рафинье, у которых на двоих 6+7.

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Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Эспаньол»

Сине-гранатовые, безусловно, в несколько раз сильнее своего ближайшего соперника — и по составу, и по игре. Отсутствие Левандовски вряд ли кардинально поменяет расклады — может, хозяева забьют не пять мячей, а два или три. Все-таки настолько классного центрального нападающего в команде нет.

«Барса» обыграла «Эспаньол» в последних 14 официальных домашних матчах. Серия тянется аж с 2009 года. Предстоящая игра также должна сложиться в ее пользу.

Рекомендуемая ставка: П1 и ТМ 4.5 гола за 1.67.

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ФК Барселона
ФК Эспаньол
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1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
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3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
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