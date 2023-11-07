Овечкин и «Вашингтон» тяжело начали сезон. На пути — крайне неудобный соперник
9 ноября команда Александра Овечкина «Вашингтон Кэпиталс» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ сойдется с прошлогодним финалистом Кубка Стэнли — «Флоридой Пантерс». Игра пройдет на «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и начнется в 3.30 по московскому времени. В России легально не показывают североамериканскую лигу.
Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» — «Флорида Пантерс» 9 ноября 2023 года
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение гостям: поставить на успех «Флориды» в основное время можно с коэффициентом 2.04, что составляет примерно 47% вероятности. Выигрыш хозяев оценен в 3.10 (31%), ничья предложена с котировкой 4.20 (22%).
Триумф «Кэпс» с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 2.29, этот рынок на коллектив Пола Мориса идет за 1.62.
Также на выбор дан широкий спектр ставок на результат с учетом форы:
• Ф1(0) — за 2.31, Ф2(0) — за 1.59;
• Ф1(+1.5) — за 1.53, Ф2(-1.5) — за 2.45.
Тотал больше 5.5 шайбы идет с котировкой 1.57, ТМ 5.5 — за 2.30. Правда, команды не входят даже в топ-20 по результативности в НХЛ, а реже «Вашингтона» отличается только совсем слабый «Сан-Хосе Шаркс».
Вероятность увидеть дополнительное время оценена в 4.20, вариант «овертайма не будет» предоставлен за 1.22.
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«Вашингтон Кэпиталс» — «Флорида Пантерс»: прогноз и анализ матча НХЛ 9 ноября 2023 года
Накануне очной разборки команды находятся за пределами топ-8 Восточной конференции: «Флорида» на данный момент заняла девятую строчку, «Вашингтон» — 12-ю с двумя баллами отставания от соперника. Оппоненты вяло смотрелись на самом старте сезона, а сейчас немного разогнались: хозяева одержали четыре победы в последних пяти матчах, гости — в шести, причем в основное время уступили лишь однажды.
Оба коллектива испытывают проблемы в атаке: «Флорида» отличается 2,82 раза за 60 минут — это 22-й показатель в лиге. Причем прошлогодние снайперы Александр Барков (3+7 в этом сезоне) и Мэттью Ткачук (2+8), пока больше проявляются в роли ассистентов. Зато форму сохранил Сэм Райнхарт — за 11 матчей канадец настрелял 13 результативных действий (8+5) и даже ворвался в топ-10 лучших снайперов НХЛ.
«Вашингтон» показывает совсем стыдную игру в нападении: оформил жалкие 1,90 шайбы за три периода — во всей НХЛ меньше забивает только «Сан-Хосе» (1,09), который без шансов прилип к последнему месту, набрав одно очко за 11 встреч. «Кэпс» за 10 поединков лишь дважды отличились больше двух раз. Маловато пользы от капитана команды Александра Овечкина — всего два гола в 10 матчах (плюс шесть передач). Неплохо выглядит Дилан Строум, который отметился уже шестью взятиями ворот.
Прогноз и ставка на матч «Вашингтон Кэпиталс» — «Флорида Пантерс»
Вероятно, «Флорида» без больших проблем заберет два очка. Парни Мориса уступили всего три раза в девяти последних матчах регулярки (один раз — в овертайме), два из этих поражений — от команд из топ-3 всей НХЛ («Ванкувер» и «Бостон»). К тому же «Пантеры» имеют огромное преимущество над «Кэпс» в личных встречах: в предыдущих 10 поединках добыли восемь побед. «Вашингтон» же пока показывает крайне невыразительную игру, забивая практически меньше всех в лиге. «Пантерс» же неплохо обороняются: 2,91 пропущенной шайбы за три периода — 10-й результат в НХЛ.
Рекомендуемая ставка: победа «Флориды» за 2.04.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|14
|9
|4
|1
|23-9
|31
|
2
|Зенит
|14
|9
|2
|3
|29-13
|29
|
3
|ЦСКА
|14
|6
|6
|2
|26-19
|24
|
4
|Кр. Советов
|14
|6
|4
|4
|28-20
|22
|
5
|Динамо
|14
|5
|7
|2
|22-19
|22
|
6
|Спартак
|14
|6
|3
|5
|19-21
|21
|
7
|Локомотив
|14
|5
|6
|3
|19-18
|21
|
8
|Пари НН
|14
|6
|2
|6
|14-14
|20
|
9
|Рубин
|14
|5
|4
|5
|13-20
|19
|
10
|Факел
|14
|5
|3
|6
|13-16
|18
|
11
|Ростов
|14
|4
|5
|5
|22-25
|17
|
12
|Урал
|14
|4
|4
|6
|14-21
|16
|
13
|Оренбург
|14
|3
|4
|7
|16-22
|13
|
14
|Ахмат
|14
|3
|3
|8
|14-19
|12
|
15
|Балтика
|14
|3
|2
|9
|12-21
|11
|
16
|Сочи
|14
|3
|1
|10
|16-23
|10
|11.11
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|- : -
|11.11
|14:00
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|11.11
|16:30
|
Локомотив – Ахмат
|- : -
|11.11
|19:30
|
Зенит – Краснодар
|- : -
|12.11
|14:00
|
Пари НН – Балтика
|- : -
|12.11
|16:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|12.11
|19:00
|
Сочи – Рубин
|- : -
|12.11
|19:30
|
Спартак – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|11
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|11
|1
|3
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|3