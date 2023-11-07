«Флорида» обыграла «Кэпс» в восьми из последних 10 матчей.

9 ноября команда Александра Овечкина «Вашингтон Кэпиталс» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ сойдется с прошлогодним финалистом Кубка Стэнли — «Флоридой Пантерс». Игра пройдет на «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и начнется в 3.30 по московскому времени. В России легально не показывают североамериканскую лигу.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» — «Флорида Пантерс» 9 ноября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение гостям: поставить на успех «Флориды» в основное время можно с коэффициентом 2.04, что составляет примерно 47% вероятности. Выигрыш хозяев оценен в 3.10 (31%), ничья предложена с котировкой 4.20 (22%).

Триумф «Кэпс» с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 2.29, этот рынок на коллектив Пола Мориса идет за 1.62.

Также на выбор дан широкий спектр ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 2.31, Ф2(0) — за 1.59;

• Ф1(+1.5) — за 1.53, Ф2(-1.5) — за 2.45.

Тотал больше 5.5 шайбы идет с котировкой 1.57, ТМ 5.5 — за 2.30. Правда, команды не входят даже в топ-20 по результативности в НХЛ, а реже «Вашингтона» отличается только совсем слабый «Сан-Хосе Шаркс».

Вероятность увидеть дополнительное время оценена в 4.20, вариант «овертайма не будет» предоставлен за 1.22.

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«Вашингтон Кэпиталс» — «Флорида Пантерс»: прогноз и анализ матча НХЛ 9 ноября 2023 года

Накануне очной разборки команды находятся за пределами топ-8 Восточной конференции: «Флорида» на данный момент заняла девятую строчку, «Вашингтон» — 12-ю с двумя баллами отставания от соперника. Оппоненты вяло смотрелись на самом старте сезона, а сейчас немного разогнались: хозяева одержали четыре победы в последних пяти матчах, гости — в шести, причем в основное время уступили лишь однажды.

Оба коллектива испытывают проблемы в атаке: «Флорида» отличается 2,82 раза за 60 минут — это 22-й показатель в лиге. Причем прошлогодние снайперы Александр Барков (3+7 в этом сезоне) и Мэттью Ткачук (2+8), пока больше проявляются в роли ассистентов. Зато форму сохранил Сэм Райнхарт — за 11 матчей канадец настрелял 13 результативных действий (8+5) и даже ворвался в топ-10 лучших снайперов НХЛ.

«Вашингтон» показывает совсем стыдную игру в нападении: оформил жалкие 1,90 шайбы за три периода — во всей НХЛ меньше забивает только «Сан-Хосе» (1,09), который без шансов прилип к последнему месту, набрав одно очко за 11 встреч. «Кэпс» за 10 поединков лишь дважды отличились больше двух раз. Маловато пользы от капитана команды Александра Овечкина — всего два гола в 10 матчах (плюс шесть передач). Неплохо выглядит Дилан Строум, который отметился уже шестью взятиями ворот.

Прогноз и ставка на матч «Вашингтон Кэпиталс» — «Флорида Пантерс»

Вероятно, «Флорида» без больших проблем заберет два очка. Парни Мориса уступили всего три раза в девяти последних матчах регулярки (один раз — в овертайме), два из этих поражений — от команд из топ-3 всей НХЛ («Ванкувер» и «Бостон»). К тому же «Пантеры» имеют огромное преимущество над «Кэпс» в личных встречах: в предыдущих 10 поединках добыли восемь побед. «Вашингтон» же пока показывает крайне невыразительную игру, забивая практически меньше всех в лиге. «Пантерс» же неплохо обороняются: 2,91 пропущенной шайбы за три периода — 10-й результат в НХЛ.

Рекомендуемая ставка: победа «Флориды» за 2.04.

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