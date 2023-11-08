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Воскресший Иско тащит «Бетис». Андалусийцы так разогнались, что «Арису» не поможет даже Кокорин

Прогноз и ставка на матч Лиги Европы «Бетис» — «Арис» 9 ноября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Иско («Бетис»).
Фото Global Look Press
Зелено-белые не проиграли в 10 встречах подряд.

9 ноября в четвертом туре группового этапа Лиги Европы сойдутся лидер и аутсайдер квартета C — «Бетис» и «Арис». Матч состоится в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин», стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени. В России поединок не покажут.

Лига Европы. Группа C
09 нояб, 23:00. Benito Villamarin (Севилья)
Бетис
Арис Л

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Бетис» — «Арис» 9 ноября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet назвали хозяев безоговорочными фаворитами: поставить на успех парней Мануэля Пеллегрини можно с коэффициентом 1.32, что составляет примерно 71% вероятности результата. Триумф «Ариса» оценили в 9.25 (11%), ничью — в 5.50 (18%).

Поединок на Кипре завершился победой «Бетиса» (1:0). Верите, что на этот раз Александр Кокорин и компания наберут очки? Опция Х2 доступна за 3.51.

Тотал больше 2.5 мяча предложили за 1.59, обратный вариант — за 2.37.

Виктория зелено-белых с форой (-1.5) идет за 1.89. Если предполагаете, что аутсайдер группы C навяжет борьбу лидеру, вас ждет рынок Ф2(+1.5) за 1.92.

Рынок на обмен голами представлен за 1.97, «обе забьют — нет» дали за 1.82.

Самый ожидаемый, по мнению экспертов, итог противостояния — 2:0 в пользу севильцев. Финиш встречи с таким счетом можно взять за 6.15.

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«Бетис» — «Арис»: прогноз и анализ матча Лиги Европы 9 ноября 2023 года

Андалусийцы стартовали во втором по статусу еврокубке с поражения от «Рейнджерс» в Глазго (0:1). Но дальше разобрались с пражской «Спартой» (2:1) и «Арисом» (1:0) и вышли в лидеры группы C. После выезда на Кипр зелено-белые выиграли в трех поединках с общим счетом 16:2. Правда, основные голевые подвиги пришлись на Кубок Короля — севильцы разнесли «Эрнан Кортес» (12:1) из пятого дивизиона Испании. Виллиан Жозе оформил покер, Родри Санчес сделал хет-трик, у Абде Эззальзули — дубль. Победы над «Осасуной» (2:1) и «Мальоркой» (2:0) в ла лиге получились куда менее яркими.

Мануэль Пеллегрини снова зажег Иско: под руководством Инженера в «Малаге» испанец брал награду Golden Boy и привлек внимание «Реала». Теперь чилиец воскресил карьеру 31-летнего хавбека — Аларкон стал одним из важнейших футболистов «Бетиса» и за 15 матчей в примере и ЛЕ забил три мяча и отметился двумя ассистами. Пять очков за результативность — личный рекорд Иско с сезона-2019/20.

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«Арис» начал групповой этап с неудачи в Праге — Александр Кокорин открыл счет с пенальти уже на 11-й минуте, но «Спарту» это не испугало. К середине второго тайма хозяева вкрутили киприотам трешку — только гол на 90-й минуте позволил «легкой бригаде» избежать поражения с разницей в минус два. Во втором туре коллектив Алексея Шпилевского на своем поле одолел «Рейнджерс» (2:1), но во второй домашней встрече уступил «Бетису» (0:1) и откатился на последнее место. Проигрыш севильцам не сказался на результатах в чемпионате Кипра: победили «Отеллос» (1:0) и «Неа Саламина» (2:1) и делят первую строчку таблицы с АПОЭЛ у обоих клубов по 23 балла.

«Легкая бригада» довела триумфальную серию в Дивизионе А до четырех поединков подряд, но три последних успеха были добыты без Александра Кокорина — из-за проблем со здоровьем форвард не играл с 8 октября. Сообщалось, что россиянин возобновил тренировки в общей группе и, возможно, поможет партнерам на «Бенито Вильямарин».

Прогноз и ставка на матч «Бетис» — «Арис»

Андалусийцы набрали отличный ход и не проиграли в 10 встречах кряду. На родном стадионе зелено-белые несокрушимы с начала сезона: пять побед и две ничьих. При этом на отрезке без поражений ни разу не случалось больше трех голов на двоих. Иско и компания добыли три очка на Кипре малой кровью — постараются сэкономить силы севильцы и теперь. Тем более Александр Кокорин только набирает форму и вряд ли доставит обороне хозяев много хлопот.

Рекомендуемая ставка: победа «Бетиса» и ТМ 3.5 мяча за 2.06.

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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 - : -
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
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Матео Кассьерра

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Джон Кордоба

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Федор Чалов

ЦСКА

 7
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Локомотив

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И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Даниил Хлусевич

Спартак

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