Воскресший Иско тащит «Бетис». Андалусийцы так разогнались, что «Арису» не поможет даже Кокорин
9 ноября в четвертом туре группового этапа Лиги Европы сойдутся лидер и аутсайдер квартета C — «Бетис» и «Арис». Матч состоится в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин», стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени. В России поединок не покажут.
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Бетис» — «Арис» 9 ноября 2023 года
Аналитики букмекерской компании Olimpbet назвали хозяев безоговорочными фаворитами: поставить на успех парней Мануэля Пеллегрини можно с коэффициентом 1.32, что составляет примерно 71% вероятности результата. Триумф «Ариса» оценили в 9.25 (11%), ничью — в 5.50 (18%).
Поединок на Кипре завершился победой «Бетиса» (1:0). Верите, что на этот раз Александр Кокорин и компания наберут очки? Опция Х2 доступна за 3.51.
Тотал больше 2.5 мяча предложили за 1.59, обратный вариант — за 2.37.
Виктория зелено-белых с форой (-1.5) идет за 1.89. Если предполагаете, что аутсайдер группы C навяжет борьбу лидеру, вас ждет рынок Ф2(+1.5) за 1.92.
Рынок на обмен голами представлен за 1.97, «обе забьют — нет» дали за 1.82.
Самый ожидаемый, по мнению экспертов, итог противостояния — 2:0 в пользу севильцев. Финиш встречи с таким счетом можно взять за 6.15.
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«Бетис» — «Арис»: прогноз и анализ матча Лиги Европы 9 ноября 2023 года
Андалусийцы стартовали во втором по статусу еврокубке с поражения от «Рейнджерс» в Глазго (0:1). Но дальше разобрались с пражской «Спартой» (2:1) и «Арисом» (1:0) и вышли в лидеры группы C. После выезда на Кипр зелено-белые выиграли в трех поединках с общим счетом 16:2. Правда, основные голевые подвиги пришлись на Кубок Короля — севильцы разнесли «Эрнан Кортес» (12:1) из пятого дивизиона Испании. Виллиан Жозе оформил покер, Родри Санчес сделал хет-трик, у Абде Эззальзули — дубль. Победы над «Осасуной» (2:1) и «Мальоркой» (2:0) в ла лиге получились куда менее яркими.
Мануэль Пеллегрини снова зажег Иско: под руководством Инженера в «Малаге» испанец брал награду Golden Boy и привлек внимание «Реала». Теперь чилиец воскресил карьеру 31-летнего хавбека — Аларкон стал одним из важнейших футболистов «Бетиса» и за 15 матчей в примере и ЛЕ забил три мяча и отметился двумя ассистами. Пять очков за результативность — личный рекорд Иско с сезона-2019/20.
«Арис» начал групповой этап с неудачи в Праге — Александр Кокорин открыл счет с пенальти уже на 11-й минуте, но «Спарту» это не испугало. К середине второго тайма хозяева вкрутили киприотам трешку — только гол на 90-й минуте позволил «легкой бригаде» избежать поражения с разницей в минус два. Во втором туре коллектив Алексея Шпилевского на своем поле одолел «Рейнджерс» (2:1), но во второй домашней встрече уступил «Бетису» (0:1) и откатился на последнее место. Проигрыш севильцам не сказался на результатах в чемпионате Кипра: победили «Отеллос» (1:0) и «Неа Саламина» (2:1) и делят первую строчку таблицы с АПОЭЛ у обоих клубов по 23 балла.
«Легкая бригада» довела триумфальную серию в Дивизионе А до четырех поединков подряд, но три последних успеха были добыты без Александра Кокорина — из-за проблем со здоровьем форвард не играл с 8 октября. Сообщалось, что россиянин возобновил тренировки в общей группе и, возможно, поможет партнерам на «Бенито Вильямарин».
Прогноз и ставка на матч «Бетис» — «Арис»
Андалусийцы набрали отличный ход и не проиграли в 10 встречах кряду. На родном стадионе зелено-белые несокрушимы с начала сезона: пять побед и две ничьих. При этом на отрезке без поражений ни разу не случалось больше трех голов на двоих. Иско и компания добыли три очка на Кипре малой кровью — постараются сэкономить силы севильцы и теперь. Тем более Александр Кокорин только набирает форму и вряд ли доставит обороне хозяев много хлопот.
Рекомендуемая ставка: победа «Бетиса» и ТМ 3.5 мяча за 2.06.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|14
|9
|4
|1
|23-9
|31
|
2
|Зенит
|14
|9
|2
|3
|29-13
|29
|
3
|ЦСКА
|14
|6
|6
|2
|26-19
|24
|
4
|Кр. Советов
|14
|6
|4
|4
|28-20
|22
|
5
|Динамо
|14
|5
|7
|2
|22-19
|22
|
6
|Спартак
|14
|6
|3
|5
|19-21
|21
|
7
|Локомотив
|14
|5
|6
|3
|19-18
|21
|
8
|Пари НН
|14
|6
|2
|6
|14-14
|20
|
9
|Рубин
|14
|5
|4
|5
|13-20
|19
|
10
|Факел
|14
|5
|3
|6
|13-16
|18
|
11
|Ростов
|14
|4
|5
|5
|22-25
|17
|
12
|Урал
|14
|4
|4
|6
|14-21
|16
|
13
|Оренбург
|14
|3
|4
|7
|16-22
|13
|
14
|Ахмат
|14
|3
|3
|8
|14-19
|12
|
15
|Балтика
|14
|3
|2
|9
|12-21
|11
|
16
|Сочи
|14
|3
|1
|10
|16-23
|10
|11.11
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|- : -
|11.11
|14:00
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|11.11
|16:30
|
Локомотив – Ахмат
|- : -
|11.11
|19:30
|
Зенит – Краснодар
|- : -
|12.11
|14:00
|
Пари НН – Балтика
|- : -
|12.11
|16:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|12.11
|19:00
|
Сочи – Рубин
|- : -
|12.11
|19:30
|
Спартак – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|11
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|11
|1
|3
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|3