Испания — Италия: прогноз на полуфинал Лиги наций 15 июня 2023 года
15 июня Испания сразится за место в финале Лиги наций с действующими чемпионами Европы — Италией. Игра пройдет в Нидерландах на стадионе «Де Гролс Весте» и начнется в 21.45 по московскому времени. Главный арбитр встречи — словенец Славко Винчич. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение «Красной фурии»: поставить на победу коллектива Луиса де ла Фуэнте в основное время можно с коэффициентом 2.32, это примерно 42% вероятности. Выигрыш «Скуадры адзурры» оценен котировкой 3.31 (29%), ничья дана за близкие 3.26 (29%).
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Для подстраховки предложены рынки на проход любой из команд в финал с учетом овертайма и серии пенальти: успех испанцев доступен за 1.67, итальянцев — за 2.22. Сборные встречались в полуфинале прошлого розыгрыша турнира: тогда сильнее была Испания (2:1), но в финале уступила Франции (1:2).
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога противостояния выглядят следующим образом:
• «мирные» 1:1 идут за 5.77;
• 0:0 — за 6.28;
• триумф Испании 2:1 — за 6.60.
Аналитики не ждут большого количества голов: тотал больше 2.5 мяча можно взять за 2.37, ТМ 2.5 — за 1.62.
Прогноз и ставка на полуфинал Лиги наций Испания — Италия
Команды нередко играли друг с другом: с 2016-го в разных соревнованиях провели шесть встреч и каждый раз оформляли на двоих минимум два мяча. Последний поединок сборных состоялся как раз в полуфинале прошлого розыгрыша Лиги наций, когда «Красная фурия» победила (2:1). К тому же битвы за место в финале турнира в целом выдаются яркими: в прошлом сезоне в параллельной разборке французы дожали бельгийцев (3:2).
Рекомендуемая ставка: ТБ 2 за 1.75 (если команды забьют ровно два мяча, случится возврат)
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9