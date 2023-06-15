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Испания — Италия: прогноз на полуфинал Лиги наций 15 июня 2023 года

Прогноз на полуфинал Лиги наций Испания — Италия 15 июня 2023 года
Артемий Кутейников
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Джанлуиджи Доннарумма, вратарь сборной Италии.
Фото Официальный сайт сборной Италии.

15 июня Испания сразится за место в финале Лиги наций с действующими чемпионами Европы — Италией. Игра пройдет в Нидерландах на стадионе «Де Гролс Весте» и начнется в 21.45 по московскому времени. Главный арбитр встречи — словенец Славко Винчич. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Лига наций A. 1/2 финала
15 июн, 21:45. De Grolsch Veste (Arke) (Энсхеде)
Испания
Италия

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение «Красной фурии»: поставить на победу коллектива Луиса де ла Фуэнте в основное время можно с коэффициентом 2.32, это примерно 42% вероятности. Выигрыш «Скуадры адзурры» оценен котировкой 3.31 (29%), ничья дана за близкие 3.26 (29%).

Верите в андердога? Ставка в 1000 рублей на Италию принесет 3310 рублей в случае благоприятного результата.

Для подстраховки предложены рынки на проход любой из команд в финал с учетом овертайма и серии пенальти: успех испанцев доступен за 1.67, итальянцев — за 2.22. Сборные встречались в полуфинале прошлого розыгрыша турнира: тогда сильнее была Испания (2:1), но в финале уступила Франции (1:2).

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога противостояния выглядят следующим образом:

• «мирные» 1:1 идут за 5.77;

• 0:0 — за 6.28;

• триумф Испании 2:1 — за 6.60.

Аналитики не ждут большого количества голов: тотал больше 2.5 мяча можно взять за 2.37, ТМ 2.5 — за 1.62.

Николо Барелла. «Странно, что букмекеры видят «низовую» игру». Павел Занозин верит в горячий матч между Испанией и Италией в Лиге наций

Прогноз и ставка на полуфинал Лиги наций Испания — Италия

Команды нередко играли друг с другом: с 2016-го в разных соревнованиях провели шесть встреч и каждый раз оформляли на двоих минимум два мяча. Последний поединок сборных состоялся как раз в полуфинале прошлого розыгрыша Лиги наций, когда «Красная фурия» победила (2:1). К тому же битвы за место в финале турнира в целом выдаются яркими: в прошлом сезоне в параллельной разборке французы дожали бельгийцев (3:2).

Рекомендуемая ставка: ТБ 2 за 1.75 (если команды забьют ровно два мяча, случится возврат)

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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