«Краснодар» и «Спартак» мощно стартовали в РПЛ. Теперь Промесу и Кордобе нужно доказать состоятельность в Кубке
27 июля московский «Спартак» проведет первый матч в новом розыгрыше FONBET Кубка России. Соперником команды Гильермо Абаскаля станет «Краснодар». Игра пройдет на «Краснодар Арене» и начнется в 20.00 по столичному времени. В прямом эфире она будет показана на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер» с 19.45 мск. Главным арбитром назначен Алексей Сухой.
Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Краснодар» — «Спартак» 27 июля 2023 года
Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают «Спартак» небольшим аутсайдером поединка. На победу красно-белых в основное время можно поставить с коэффициентом 2.75, что приблизительно 36%% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.80 (25%), успех «Краснодара» — за 2.55 (39%).
Условие, при котором гости не проиграют, предложено оформить за неплохие 1.50. Москвичи уступили в Краснодаре всего дважды в восьми последних матчах.
Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.60, ТМ 2.5 — в 2.35. Если хотите, можете выбрать вариант побогаче: ТБ 3.5 за 2.40 или ТМ 3.5 за 1.58.
Соперники обменялись голами в четырех предыдущих очных играх. «Обе забьют» можно оформить за 1.50, «обе забьют — нет» — за 2.65.
Отличится ли «Спартак» дважды, как это случилось в двух последних матчах? ИТБ2 (1.5) доступен за 2.12.
Наиболее вероятный точный счет, по мнению аналитиков, — ничья 1:1 за 8.00.
Фаворитом с учетом основного времени и серии пенальти также выступает «Краснодар» — 1.85 против 1.95.
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«Краснодар» — «Спартак»: прогноз и анализ матча Кубка России 27 июля 2023 года
«Спартак» и «Краснодар» подошли к очному матчу в Кубке России в приподнятом настроении после успешного старта в РПЛ. Команды добыли по три очка, хотя дались они очень по-разному. «Быки» открыли турнир выездом к «Динамо» и не испытали видимых проблем: дважды забили еще в первом тайме, а на 53-й минуте закрепили преимущество — сопернику было не отыграться (3:1). Красно-белые же с мясом и кровью вырвали победу у «Оренбурга»: открыли счет, оказались в роли догоняющих на 67-й, но прихлопнули оппонента дублем Хлусевича.Теперь москвичей ждет непростой выезд на юг России.
С одной стороны, в прошлом сезоне «Спартак» победил в Краснодаре без особого напряжения — аж 4:1. К слову, это был четвертый успех красно-белых на поле соперника в шести последних матчах. С другой, сейчас команда Абаскаля дребезжит в гостевых играх: с учетом результатов прошлого сезона выиграла только один матч из восьми и уступила в пяти. Причем неудачи случились как в игре с «Зенитом» (2:3), так и со значительно более скромными «Уралом» (1:2), «Оренбургом» (0:2) и «Акроном» (1:2).
«Краснодар» же 2023 году почти безгрешен на своем поле: из 13 встреч выиграл шесть и семь свел вничью. Причем именно игра дома позволила «быкам» во второй раз с 2014 года пробиться в финал Кубка России, где они по пенальти уступили ЦСКА. Учитывая, что южанам удалось сохранить основных игроков, в этом сезоне они вполне могут замахнуться на повторение результата. Правда, некоторые изменения все-таки могут произойти — некоторые европейские клубы проявляют серьезный интерес к Эдуарду Сперцяну. Однако «Краснодар» не торопится расставаться с одной из своих главных звезд — в ближайшем матче полузащитник точно сыграет.
У «Спартака» же не будет травмированного защитника Тавареша — он выбыл на длительное время из-за разрыва крестообразной связки. Но есть и приятные новости: после выступления за сборную в команду вернулся Шамар Николсон, так что у Абаскаля появится еще больше опций в атаке.
Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — «Спартак»
Последние матчи между этими командами получаются очень увлекательными: 4:3, 4:1, дважды по 2:1, 6:1 и 3:1. Это перечисление все наглядно показывает — соперники играют результативно, временами забывая про оборону. Должна ли ситуация поменяться на этот раз? Предпосылок нет. В первом туре РПЛ обе забили по три мяча, но и пропустили суммарно трижды.
Да, в Кубке России многое будет зависеть от ротации, если тренеры захотят к ней прибегнуть. Хотя смысла в этом немного, ведь сезон только начался, а матч принципиальный — победитель получит приличное преимущество над остальными.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.80.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
2
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
3
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
5
|Ростов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
6
|Урал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
7
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
9
|Рубин
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
10
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
11
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
12
|Ахмат
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
13
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|29.07
|15:00
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|29.07
|17:30
|
Урал – Пари НН
|- : -
|29.07
|20:00
|
Ростов – Зенит
|- : -
|30.07
|15:00
|
Рубин – Оренбург
|- : -
|30.07
|17:30
|
Факел – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Краснодар – Сочи
|- : -
|30.07
|20:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|31.07
|19:30
|
Спартак – Балтика
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|2
|
|
Тимур Аюпов
Урал
|1
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Хызыр Аппаев
Факел
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|0
|1