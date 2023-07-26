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26 июля, 23:15

«Краснодар» и «Спартак» мощно стартовали в РПЛ. Теперь Промесу и Кордобе нужно доказать состоятельность в Кубке

Прогноз и ставка на матч Кубка России «Краснодар» — «Спартак» 27 июля 2023 года
Евгений Коростелев
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Квинси Промес.
Фото Global Look Press
«Быки», между прочим, вице-чемпионы турнира.

27 июля московский «Спартак» проведет первый матч в новом розыгрыше FONBET Кубка России. Соперником команды Гильермо Абаскаля станет «Краснодар». Игра пройдет на «Краснодар Арене» и начнется в 20.00 по столичному времени. В прямом эфире она будет показана на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер» с 19.45 мск. Главным арбитром назначен Алексей Сухой.

Кубок России. Группа D
27 июл, 20:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Спартак

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Краснодар» — «Спартак» 27 июля 2023 года

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают «Спартак» небольшим аутсайдером поединка. На победу красно-белых в основное время можно поставить с коэффициентом 2.75, что приблизительно 36%% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.80 (25%), успех «Краснодара» — за 2.55 (39%).

Условие, при котором гости не проиграют, предложено оформить за неплохие 1.50. Москвичи уступили в Краснодаре всего дважды в восьми последних матчах.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.60, ТМ 2.5 — в 2.35. Если хотите, можете выбрать вариант побогаче: ТБ 3.5 за 2.40 или ТМ 3.5 за 1.58.

Соперники обменялись голами в четырех предыдущих очных играх. «Обе забьют» можно оформить за 1.50, «обе забьют — нет» — за 2.65.

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Отличится ли «Спартак» дважды, как это случилось в двух последних матчах? ИТБ2 (1.5) доступен за 2.12.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению аналитиков, — ничья 1:1 за 8.00.

Фаворитом с учетом основного времени и серии пенальти также выступает «Краснодар» — 1.85 против 1.95.

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«Краснодар» — «Спартак»: прогноз и анализ матча Кубка России 27 июля 2023 года

«Спартак» и «Краснодар» подошли к очному матчу в Кубке России в приподнятом настроении после успешного старта в РПЛ. Команды добыли по три очка, хотя дались они очень по-разному. «Быки» открыли турнир выездом к «Динамо» и не испытали видимых проблем: дважды забили еще в первом тайме, а на 53-й минуте закрепили преимущество — сопернику было не отыграться (3:1). Красно-белые же с мясом и кровью вырвали победу у «Оренбурга»: открыли счет, оказались в роли догоняющих на 67-й, но прихлопнули оппонента дублем Хлусевича.Теперь москвичей ждет непростой выезд на юг России.

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С одной стороны, в прошлом сезоне «Спартак» победил в Краснодаре без особого напряжения — аж 4:1. К слову, это был четвертый успех красно-белых на поле соперника в шести последних матчах. С другой, сейчас команда Абаскаля дребезжит в гостевых играх: с учетом результатов прошлого сезона выиграла только один матч из восьми и уступила в пяти. Причем неудачи случились как в игре с «Зенитом» (2:3), так и со значительно более скромными «Уралом» (1:2), «Оренбургом» (0:2) и «Акроном» (1:2).

«Краснодар» же 2023 году почти безгрешен на своем поле: из 13 встреч выиграл шесть и семь свел вничью. Причем именно игра дома позволила «быкам» во второй раз с 2014 года пробиться в финал Кубка России, где они по пенальти уступили ЦСКА. Учитывая, что южанам удалось сохранить основных игроков, в этом сезоне они вполне могут замахнуться на повторение результата. Правда, некоторые изменения все-таки могут произойти — некоторые европейские клубы проявляют серьезный интерес к Эдуарду Сперцяну. Однако «Краснодар» не торопится расставаться с одной из своих главных звезд — в ближайшем матче полузащитник точно сыграет.

У «Спартака» же не будет травмированного защитника Тавареша — он выбыл на длительное время из-за разрыва крестообразной связки. Но есть и приятные новости: после выступления за сборную в команду вернулся Шамар Николсон, так что у Абаскаля появится еще больше опций в атаке.

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Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — «Спартак»

Последние матчи между этими командами получаются очень увлекательными: 4:3, 4:1, дважды по 2:1, 6:1 и 3:1. Это перечисление все наглядно показывает — соперники играют результативно, временами забывая про оборону. Должна ли ситуация поменяться на этот раз? Предпосылок нет. В первом туре РПЛ обе забили по три мяча, но и пропустили суммарно трижды.

Да, в Кубке России многое будет зависеть от ротации, если тренеры захотят к ней прибегнуть. Хотя смысла в этом немного, ведь сезон только начался, а матч принципиальный — победитель получит приличное преимущество над остальными.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.80.

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ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Сочи 1 1 0 0 2-0 3
4
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
5
 Ростов 1 1 0 0 2-1 3
6
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
7
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
8
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
9
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
10
 Оренбург 1 0 0 1 2-3 0
11
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
13
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
14
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
15
 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
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29.07 15:00
Кр. Советов – Динамо
 - : -
29.07 17:30
Урал – Пари НН
 - : -
29.07 20:00
Ростов – Зенит
 - : -
30.07 15:00
Рубин – Оренбург
 - : -
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Факел – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Краснодар – Сочи
 - : -
30.07 20:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
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Матео Кассьерра

Зенит

 2
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Даниил Хлусевич

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 2
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Тимур Аюпов

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 1
П
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Лукас Вера

Оренбург

 2
Хызыр Аппаев

Хызыр Аппаев

Факел

 1
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Хорен Байрамян

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Ростов

 1 0 1
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Зелимхан Бакаев

Зенит

 1 0 1
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