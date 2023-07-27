Уход Малкома — временная проблема для «Зенита». Справиться с «Ростовом» получится и без него
29 июля во втором туре чемпионата России «Зенит» сразится с «Ростовом». Игра пройдет на юге России — ее примет «Ростов Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире встреча будет показана на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 19.45 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Ростов» — «Зенит» 29 июля 2023 года
«Зенит» — серьезный фаворит матча, по мнению аналитиков букмекерской компании ФОНБЕТ. На победу сине-бело-голубых можно поставить с коэффициентом 1.65, что примерно 60% вероятности исхода. Ничья идет за 3.95 (25%), успех «Ростова» — за 5.00 (15%).
Южане свели вничью три из пяти последних матчей против «Зенита». Вариант 1Х предложен за 2.25.
Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.88, ТМ 2.5 — за 1.92.
Эксперты предполагают, что «Ростов» может завершить встречу без гола. На забитый хозяевами мяч котировка — 1.63.
На то, что соперники обменяются результативными атаками, коэффициент — 1.87. Условие «обе забьют — нет» идет за 1.93.
Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — 1:0 в пользу «Зенита» за 7.00.
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«Ростов» — «Зенит»: прогноз и анализ матча 2-го тура РПЛ 29 июля 2023 года
«Ростов» и «Зенит» — одни из немногих команд, которые идут без потерь на старте сезона. Сине-бело-голубые, несмотря на отсутствие Малкома, которого на этой неделе продали за рекордные 60 млн евро в саудовский «Аль-Хиляль», выиграли по матчу в РПЛ и FONBET Кубке России. Сначала питерцы благодаря дублю Кассьерры съели «Нижний Новгород» (2:0), а спустя три дня не почувствовали «Ахмат» (2:0). Причем в этой встрече снова солировали иностранцы — Мантуан и Клаудиньо.
Если взять в расчет еще и матч за Суперкубок, то «Зенит» идет вообще без потерь — команда Семака выиграла титул (0:0 с ЦСКА в основное время и 5:4 по пенальти) и две игры. У «Ростова» банально не было возможности показать такой же результат, но южане в отведенных обстоятельствах справились на отлично — обыграли «Факел» (2:1) и «Рубин» (1:0). Да, обе победы были достигнуты на тоненького, но в условиях отсутствия новичков это отличные достижения.
Причем новичков не то что не подписали, а просто запретили заявить. Южане заключили контракты с защитником Евгением Черновым, полузащитниками Алексеем Ионовым, Романом Акбашевым, а еще с хавбеком сборной Ирана Мохаммадом Мохеби, но из-за проблем с переводом денег «Норчеппингу» за нападающего Понтуса Алмквиста клуб получил запрет от УЕФА и ФИФА. Теперь Карпину, который очень недоволен сложившимися обстоятельствами, приходится довольствоваться усеченной заявкой.
«Зенит» же, помимо Малкома, потерял Далера Кузяева — вингер теперь пылит за французский «Гавр». Зато питерцы приобрели нападающего Александра Коваленко, защитников Страхинью Эраковича и Марио Фернандеса, а также полузащитника Ду Кейроса и вратаря Арсена Адамова. С таким подбором игроков клуб может рассчитывать на многое.
Прогноз и ставка на матч «Ростов» — «Зенит»
«Зенит» в отличной форме — побеждает и не пропускает, причем даже особо не напрягаясь. «Ростов» тоже делает максимум, но есть ощущение, что команда действует на пределе возможностей. А резерв, на который так рассчитывает Карпин, никак не помогает — обстоятельства играют значимую роль.
Питерцы неплохо играли в Ростове в последние годы: выиграли три из четырех матчей. В 2023-м была ничья (0:0), но тогда «Зенит» уже накрыли чемпионские блики. Сейчас же Семаку и компании нужно заново доказывать превосходство, а значит ослаблений не будет.
Рекомендуемая ставка: победа «Зенита» и ТБ 1.5 за 1.77.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
2
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
3
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
5
|Ростов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
6
|Урал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
7
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
9
|Рубин
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
10
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
11
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
12
|Ахмат
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
13
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|29.07
|15:00
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|29.07
|17:30
|
Урал – Пари НН
|- : -
|29.07
|20:00
|
Ростов – Зенит
|- : -
|30.07
|15:00
|
Рубин – Оренбург
|- : -
|30.07
|17:30
|
Факел – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Краснодар – Сочи
|- : -
|30.07
|20:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|31.07
|19:30
|
Спартак – Балтика
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|2
|
|
Тимур Аюпов
Урал
|1
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Хызыр Аппаев
Факел
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|0
|1