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Джулианна Пенья — Аманда Нуньес: легенда UFC вернет пояс после декабрьского недоразумения

Прогноз и ставка на бой UFC Джулианна Пенья — Аманда Нуньес 31 июля 2022 года
Евгений Коростелев
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Аманда Нуньес.
Фото Официальная группа UFC в VK.
Проигрыш американке стал шоком для всех.

31 июля в Далласе состоится турнир UFC под номером 277, в главном бою которого сойдутся представительницы прекрасного пола: американка Джулианна Пенья поборется с бразильянкой Амандой Нуньес. Ивент примет арена American Airlines Center. На кону у девушек титул чемпиона в легчайшем весе, которым владеет Пенья после победы над Нуньес в декабре 2021 года.

Где смотреть прямую трансляцию боя Джулианна Пенья — Аманда Нуньес?

Ранние прелимы стартуют в 1.00 по московскому времени, бои предварительного карда — примерно в 3.00 мск. Основной кард начнется не раньше 5.00 мск, а встреча Пеньи и Нуньес намечена на 6.30 мск. Посмотреть главные поединки можно в прямом эфире на сайте matchtv.ru начиная с 5.00 мск.

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Джулианна Пенья

Американка в UFC уже давно, с 2015 года, но провела в организации всего восемь поединков. При этом Джулианна потерпела два поражения: в 2017-м с ней расправилась Валентина Шевченко, а в 2020-м — Жермейн де Рандами. И все же Пенье удалось заполучить титульный поединок, который она сенсационно выиграла: Аманда Нуньес катала соперницу по канвасу в первом раунде, а во втором поддалась на страшную перестрелку ударами и сдалась, когда соперница провела тейкдаун.

С того боя прошли семь месяцев, а американку продолжают называть одной из самых неожиданных чемпионок UFC. Чтобы доказать неправоту комментаторов, Джулианне придется второй раз подряд одолеть Нуньес, но выглядит это как что-то невероятное — бразильянка еще ни разу в карьере не проигрывала сериями, тем более одной и той же сопернице.

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Именно поэтому на победу Пеньи аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предлагают высокий коэффициент 3.10, это примерно 32% вероятности.

Аманда Нуньес

«После того как я потеряла пояс, огонь внутри меня снова разгорелся. Черт, мне не терпится начать все сначала. Мне есть к чему стремиться», — заявила Нуньес в феврале. Бразильянка удерживала чемпионский пояс в течение шести лет и удачно провела восемь защит, но споткнулась на девятой сопернице, причем явно не самой опасной.

Нуньес добыла 62% побед благодаря ударам и техническим нокаутам, а ее защита от тейкдаунов достигает 82%. Тем удивительнее, что Пенье Аманда проиграла и в стойке (не добила ее в обмене ударами), и в борьбе. Но на новый бой бразильянка заряжена очень серьезно. Даже прошлые соперницы прогнозируют ее победу.

«Если обе будут очень хорошо готовы, если будут драться и хотеть победить, то Аманда возьмет реванш», — считает Валентина Шевченко. Фаворитом Нуньес видят и эксперты — на то, что 34-летняя спортсменка вернет пояс, котировка 1.40 (67%).

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Возможна ли ничья?

На данный исход эксперты предлагают традиционно высокий коэффициент 70.0 (1%), однако вероятность, что он случится, не зря такая низкая — спортсменки ни разу за карьеру не сталкивались с подобным результатом.

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1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
6
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
9
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
16
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
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29.07 18:00
Урал – Краснодар
 - : -
30.07 15:00
Факел – Динамо
 - : -
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 - : -
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
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Кр. Советов – Торпедо
 - : -
31.07 20:00
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Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

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 2
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 2
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

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Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

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Краснодар

 2 1 0
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Локомотив

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