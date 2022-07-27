Джулианна Пенья — Аманда Нуньес: легенда UFC вернет пояс после декабрьского недоразумения
31 июля в Далласе состоится турнир UFC под номером 277, в главном бою которого сойдутся представительницы прекрасного пола: американка Джулианна Пенья поборется с бразильянкой Амандой Нуньес. Ивент примет арена American Airlines Center. На кону у девушек титул чемпиона в легчайшем весе, которым владеет Пенья после победы над Нуньес в декабре 2021 года.
Где смотреть прямую трансляцию боя Джулианна Пенья — Аманда Нуньес?
Ранние прелимы стартуют в 1.00 по московскому времени, бои предварительного карда — примерно в 3.00 мск. Основной кард начнется не раньше 5.00 мск, а встреча Пеньи и Нуньес намечена на 6.30 мск. Посмотреть главные поединки можно в прямом эфире на сайте matchtv.ru начиная с 5.00 мск.
Джулианна Пенья
Американка в UFC уже давно, с 2015 года, но провела в организации всего восемь поединков. При этом Джулианна потерпела два поражения: в 2017-м с ней расправилась Валентина Шевченко, а в 2020-м — Жермейн де Рандами. И все же Пенье удалось заполучить титульный поединок, который она сенсационно выиграла: Аманда Нуньес катала соперницу по канвасу в первом раунде, а во втором поддалась на страшную перестрелку ударами и сдалась, когда соперница провела тейкдаун.
С того боя прошли семь месяцев, а американку продолжают называть одной из самых неожиданных чемпионок UFC. Чтобы доказать неправоту комментаторов, Джулианне придется второй раз подряд одолеть Нуньес, но выглядит это как что-то невероятное — бразильянка еще ни разу в карьере не проигрывала сериями, тем более одной и той же сопернице.
Именно поэтому на победу Пеньи аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предлагают высокий коэффициент 3.10, это примерно 32% вероятности.
Аманда Нуньес
«После того как я потеряла пояс, огонь внутри меня снова разгорелся. Черт, мне не терпится начать все сначала. Мне есть к чему стремиться», — заявила Нуньес в феврале. Бразильянка удерживала чемпионский пояс в течение шести лет и удачно провела восемь защит, но споткнулась на девятой сопернице, причем явно не самой опасной.
Нуньес добыла 62% побед благодаря ударам и техническим нокаутам, а ее защита от тейкдаунов достигает 82%. Тем удивительнее, что Пенье Аманда проиграла и в стойке (не добила ее в обмене ударами), и в борьбе. Но на новый бой бразильянка заряжена очень серьезно. Даже прошлые соперницы прогнозируют ее победу.
«Если обе будут очень хорошо готовы, если будут драться и хотеть победить, то Аманда возьмет реванш», — считает Валентина Шевченко. Фаворитом Нуньес видят и эксперты — на то, что 34-летняя спортсменка вернет пояс, котировка 1.40 (67%).
Возможна ли ничья?
На данный исход эксперты предлагают традиционно высокий коэффициент 70.0 (1%), однако вероятность, что он случится, не зря такая низкая — спортсменки ни разу за карьеру не сталкивались с подобным результатом.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Динамо
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|
3
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
5
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
6
|Ахмат
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
8
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Локомотив
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
12
|Факел
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
13
|Краснодар
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
14
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Урал
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|
16
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|- : -
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Алексис Бека Бека
Локомотив
|2
|0
|1