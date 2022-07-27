Проигрыш американке стал шоком для всех.

31 июля в Далласе состоится турнир UFC под номером 277, в главном бою которого сойдутся представительницы прекрасного пола: американка Джулианна Пенья поборется с бразильянкой Амандой Нуньес. Ивент примет арена American Airlines Center. На кону у девушек титул чемпиона в легчайшем весе, которым владеет Пенья после победы над Нуньес в декабре 2021 года.

Где смотреть прямую трансляцию боя Джулианна Пенья — Аманда Нуньес?

Ранние прелимы стартуют в 1.00 по московскому времени, бои предварительного карда — примерно в 3.00 мск. Основной кард начнется не раньше 5.00 мск, а встреча Пеньи и Нуньес намечена на 6.30 мск. Посмотреть главные поединки можно в прямом эфире на сайте matchtv.ru начиная с 5.00 мск.

Джулианна Пенья

Американка в UFC уже давно, с 2015 года, но провела в организации всего восемь поединков. При этом Джулианна потерпела два поражения: в 2017-м с ней расправилась Валентина Шевченко, а в 2020-м — Жермейн де Рандами. И все же Пенье удалось заполучить титульный поединок, который она сенсационно выиграла: Аманда Нуньес катала соперницу по канвасу в первом раунде, а во втором поддалась на страшную перестрелку ударами и сдалась, когда соперница провела тейкдаун.

С того боя прошли семь месяцев, а американку продолжают называть одной из самых неожиданных чемпионок UFC. Чтобы доказать неправоту комментаторов, Джулианне придется второй раз подряд одолеть Нуньес, но выглядит это как что-то невероятное — бразильянка еще ни разу в карьере не проигрывала сериями, тем более одной и той же сопернице.

Именно поэтому на победу Пеньи аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предлагают высокий коэффициент 3.10, это примерно 32% вероятности.

Аманда Нуньес

«После того как я потеряла пояс, огонь внутри меня снова разгорелся. Черт, мне не терпится начать все сначала. Мне есть к чему стремиться», — заявила Нуньес в феврале. Бразильянка удерживала чемпионский пояс в течение шести лет и удачно провела восемь защит, но споткнулась на девятой сопернице, причем явно не самой опасной.

Нуньес добыла 62% побед благодаря ударам и техническим нокаутам, а ее защита от тейкдаунов достигает 82%. Тем удивительнее, что Пенье Аманда проиграла и в стойке (не добила ее в обмене ударами), и в борьбе. Но на новый бой бразильянка заряжена очень серьезно. Даже прошлые соперницы прогнозируют ее победу.

«Если обе будут очень хорошо готовы, если будут драться и хотеть победить, то Аманда возьмет реванш», — считает Валентина Шевченко. Фаворитом Нуньес видят и эксперты — на то, что 34-летняя спортсменка вернет пояс, котировка 1.40 (67%).

Возможна ли ничья?

На данный исход эксперты предлагают традиционно высокий коэффициент 70.0 (1%), однако вероятность, что он случится, не зря такая низкая — спортсменки ни разу за карьеру не сталкивались с подобным результатом.