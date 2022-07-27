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Магомед Анкалаев — Энтони Смит: российский боец досрочно вырубит Львиное Сердце

Прогноз и ставка на бой UFC Магомед Анкалаев — Энтони Смит 31 июля 2022 года
Евгений Коростелев
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Магомед Анкалаев.
Фото Global Look Press
Американец может уже искать белый флаг.

31 июля в Техасе, США, состоится турнир UFC под номером 277. В главном бою сойдутся Джулианна Пенья и Аманда Нуньес, а предварять их поединок будут российский файтер Магомед Анкалаев и американец Энтони Смит. Посмотреть за сражением можно на сайте matchtv.ru начиная с 5.00 по московскому времени.

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Коэффициенты букмекеров на бой UFC Магомед Анкалаев — Энтони Смит 31 июля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Анкалаева абсолютным фаворитом поединка. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.20, это примерно 83% вероятности. На триумф Смита котировка 4.90 (16%), на ничью — 70.0 (1%).

Если считаете, что бой завершится досрочной победой одного из бойцов, можете сделать такую ставку за 1.90. На то, что в исход вмешаются судьи, — за 1.80.

Победа Анкалаева в течение десяти минут поединка идет за 2.07, любой другой исход — за 1.67.

Эксперты не верят в Стима и уверены, что ему не под силу завалить российского спортсмена: на его досрочный успех коэффициент 10.0.

С такой же котировкой идет виктория Смита по очкам. У Анкалаева такой вариант победы выставлен за 2.30.

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Магомед Анкалаев — Энтони Смит: прогноз и анализ боя UFC 31 июля 2022 года

Магомед Анкалаев классно выступает в UFC и заслуживает титульный бой. Он вошел в организацию в 2018-м и и с тех пор провел уже девять поединков. Первый получился неудачным — за секунду до истечения времени Магомед попался на удушающий Пола Крейга. Но спортсмен из России учел ошибку и попер вперед — добился восьми побед подряд. Причем все они уверенные: четыре единогласным решением судей, а остальные — нокаутами.

Анкалаев занимает четвертую строчку в полутяжелом весе и в случае победы наверняка замахнется на пояс. Ему есть что противопоставить любому сопернику: Магомед хорош и в стойке — наносит 3.49 удара в минуту при 54% попаданий, успешен в защите (61%), при необходимости проводит тейкдауны и легко защищается от них (85%).

Энтони Смит по прозвищу Львиное Сердцев рейтинге идет сразу за Анкалаевым, но уступает ему по ключевым показателям. В UFC он на два года дольше будущего соперника, но уже нахватал пять поражений в 16 поединках. Магомед с удовольствием отвесит ему шестое.

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Прогноз и ставка на бой Магомед Анкалаев — Энтони Смит

Российский боец Вячеслав Василевский заявил, что предстоящий бой пройдет в одну калитку и точно завершится в пользу Анкалаева. Магомед сейчас намного сильнее и универсальнее будущего соперника и легко докажет это в октагоне. Единственное, не совсем понятно, как именно завершится поединок, но есть предпосылки к тому, что Смит не дождется судейского решения — в защите он слишком плох, чтобы не постучать или не упасть.

Рекомендуемая ставка: досрочная победа Анкалаева за 1.90.

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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
6
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
9
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
16
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
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29.07 18:00
Урал – Краснодар
 - : -
30.07 15:00
Факел – Динамо
 - : -
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 - : -
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
 - : -
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 - : -
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Урал

 2 1 0
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Александр Черников

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 2 1 0
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