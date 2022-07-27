Магомед Анкалаев — Энтони Смит: российский боец досрочно вырубит Львиное Сердце
31 июля в Техасе, США, состоится турнир UFC под номером 277. В главном бою сойдутся Джулианна Пенья и Аманда Нуньес, а предварять их поединок будут российский файтер Магомед Анкалаев и американец Энтони Смит. Посмотреть за сражением можно на сайте matchtv.ru начиная с 5.00 по московскому времени.
Коэффициенты букмекеров на бой UFC Магомед Анкалаев — Энтони Смит 31 июля 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Анкалаева абсолютным фаворитом поединка. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.20, это примерно 83% вероятности. На триумф Смита котировка 4.90 (16%), на ничью — 70.0 (1%).
Если считаете, что бой завершится досрочной победой одного из бойцов, можете сделать такую ставку за 1.90. На то, что в исход вмешаются судьи, — за 1.80.
Победа Анкалаева в течение десяти минут поединка идет за 2.07, любой другой исход — за 1.67.
Эксперты не верят в Стима и уверены, что ему не под силу завалить российского спортсмена: на его досрочный успех коэффициент 10.0.
С такой же котировкой идет виктория Смита по очкам. У Анкалаева такой вариант победы выставлен за 2.30.
Магомед Анкалаев — Энтони Смит: прогноз и анализ боя UFC 31 июля 2022 года
Магомед Анкалаев классно выступает в UFC и заслуживает титульный бой. Он вошел в организацию в 2018-м и и с тех пор провел уже девять поединков. Первый получился неудачным — за секунду до истечения времени Магомед попался на удушающий Пола Крейга. Но спортсмен из России учел ошибку и попер вперед — добился восьми побед подряд. Причем все они уверенные: четыре единогласным решением судей, а остальные — нокаутами.
Анкалаев занимает четвертую строчку в полутяжелом весе и в случае победы наверняка замахнется на пояс. Ему есть что противопоставить любому сопернику: Магомед хорош и в стойке — наносит 3.49 удара в минуту при 54% попаданий, успешен в защите (61%), при необходимости проводит тейкдауны и легко защищается от них (85%).
Энтони Смит по прозвищу Львиное Сердцев рейтинге идет сразу за Анкалаевым, но уступает ему по ключевым показателям. В UFC он на два года дольше будущего соперника, но уже нахватал пять поражений в 16 поединках. Магомед с удовольствием отвесит ему шестое.
Прогноз и ставка на бой Магомед Анкалаев — Энтони Смит
Российский боец Вячеслав Василевский заявил, что предстоящий бой пройдет в одну калитку и точно завершится в пользу Анкалаева. Магомед сейчас намного сильнее и универсальнее будущего соперника и легко докажет это в октагоне. Единственное, не совсем понятно, как именно завершится поединок, но есть предпосылки к тому, что Смит не дождется судейского решения — в защите он слишком плох, чтобы не постучать или не упасть.
Рекомендуемая ставка: досрочная победа Анкалаева за 1.90.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Динамо
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|
3
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
5
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
6
|Ахмат
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
8
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Локомотив
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
12
|Факел
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
13
|Краснодар
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
14
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Урал
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|
16
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|- : -
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Алексис Бека Бека
Локомотив
|2
|0
|1