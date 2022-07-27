Американец может уже искать белый флаг.

31 июля в Техасе, США, состоится турнир UFC под номером 277. В главном бою сойдутся Джулианна Пенья и Аманда Нуньес, а предварять их поединок будут российский файтер Магомед Анкалаев и американец Энтони Смит. Посмотреть за сражением можно на сайте matchtv.ru начиная с 5.00 по московскому времени.

Коэффициенты букмекеров на бой UFC Магомед Анкалаев — Энтони Смит 31 июля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Анкалаева абсолютным фаворитом поединка. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.20, это примерно 83% вероятности. На триумф Смита котировка 4.90 (16%), на ничью — 70.0 (1%).

Если считаете, что бой завершится досрочной победой одного из бойцов, можете сделать такую ставку за 1.90. На то, что в исход вмешаются судьи, — за 1.80.

Победа Анкалаева в течение десяти минут поединка идет за 2.07, любой другой исход — за 1.67.

Эксперты не верят в Стима и уверены, что ему не под силу завалить российского спортсмена: на его досрочный успех коэффициент 10.0.

С такой же котировкой идет виктория Смита по очкам. У Анкалаева такой вариант победы выставлен за 2.30.

Магомед Анкалаев — Энтони Смит: прогноз и анализ боя UFC 31 июля 2022 года

Магомед Анкалаев классно выступает в UFC и заслуживает титульный бой. Он вошел в организацию в 2018-м и и с тех пор провел уже девять поединков. Первый получился неудачным — за секунду до истечения времени Магомед попался на удушающий Пола Крейга. Но спортсмен из России учел ошибку и попер вперед — добился восьми побед подряд. Причем все они уверенные: четыре единогласным решением судей, а остальные — нокаутами.

Анкалаев занимает четвертую строчку в полутяжелом весе и в случае победы наверняка замахнется на пояс. Ему есть что противопоставить любому сопернику: Магомед хорош и в стойке — наносит 3.49 удара в минуту при 54% попаданий, успешен в защите (61%), при необходимости проводит тейкдауны и легко защищается от них (85%).

Энтони Смит по прозвищу Львиное Сердцев рейтинге идет сразу за Анкалаевым, но уступает ему по ключевым показателям. В UFC он на два года дольше будущего соперника, но уже нахватал пять поражений в 16 поединках. Магомед с удовольствием отвесит ему шестое.

Прогноз и ставка на бой Магомед Анкалаев — Энтони Смит

Российский боец Вячеслав Василевский заявил, что предстоящий бой пройдет в одну калитку и точно завершится в пользу Анкалаева. Магомед сейчас намного сильнее и универсальнее будущего соперника и легко докажет это в октагоне. Единственное, не совсем понятно, как именно завершится поединок, но есть предпосылки к тому, что Смит не дождется судейского решения — в защите он слишком плох, чтобы не постучать или не упасть.

Рекомендуемая ставка: досрочная победа Анкалаева за 1.90.