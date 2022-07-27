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Петр Ян — Шон О'Мэлли: Беспощадный не пустит болтливого американца в топ-10 UFC

Прогноз и ставка на бой UFC Петр Ян — Шон О'Мэлли 22 октября 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Петр Ян.
Фото Официальная группа UFC в VK.
Длинный язык — не всегда хорошо.

В октябре российский экс-чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян проведет очередной поединок в организации. Его соперником на турнире в Абу-Даби станет 27-летний американец Шон О'Мэлли по прозвищу Сахарный. Ивент № 280 примет «Этихад Арена».

Где смотреть прямую трансляцию боя Петр Ян — Шон О'Мэлли?

С уверенностью можно сказать, что посмотреть все поединки UFC 280 можно будет на онлайн-платформе UFC Fight Pass. График российских трансляций станет известен позже.

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Петр Ян

После двух кряду спорных поражений от Алджамейна Стерлинга и потери чемпионского пояса российский боец запрашивал третий поединок с американцем, но тот отказался и 22 октября выйдет в октагон против Ти Джея Диллашоу. Яну же придется проверить на прочность стоящего всего лишь 13-м в рейтинге О'Мэлли.

«Не каждый боец из топ-5 захочет драться с 13-м номером в рейтинге. Это рискованно, ты рискуешь своим местом... Но для меня это не имеет значения. Рейтинги, место... Мне без разницы. Он много говорил про нас, а тут мы бросили ему вызов. Потом у нас была личная переписка с ним, где мы кратко все обсудили», — высказался Петр. Конечно, он хотел бы получить соперника поярче и интереснее, но всех уже разобрали. Тем не менее для подтверждения силы подойдет и скальп О'Мэлли.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что Ян без проблем разберется с американцем. Успех Беспощадного оценен коэффициентом 1.20, это приблизительно 83% вероятности.

Шон О'Мэлли

«Ян — претендент номер один сейчас. У него 1-1 против Стерлинга, он побеждал его в первом бою, мог победить во втором и мог бы быть чемпионом сейчас. Выходить против такого парня — мотивирует», — заявил американец. Он считает, что это будет первая из множества встреч с российским бойцом в октагоне. Более того, Шон считает, что скоро, как и Ян, будет стоять в топ-5 дивизиона. Правда, забыл, что в случае поражения в ближайшем поединке временно забудет даже про топ-10, и это очень реально.

Сейчас на счету 27-летнего спортсмена восемь поединков в организации и одно поражение — от Марлона Веры. Последний бой против Педро Муньоса получил статус несостоявшегося, потому что Шон ударил соперника пальцами в глаз. К тому моменту он уступал.

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Если О'Мэлли не сумел чисто одолеть возрастного бразильца, но о победе над Яном ему остается только мечтать. На его успех эксперты дают коэффициент 4.90 (16%).

Возможна ли ничья?

«Мирный» исход поединка всегда реален, но коэффициент 70.0 (1%) подтверждает, что это очень редкое событие в мире ММА. Например, Ян и О'Мэлли с таким исходом еще не сталкивались.

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 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
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 Химки 2 1 1 0 4-1 4
6
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
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 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
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 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
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 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
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 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
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 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
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13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
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 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
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Урал – Краснодар
 - : -
30.07 15:00
Факел – Динамо
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30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
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Н. Новгород – ЦСКА
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