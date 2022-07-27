Петр Ян — Шон О'Мэлли: Беспощадный не пустит болтливого американца в топ-10 UFC
В октябре российский экс-чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян проведет очередной поединок в организации. Его соперником на турнире в Абу-Даби станет 27-летний американец Шон О'Мэлли по прозвищу Сахарный. Ивент № 280 примет «Этихад Арена».
Где смотреть прямую трансляцию боя Петр Ян — Шон О'Мэлли?
С уверенностью можно сказать, что посмотреть все поединки UFC 280 можно будет на онлайн-платформе UFC Fight Pass. График российских трансляций станет известен позже.
Петр Ян
После двух кряду спорных поражений от Алджамейна Стерлинга и потери чемпионского пояса российский боец запрашивал третий поединок с американцем, но тот отказался и 22 октября выйдет в октагон против Ти Джея Диллашоу. Яну же придется проверить на прочность стоящего всего лишь 13-м в рейтинге О'Мэлли.
«Не каждый боец из топ-5 захочет драться с 13-м номером в рейтинге. Это рискованно, ты рискуешь своим местом... Но для меня это не имеет значения. Рейтинги, место... Мне без разницы. Он много говорил про нас, а тут мы бросили ему вызов. Потом у нас была личная переписка с ним, где мы кратко все обсудили», — высказался Петр. Конечно, он хотел бы получить соперника поярче и интереснее, но всех уже разобрали. Тем не менее для подтверждения силы подойдет и скальп О'Мэлли.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что Ян без проблем разберется с американцем. Успех Беспощадного оценен коэффициентом 1.20, это приблизительно 83% вероятности.
Шон О'Мэлли
«Ян — претендент номер один сейчас. У него 1-1 против Стерлинга, он побеждал его в первом бою, мог победить во втором и мог бы быть чемпионом сейчас. Выходить против такого парня — мотивирует», — заявил американец. Он считает, что это будет первая из множества встреч с российским бойцом в октагоне. Более того, Шон считает, что скоро, как и Ян, будет стоять в топ-5 дивизиона. Правда, забыл, что в случае поражения в ближайшем поединке временно забудет даже про топ-10, и это очень реально.
Сейчас на счету 27-летнего спортсмена восемь поединков в организации и одно поражение — от Марлона Веры. Последний бой против Педро Муньоса получил статус несостоявшегося, потому что Шон ударил соперника пальцами в глаз. К тому моменту он уступал.
Если О'Мэлли не сумел чисто одолеть возрастного бразильца, но о победе над Яном ему остается только мечтать. На его успех эксперты дают коэффициент 4.90 (16%).
Возможна ли ничья?
«Мирный» исход поединка всегда реален, но коэффициент 70.0 (1%) подтверждает, что это очень редкое событие в мире ММА. Например, Ян и О'Мэлли с таким исходом еще не сталкивались.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Динамо
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|
3
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
5
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
6
|Ахмат
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
8
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Локомотив
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
12
|Факел
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
13
|Краснодар
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
14
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Урал
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|
16
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|- : -
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Алексис Бека Бека
Локомотив
|2
|0
|1