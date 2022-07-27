Длинный язык — не всегда хорошо.

В октябре российский экс-чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян проведет очередной поединок в организации. Его соперником на турнире в Абу-Даби станет 27-летний американец Шон О'Мэлли по прозвищу Сахарный. Ивент № 280 примет «Этихад Арена».

Где смотреть прямую трансляцию боя Петр Ян — Шон О'Мэлли?

С уверенностью можно сказать, что посмотреть все поединки UFC 280 можно будет на онлайн-платформе UFC Fight Pass. График российских трансляций станет известен позже.

Петр Ян

После двух кряду спорных поражений от Алджамейна Стерлинга и потери чемпионского пояса российский боец запрашивал третий поединок с американцем, но тот отказался и 22 октября выйдет в октагон против Ти Джея Диллашоу. Яну же придется проверить на прочность стоящего всего лишь 13-м в рейтинге О'Мэлли.

«Не каждый боец из топ-5 захочет драться с 13-м номером в рейтинге. Это рискованно, ты рискуешь своим местом... Но для меня это не имеет значения. Рейтинги, место... Мне без разницы. Он много говорил про нас, а тут мы бросили ему вызов. Потом у нас была личная переписка с ним, где мы кратко все обсудили», — высказался Петр. Конечно, он хотел бы получить соперника поярче и интереснее, но всех уже разобрали. Тем не менее для подтверждения силы подойдет и скальп О'Мэлли.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что Ян без проблем разберется с американцем. Успех Беспощадного оценен коэффициентом 1.20, это приблизительно 83% вероятности.

Шон О'Мэлли

«Ян — претендент номер один сейчас. У него 1-1 против Стерлинга, он побеждал его в первом бою, мог победить во втором и мог бы быть чемпионом сейчас. Выходить против такого парня — мотивирует», — заявил американец. Он считает, что это будет первая из множества встреч с российским бойцом в октагоне. Более того, Шон считает, что скоро, как и Ян, будет стоять в топ-5 дивизиона. Правда, забыл, что в случае поражения в ближайшем поединке временно забудет даже про топ-10, и это очень реально.

Сейчас на счету 27-летнего спортсмена восемь поединков в организации и одно поражение — от Марлона Веры. Последний бой против Педро Муньоса получил статус несостоявшегося, потому что Шон ударил соперника пальцами в глаз. К тому моменту он уступал.

Если О'Мэлли не сумел чисто одолеть возрастного бразильца, но о победе над Яном ему остается только мечтать. На его успех эксперты дают коэффициент 4.90 (16%).

Возможна ли ничья?

«Мирный» исход поединка всегда реален, но коэффициент 70.0 (1%) подтверждает, что это очень редкое событие в мире ММА. Например, Ян и О'Мэлли с таким исходом еще не сталкивались.