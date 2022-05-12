Кешбэк до 10% без ограничений: БЕТСИТИ запустила программу лояльности

В зачет пойдут все ставки, сделанные с 1 мая!

С 12 мая 2022 года в БЕТСИТИ стартовала программа лояльности. Для участия достаточно делать ставки с коэффициентом от 1.20 на сайте или в мобильном приложении букмекера. В зависимости от оборота ставок за месяц ты можешь получить статус и кешбэк до 10%.

Программа лояльности БЕТСИТИ. БЕТСИТИ

Делай ставки на сумму от 100 000 рублей в месяц, получай статус от Bronze до Diamond+ и до 10% кешбэка без ограничений по сумме выплат.

Уникальная особенность программы лояльности БЕТСИТИ — неограниченный размер кешбэка. Получить его можно уже по итогам первого месяца, а в зачет пойдут все ставки, сделанные с 1 мая!

Не забудь обновить приложение БЕТСИТИ, чтобы увидеть текущий статус и прогресс.

Дополнительно о преимуществах акции рассказали в пресс-службе БЕТСИТИ:

«Мы учли пожелания клиентов и запустили долгожданную программу лояльности в онлайне. Теперь все действующие и новые игроки могут оценить ее преимущества.

БЕТСИТИ заботится об игроках и продлевает для них майские праздники. В зачет программы лояльности пойдут и те ставки, которые были приняты до ее запуска — сделанные с 1 мая. Это уникальный пример клиентоориентированности, аналогов которому нет на российском рынке. Уверены, что механика понравится игрокам, — попробуйте прямо сейчас!"



Полные правила программы лояльности БЕТСИТИ.