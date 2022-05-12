Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 14:00

Кешбэк до 10% без ограничений: БЕТСИТИ запустила программу лояльности

Читать «СЭ» в
Программа лояльности БЕТСИТИ.
Фото БЕТСИТИ
Программа лояльности БЕТСИТИ.
Фото БЕТСИТИ
1/2
В зачет пойдут все ставки, сделанные с 1 мая!

С 12 мая 2022 года в БЕТСИТИ стартовала программа лояльности. Для участия достаточно делать ставки с коэффициентом от 1.20 на сайте или в мобильном приложении букмекера. В зависимости от оборота ставок за месяц ты можешь получить статус и кешбэк до 10%.

Программа лояльности БЕТСИТИ. Фото БЕТСИТИ
Программа лояльности БЕТСИТИ.
БЕТСИТИ

Делай ставки на сумму от 100 000 рублей в месяц, получай статус от Bronze до Diamond+ и до 10% кешбэка без ограничений по сумме выплат.

Уникальная особенность программы лояльности БЕТСИТИ — неограниченный размер кешбэка. Получить его можно уже по итогам первого месяца, а в зачет пойдут все ставки, сделанные с 1 мая!

Не забудь обновить приложение БЕТСИТИ, чтобы увидеть текущий статус и прогресс.

Дополнительно о преимуществах акции рассказали в пресс-службе БЕТСИТИ:

«Мы учли пожелания клиентов и запустили долгожданную программу лояльности в онлайне. Теперь все действующие и новые игроки могут оценить ее преимущества.

БЕТСИТИ заботится об игроках и продлевает для них майские праздники. В зачет программы лояльности пойдут и те ставки, которые были приняты до ее запуска — сделанные с 1 мая. Это уникальный пример клиентоориентированности, аналогов которому нет на российском рынке. Уверены, что механика понравится игрокам, — попробуйте прямо сейчас!"


Полные правила программы лояльности БЕТСИТИ.

Прогнозы на спорт
0
Читайте также
Гимнастка из СССР хочет на девятую Олимпиаду в 49 лет
Чемпионат мира-2022 по хоккею: расписание матчей, где пройдет, группы, почему не будет сборной России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Сочи» — «Нижний Новгород»: Кержаков не остановит южан в битве за серебро

«Уфа» — «Арсенал»: Агаларов отправит соперника в ФНЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
15.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости