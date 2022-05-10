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Сегодня, 14:15

«Сочи» отберет серебро у «Динамо»? Эксперты оценили шансы команд на финише РПЛ

Наверху и внизу турнирной таблицы развернулись горячие сражения.
Евгений Коростелев
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Кристиан Нобоа и Артем Макарчук празднуют гол в ворота ЦСКА.
Фото ФК «Сочи»
Наверху и внизу турнирной таблицы развернулись горячие сражения.

В чемпионате России по футболу осталось всего два тура до завершения сезона. Победитель уже известен — санкт-петербургский «Зенит» стал сильнейшим клубом страны в четвертый раз подряд. Хотя главная интрига растворилась, в турнире есть еще много сюжетов.

«Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ объясняют, за какими командами следить и за кого переживать в ближайшие две недели.

«Сочи» на флажке опередит «Динамо»?

Южане начали вторую половину сезона за спинами крупнейших клубов страны, но к его завершению совершили внушительный рывок и близки к завоеванию первых в своей истории медалей. В последних пяти матчах команда Владимира Федотова одержала четыре победы и сравнялась по очкам с «Динамо».

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Конкуренты тоже помогли: бело-голубые проиграли три встречи кряду, ЦСКА — три из шести матчей при одной победе. Но все же именно команда Сандро Шварца — фаворит в борьбе за серебро. На то, что москвичи займут второе место в чемпионате, можно поставить с коэффициентом 1.60, это примерно 60% вероятности. На «Сочи» котировка 2.34 (39%), на ЦСКА — 25.0 (1%).

Южане и бело-голубые решит судьбу серебряных медалей в очном матче в заключительном туре.

«Рубин» со Слуцким упадет в ФНЛ?

У казанских болельщиков есть повод переживать — команда ужасно играет и редко набирает очки. Но запаса должно хватить, чтобы не свалиться во ФНЛ напрямую.

У кого дела действительно плохи, так это у «Арсенала». Туляки занимают последнее место, и, чтобы не вылететь сразу после 30-го тура, им нужно набрать шесть очков в матчах с прямыми конкурентами — «Уфой» и «Уралом». Но шансов на это немного. Понижение в классе команды Миодрага Божевича доступно за коэффициент 1.05.

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Второй претендент — «Уфа» с Гамидом Агаларовым (1.20). Сюр, если лучший бомбардир чемпионата покинет высшую лигу. Но самому Гамиду вряд ли стоит переживать — на автора 18 голов обязательно найдется покупатель из верхней половины РПЛ.

Окончательно не обезопасили себя еще четыре команды: на вылет «Урала» котировка 6.00, «Рубина» — 8.00, «Нижнего Новгорода» и «Химок» — по 15.0.

Сергеев догонит Полоза в гонке бомбардиров?

В букмекерской компании БЕТСИТИ есть возможность поставить на голы главных бомбардиров сезона. Гамид Агаларов — безальтернативно лучший страйкер розыгрыша. На его счету 18 голов (всего «Уфа» забила 25 мячей). На то, что в двух матчах он отличится хотя бы раз, можно поставить с коэффициентом 1.75.

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На втором месте — Дмитрий Полоз из «Ростова» (13), на третьем — зенитовец Иван Сергеев (10). Разыгравшийся форвард сине-бело-голубых подвинет конкурента и станет вице-чемпионом гонки? На хотя бы еще один мяч Сергеева котировка 1.85, на 14 и более голов в исполнении Полоза — 2.00.

Гамид Агаларов
Дмитрий Полоз
Иван Сергеев
Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Арсенал (Тула)
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
15.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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