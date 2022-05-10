«Сочи» отберет серебро у «Динамо»? Эксперты оценили шансы команд на финише РПЛ
В чемпионате России по футболу осталось всего два тура до завершения сезона. Победитель уже известен — санкт-петербургский «Зенит» стал сильнейшим клубом страны в четвертый раз подряд. Хотя главная интрига растворилась, в турнире есть еще много сюжетов.
«Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ объясняют, за какими командами следить и за кого переживать в ближайшие две недели.
«Сочи» на флажке опередит «Динамо»?
Южане начали вторую половину сезона за спинами крупнейших клубов страны, но к его завершению совершили внушительный рывок и близки к завоеванию первых в своей истории медалей. В последних пяти матчах команда Владимира Федотова одержала четыре победы и сравнялась по очкам с «Динамо».
Конкуренты тоже помогли: бело-голубые проиграли три встречи кряду, ЦСКА — три из шести матчей при одной победе. Но все же именно команда Сандро Шварца — фаворит в борьбе за серебро. На то, что москвичи займут второе место в чемпионате, можно поставить с коэффициентом 1.60, это примерно 60% вероятности. На «Сочи» котировка 2.34 (39%), на ЦСКА — 25.0 (1%).
Южане и бело-голубые решит судьбу серебряных медалей в очном матче в заключительном туре.
«Рубин» со Слуцким упадет в ФНЛ?
У казанских болельщиков есть повод переживать — команда ужасно играет и редко набирает очки. Но запаса должно хватить, чтобы не свалиться во ФНЛ напрямую.
У кого дела действительно плохи, так это у «Арсенала». Туляки занимают последнее место, и, чтобы не вылететь сразу после 30-го тура, им нужно набрать шесть очков в матчах с прямыми конкурентами — «Уфой» и «Уралом». Но шансов на это немного. Понижение в классе команды Миодрага Божевича доступно за коэффициент 1.05.
Второй претендент — «Уфа» с Гамидом Агаларовым (1.20). Сюр, если лучший бомбардир чемпионата покинет высшую лигу. Но самому Гамиду вряд ли стоит переживать — на автора 18 голов обязательно найдется покупатель из верхней половины РПЛ.
Окончательно не обезопасили себя еще четыре команды: на вылет «Урала» котировка 6.00, «Рубина» — 8.00, «Нижнего Новгорода» и «Химок» — по 15.0.
Сергеев догонит Полоза в гонке бомбардиров?
В букмекерской компании БЕТСИТИ есть возможность поставить на голы главных бомбардиров сезона. Гамид Агаларов — безальтернативно лучший страйкер розыгрыша. На его счету 18 голов (всего «Уфа» забила 25 мячей). На то, что в двух матчах он отличится хотя бы раз, можно поставить с коэффициентом 1.75.
На втором месте — Дмитрий Полоз из «Ростова» (13), на третьем — зенитовец Иван Сергеев (10). Разыгравшийся форвард сине-бело-голубых подвинет конкурента и станет вице-чемпионом гонки? На хотя бы еще один мяч Сергеева котировка 1.85, на 14 и более голов в исполнении Полоза — 2.00.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|19
|7
|2
|65-26
|64
|
2
|Динамо
|28
|16
|4
|8
|49-33
|52
|
3
|Сочи
|28
|16
|4
|8
|49-29
|52
|
4
|ЦСКА
|28
|14
|5
|9
|38-28
|47
|
5
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|40-29
|46
|
6
|Локомотив
|28
|12
|8
|8
|39-36
|44
|
7
|Кр. Советов
|28
|12
|5
|11
|39-34
|41
|
8
|Ахмат
|28
|12
|2
|14
|34-37
|38
|
9
|Спартак
|28
|10
|7
|11
|35-38
|37
|
10
|Ростов
|28
|9
|8
|11
|45-46
|35
|
11
|Н. Новгород
|28
|7
|8
|13
|25-39
|29
|
12
|Химки
|28
|6
|11
|11
|31-44
|29
|
13
|Рубин
|28
|8
|5
|15
|33-51
|29
|
14
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|
15
|Уфа
|28
|4
|12
|12
|25-38
|24
|
16
|Арсенал
|28
|5
|8
|15
|28-55
|23
|13.05
|19:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|14.05
|14:00
|
Уфа – Арсенал
|- : -
|14.05
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|14.05
|16:30
|
Ростов – Химки
|- : -
|14.05
|19:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|15.05
|14:00
|
Урал – Рубин
|- : -
|15.05
|16:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|15.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0