«Сочи» отберет серебро у «Динамо»? Эксперты оценили шансы команд на финише РПЛ

Наверху и внизу турнирной таблицы развернулись горячие сражения.

В чемпионате России по футболу осталось всего два тура до завершения сезона. Победитель уже известен — санкт-петербургский «Зенит» стал сильнейшим клубом страны в четвертый раз подряд. Хотя главная интрига растворилась, в турнире есть еще много сюжетов.

«Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ объясняют, за какими командами следить и за кого переживать в ближайшие две недели.

«Сочи» на флажке опередит «Динамо»?

Южане начали вторую половину сезона за спинами крупнейших клубов страны, но к его завершению совершили внушительный рывок и близки к завоеванию первых в своей истории медалей. В последних пяти матчах команда Владимира Федотова одержала четыре победы и сравнялась по очкам с «Динамо».

Конкуренты тоже помогли: бело-голубые проиграли три встречи кряду, ЦСКА — три из шести матчей при одной победе. Но все же именно команда Сандро Шварца — фаворит в борьбе за серебро. На то, что москвичи займут второе место в чемпионате, можно поставить с коэффициентом 1.60, это примерно 60% вероятности. На «Сочи» котировка 2.34 (39%), на ЦСКА — 25.0 (1%).

Южане и бело-голубые решит судьбу серебряных медалей в очном матче в заключительном туре.

«Рубин» со Слуцким упадет в ФНЛ?

У казанских болельщиков есть повод переживать — команда ужасно играет и редко набирает очки. Но запаса должно хватить, чтобы не свалиться во ФНЛ напрямую.

У кого дела действительно плохи, так это у «Арсенала». Туляки занимают последнее место, и, чтобы не вылететь сразу после 30-го тура, им нужно набрать шесть очков в матчах с прямыми конкурентами — «Уфой» и «Уралом». Но шансов на это немного. Понижение в классе команды Миодрага Божевича доступно за коэффициент 1.05.

Второй претендент — «Уфа» с Гамидом Агаларовым (1.20). Сюр, если лучший бомбардир чемпионата покинет высшую лигу. Но самому Гамиду вряд ли стоит переживать — на автора 18 голов обязательно найдется покупатель из верхней половины РПЛ.

Окончательно не обезопасили себя еще четыре команды: на вылет «Урала» котировка 6.00, «Рубина» — 8.00, «Нижнего Новгорода» и «Химок» — по 15.0.

Сергеев догонит Полоза в гонке бомбардиро в?

В букмекерской компании БЕТСИТИ есть возможность поставить на голы главных бомбардиров сезона. Гамид Агаларов — безальтернативно лучший страйкер розыгрыша. На его счету 18 голов (всего «Уфа» забила 25 мячей). На то, что в двух матчах он отличится хотя бы раз, можно поставить с коэффициентом 1.75.

На втором месте — Дмитрий Полоз из «Ростова» (13), на третьем — зенитовец Иван Сергеев (10). Разыгравшийся форвард сине-бело-голубых подвинет конкурента и станет вице-чемпионом гонки? На хотя бы еще один мяч Сергеева котировка 1.85, на 14 и более голов в исполнении Полоза — 2.00.